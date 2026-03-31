Economía

La cadena argentina de comida de la que Messi es socio llega al nuevo estadio del Inter Miami y planea expandirse por Europa

El Club de la Milanesa, al que el astro rosarino se sumó a mediados del año pasado, formará parte del programa gastronómico del Freedom Park desde el 4 de abril

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El Club de la Milanesa - Messi
Messi con Federico Sala, fundador de la empresa

El desembarco de El Club de la Milanesa en el Nu Stadium de Miami, coincide con la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami CF el próximo 4 de abril y refuerza la estrategia global de la compañía argentina que prevé llegar a Europa antes de fin de año.

La marca, que sumó a Leo Messi como socio en julio, proyecta que esta presencia estable en uno de los recintos deportivos más relevantes de Estados Unidos ayude a expandir su identidad y su oferta de milanesas a nivel internacional.

La firma consolida su ofensiva con la apertura de un local propio dentro del Freedom Park de Miami, convirtiéndose así en una de las primeras empresas nacionales con espacio permanente en la Major League Soccer.

El anuncio coincide con la puesta en marcha de su nueva planta de producción en Buenos Aires, un proyecto de 5.000 m2 que requirió una inversión de USD 3,5 millones y permitirá multiplicar por cinco la capacidad actual hasta superar los 5 millones de milanesas mensuales en su etapa final.

El Club de la Milanesa - Messi
El Club de la Milanesa también inaugurará en abril su nueva planta en Buenos Aires

La decisión de instalarse de manera estable en el estadio donde juega Messi, ahora también socio de la compañía, tiene para la marca tanto valor estratégico como simbólico.

“Para nosotros es un orgullo enorme llevar la milanesa argentina a este escenario y hacerlo en la casa de Leo Messi, quien hoy es parte fundamental del Club. Estar en el Nu Stadium significa formar parte de un proyecto que mira al mundo”, destacaron desde la cadena de comida.

Lionel Messi
Lionel Messi

Esta presencia será una plataforma para que fanáticos internacionales conozcan un plato propio de la cultura argentina, además de ubicar a El Club de la Milanesa en competencia directa con las cadenas de hamburguesas y otras opciones de fast food estadounidense. Durante la temporada pasada, la marca había realizado activaciones puntuales en el Chase Stadium, pero esta será la primera vez que cuente con un espacio permanente dentro del nuevo complejo.

Modelo de expansión internacional

El local de la cadena en Midtown, Miami, logró posicionarse como una de las propuestas argentinas más concurridas de la ciudad, con alta afluencia diaria de locales, turistas y aficionados al ídolo argentino. En los próximos meses, otros dos restaurantes se sumarán a la oferta en la misma ciudad.

La estrategia internacional contempla no sólo el crecimiento local, sino la expansión a otras zonas de Estados Unidos y Latinoamérica. Además, está previsto que España sea el primer destino europeo, para lo cual la compañía prepara aperturas este mismo año, mientras que en 2027 planea ingresar en Italia y Portugal.

Mientras crece en el exterior, la empresa avanza en su mayor inversión histórica: una planta de producción de 5.000 metros cuadrados en Buenos Aires, que entrará en operaciones a fines de abril. Este centro abastecerá a todos los restaurantes y permitirá sostener la demanda proyectada por la expansión de la marca.

Efecto Messi

La incorporación de Leo Messi a la empresa que fundaron Federico Sala y Kitty Rosso no solo amplificó la visibilidad global de El Club de la Milanesa. Desde la llegada del futbolista como socio en julio, la marca destaca que logró reforzar valores asociados a la excelencia, la humildad y el origen argentino para conectarse con nuevas audiencias internacionales.

Estadio moderno con césped verde, gradas vacías rosa y gris, y marcador digital mostrando 'MIAMI vs AUSTIN'. Cielo azul claro
Una vista panorámica del Nu Stadium, el flamante hogar de Inter Miami CF

El impacto trasciende lo comercial para el propio relato de la empresa: la milanesa es el plato favorito de Messi y un símbolo tradicional de la cultura argentina que, en palabras de la firma “forma parte de su historia personal”. Esta conexión, que consideran auténtica y genuina, potencia la identidad de El Club de la Milanesa y consolida su representación de la gastronomía nacional en escenarios globales de alto perfil.

El astro del fútbol mundial formalizó su participación como socio inversor a mediados de año pasado. El Club de la Milanesa inició su actividad en 2006 con la apertura de su primer local en el barrio porteño de Belgrano. Desde ese momento, comenzó un camino de expansión que lo transformó en un referente del segmento gastronómico especializado en milanesas.

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