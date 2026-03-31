Economía

Milei, Adorni y el gabinete celebraron la reducción de la pobreza: “Es la más baja en siete años”

Funcionarios del oficialismo publicaron mensajes en redes sociales tras conocerse el informe del Indec y destacaron la mejora interanual y la reducción frente al pico registrado a comienzos de 2024

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El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebraron la baja de la pobreza. REUTERS/Tomas Cuesta
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebraron la baja de la pobreza. REUTERS/Tomas Cuesta

Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3%, según informó el Indec. En este sentido, la reducción interanual fue de 9,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando el índice abarcaba al 38,1% de la población.

La cifra actual implica que aproximadamente 13,5 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza, sobre una población total estimada en 47,9 millones de habitantes, y que 3 millones viven en situación de indigencia. Este número es, sin embargo, el más bajo desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento.

El dato tuvo fuerte repercusión en el Gobierno, al punto que la plana mayor de La Libertad Avanza celebró el descenso de la pobreza con diversas publicaciones en sus redes sociales.

En primer lugar, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA!”, escribió en sus redes sociales junto con un posteo anterior del Ministerio de Capital Humano que resaltaba los principales datos del informe del Indec.

Este mismo mensaje también se replicó en la cuenta oficial de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

En su análisis del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó: “La pobreza es la más baja en más de siete años”. Además de resaltar la caída interanual, Caputo subrayó el contraste con el pico alcanzado al inicio de la actual administración: “En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. En relación al primer semestre de 2024, la reducción fue de 24,7 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Y completó su mensaje: “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

También se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió: “La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin”.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, posteó: “Inflación en baja, economía en crecimiento, ayuda social más inteligente. Lo que debería haber sido siempre. VLLC!”.

La pobreza tocó su nivel más bajo en siete años

El dato del segundo semestre de 2025 confirma una baja sostenida desde el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la pobreza había trepado al 52,9% tras la devaluación y el salto inflacionario. Desde entonces, el indicador fue retrocediendo de manera gradual hasta ubicarse en 38,1% en el segundo semestre de 2024 y en 31,6% durante la primera mitad de 2025, en paralelo con la desaceleración de la inflación.

La cifra actual, además, es la más baja desde el primer semestre de 2018. También implica una reducción interanual de 9,9 puntos porcentuales y una caída respecto del semestre anterior, lo que consolida una tendencia descendente después del fuerte deterioro social registrado al comienzo del programa económico.

En términos de población, la mejora también se refleja en la cantidad de personas que salieron de la pobreza en el último año. Si se compara con el máximo registrado a comienzos de 2024, la cantidad de argentinos por debajo de la línea de pobreza se redujo en más de 11 millones, mientras que la indigencia cayó en más de 5 millones, según la extrapolación de los datos del Indec al total del país.

De hecho, si se compara con el primer semestre de 2025, un total de 1,54 millones de personas dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza -medida por la Canasta Básica Total (CBT)-, mientras que otras 269 mil salieron de la indigencia al recuperar ingresos suficientes para acceder a la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

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