Tomás Etcheverry se llevó el duelo argentino y avanzó en el ATP de Houston

El duelo entre tenistas argentinos en la primera ronda del ATP 250 de Houston, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo, quedó en manos de Tomás Etcheverry, quien venció a Federico Gómez por 1-6, 6-1 y 6-4 en una hora y 58 minutos de juego.

En el inicio del partido, Gómez (127° del ranking ATP), que llegaba con el impulso de haber superado la clasificación, mostró una de sus mejores versiones dentro de la cancha, haciendo honor a su apodo de bombardero. Golpeó con potencia, se animó a cerrar puntos en la red y quebró el servicio de su rival en dos oportunidades para quedarse con el primer set por 6-1.

Etcheverry (31°), finalista de este certamen en 2023 -cuando cayó ante el local Frances Tiafoe (18°)-, se reencontró con el polvo de ladrillo tras su consagración en febrero pasado en el ATP 500 de Río de Janeiro. El bonaerense salió a disputar el segundo parcial con la certeza de que, si no lograba incomodar a su rival, su paso por Houston podía terminar rápidamente. Luego de ir al vestuario y cambiarse, regresó renovado: quebró en dos ocasiones el saque de su compatriota, que acumuló 14 errores no forzados, e igualó el marcador con un contundente 6-1.

En el set decisivo, ambos mantuvieron la paridad durante buena parte del juego. Etcheverry generó una chance de quiebre en el quinto game, aunque no pudo capitalizarla. Sin embargo, en el noveno game dispuso de triple break point y, esta vez, logró romper el servicio de Gómez para encaminarse al triunfo por 6-4.

Por un lugar en los cuartos de final, enfrentará este miércoles por primera vez al australiano Alex Bolt (165°), quien fue más que el chino Yibing Wu (118°) por 7-6(2) y 6-2. El partido se llevará a cabo en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 16:00 (hora argentina)

Thiago Tirante (83°) tuvo un estreno a pura contundencia ante el local Colton Smith (163°). Fue victoria por 6-0 y 6-3 para el platense, que dominó de principio a fin y no le dio opciones a su rival.

Thiago Tirante se clasificó para los octavos de final en el ATP 250 de Houston (Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Afirmado en el Top 100 desde el inicio de la temporada, Tirante tiene margen para seguir escalando posiciones en la gira de polvo de ladrillo. Su próximo rival será otro estadounidense: Mackenzie McDonald (125°), quien viene de vencer a su compatriota Jenson Brooksby (41°) por 6-4 y 6-2. El partido se disputará este miércoles en el tercer turno de la cancha central, cerca de las 18:00.

También se espera para este miércoles el debut de Román Burruchaga (77°), quien el último domingo conquistó su cuarto título Challenger en San Pablo. Enfrentará al australiano Adam Walton (105°) en el primer turno de la cancha 3, no antes de las 14:00.

Con más de un siglo de historia, el US Men’s Clay Court Championship se mantiene como uno de los torneos más tradicionales del circuito. Sus orígenes se remontan a 1910, cuando se disputó por primera vez en Omaha, Nebraska, con el objetivo de impulsar el tenis sobre polvo de ladrillo en el oeste de Estados Unidos, en una época en la que la superficie buscaba ganar terreno.

A lo largo de las décadas, el certamen fue recorriendo distintas ciudades del país hasta establecerse de manera definitiva en Houston en 2001. Desde su llegada a Texas, el torneo encontró estabilidad y, al mismo tiempo, adquirió un valor distintivo dentro del calendario: en la actualidad, es el único evento del ATP Tour que se juega sobre polvo de ladrillo en territorio estadounidense, en contraste con el predominio de las canchas duras en la gira norteamericana.

Los tenistas argentinos que lograron levantar el título fueron:

José Luis Clerc (1980-1981)

Horacio De la Peña (1993)

Juan Ignacio Chela (2010)

Juan Mónaco (2012-2016)