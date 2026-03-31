América Latina

Chile y Bolivia retoman el diálogo bilateral con la seguridad fronteriza como eje central

Los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz celebraron su primer encuentro virtual desde la investidura del mandatario chileno, con los cancilleres presentes, en una relación que ambos gobiernos buscan redefinir pese a que los dos países no tienen embajadores desde 1978

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El presidente boliviano Rodrigo Paz felicita al presidente chileno José Antonio Kast, quien luce la banda presidencial, durante la ceremonia de investidura de Kast en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026 REUTERS/Rodrigo Garrido
El presidente boliviano Rodrigo Paz felicita al presidente chileno José Antonio Kast, quien luce la banda presidencial, durante la ceremonia de investidura de Kast en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026 REUTERS/Rodrigo Garrido

Los presidentes de Chile y Bolivia, José Antonio Kast y Rodrigo Paz, se reunieron este martes de forma virtual para acordar un refuerzo de la cooperación en seguridad fronteriza, en el primer contacto bilateral formal desde que el mandatario chileno asumió el cargo el 11 de marzo. Del encuentro participaron el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, el secretario general de Política Exterior de Chile, Frank Tressler, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.

El crimen organizado no solo es una amenaza para un país, sino para todo el continente”, publicó Kast en su cuenta de X al término de la reunión, en la que ambos presidentes anunciaron que profundizarán el trabajo conjunto en la frontera y la agenda de diálogo bilateral.

El encuentro del martes es el más reciente de una secuencia de contactos que Kast y Paz mantienen desde antes de que el chileno asumiera el poder. El primero fue en enero, en un foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Panamá. El segundo, en Miami, en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico. El tercero fue presencial el 11 de marzo, cuando Paz asistió a la investidura de Kast en Valparaíso y declaró su voluntad de abrir un “nuevo ciclo” en la relación bilateral con miras a retomar los vínculos diplomáticos plenos.

La cooperación en seguridad tiene antecedentes concretos. Bajo las administraciones de Boric y Luis Arce, Chile y Bolivia suscribieron en 2023 y 2024 acuerdos para combatir el crimen transnacional organizado, el narcotráfico y la trata de personas a lo largo de los más de 800 kilómetros de frontera desértica compartida, y crearon mecanismos como el Comité de Frontera e Integración y la Comisión Mixta de Drogas y Delitos Conexos.

El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular (AP Foto/Esteban Félix)
El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular (AP Foto/Esteban Félix)

La relación no está exenta de tensiones. El mismo día de su investidura, Kast firmó decretos para construir barreras físicas en la frontera norte y declarar zonas militares, en el marco de su plan Escudo Fronterizo. La medida irritó a La Paz: el propio Paz respondió durante el Día del Mar que Bolivia “no hace zanjas, sino puentes de integración económica”. Pese a esa fricción, los cancilleres avanzaron: participaron juntos en un foro en Colombia y concretaron la exención mutua de visas diplomáticas, que revierte una tensión acumulada desde 2016.

Bolivia y Chile no mantienen relaciones a nivel de embajadores desde 1978, salvo un paréntesis entre 1975 y ese año, a raíz de la reclamación marítima boliviana. El país andino perdió su salida al Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1884). En 2013, el gobierno de Evo Morales llevó el reclamo a la Corte Internacional de Justicia; en 2018, el tribunal determinó que Chile no está obligado a negociar ese acceso. Pese al largo litigio, Bolivia canaliza cerca del 70% de su comercio exterior por puertos chilenos, lo que convierte a Santiago en un socio ineludible.

El último antecedente de peso fue la cumbre que Boric y Paz sostuvieron en noviembre de 2025 en La Paz, durante la investidura del mandatario boliviano: el primer encuentro entre presidentes de ambos países en 19 años, desde que Ricardo Lagos asistió a la toma de posesión de Evo Morales en 2006. Ese gesto abrió el proceso de acercamiento que Kast y Paz retoman ahora, con una agenda que mezcla cooperación en seguridad, voluntad de normalización diplomática y contradicciones que ninguno ha logrado todavía resolver.

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