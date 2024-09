Inversores en modo cautela: quieren saber si prorrogan el blanqueo, que explica la reciente euforia de los mercados

Siga, siga. Inversores y operadores quieren la prórroga del blanqueo.

El blanqueo explica la euforia que vive el mercado financiero. Los USD 150 millones diarios que entraban al principio, la semana pasada se transformaron en 555 millones diarios el miércoles pasado y acumulan USD 4.350 millones. Las bóvedas de Ezeiza están recibiendo los nuevos billetes. Para los bancos, que terceros almacenen sus billetes por falta de espacio en sus propias bóvedas, algo normal en la Argentina donde la emisión ha empapelado la plaza durante años, tiene un costo de 1,5% anual si son pesos y de 0,5% si son dólares.

Ante esta entrada de divisas, que ya superó el blanqueo de Mauricio Macri, se cree que el beneficio se podría prolongar para no tener sobresaltos en octubre por falta de divisas. El blanqueo produjo una caída fuerte de los dólares financieros que ya tienen un piso de $1.200 y eso explica la menor demanda de dólares al Banco Central.

De hecho, el viernes apenas se operaron USD 203 millones y el Banco Central pudo comprar USD 64 millones.

El informe de FMyA señala que “el punto más débil del gobierno son las Reservas, que siguen negativas en casi U$D 4.000 millones y por debajo de la meta del 30 de septiembre. Esperamos algún anuncio de un desembolso o un waiver (perdón) del FMI”.

La consultora de Fernando Marull indica que “el blanqueo ya acumuló casi U$D 4.000 millones en depósitos bancarios. Recordamos que octubre puede ser un mes difícil para el BCRA y para la calma del dólar; habrá un mayor pago de importaciones que presionarán las reservas, en teoría se habrá terminado el blanqueo y la oferta de dólares para pagos de impuestos será menor”.

Sobre el cepo cambiario el informe indica que el Gobierno “sigue dando señales de que no está apurado para levantar el cepo”.

Cepo y brecha

Lo bueno, señala, es que la brecha bajó a casi 25%, el mínimo desde abril. Y explica: “La elevada oferta blend (20% de los dólares de las exportaciones se pueden vender en el mercado financiero) y una menor demanda de empresas en el contado con liquidación (CCL) porque volvieron al Mercado Libre de Cambios (MLC) explican la menor brecha. Por eso, esta semana flexibilizó límites al eliminar preavisos si se compran más de USD 200 millones. Todo hace pensar que el Gobierno no levantará el cepo hasta que la inflación no baje al 2%; y eso no pasará en 2024. Las chances del verano 2025 son más probables. Seguimos creyendo que cuanto antes levante el cepo, mejor; hay más beneficios que costos”.

A todo esto, la consultora Equilibra estimó la inflación de la tercera semana de setiembre en 0,5% y la de todo el mes en 3.6 por ciento. Y F2, de Andrés Reschini, destaca que el Banco Central tuvo una semana con compras por USD 214 millones y un saldo positivo de USD 19 millones en el mes por “una demanda de los importadores que viene en caída y que hace más llevadero a un mes que tenía chances de ser más desfavorable. De todos modos, la demanda suele despertar hacia fin de mes y por eso el resultado de la autoridad monetaria por intervenciones en el MLC de setiembre tiene un final abierto”.

Hacía rato que los bancos no recibían tantos dólares REUTERS

En otro pasaje, F2 también subraya que los depósitos en dólares de los privados alcanzaron a USD 22.463 millones al 17 de setiembre, agregando unos USD 4.083 millones desde que se reglamentó el blanqueo el 17 de julio. Sobre las flexibilizaciones en el cepo considera que “no son demasiado arriesgadas y tienen más valor desde lo simbólico que desde lo práctico. Pero van en el sentido correcto y son una pequeña dosis de ayuda a la fluidez de la actividad”.

Ocho meses de superávits primarios

La consultora EconViews destaca: “con ocho meses seguidos de superávit primario, en los cuales siete de ellos hubo superávit financiero, ya no quedan elementos para dudar del compromiso con el equilibrio fiscal del Gobierno. Al final del año Javier Milei habrá cortado alrededor de 4 puntos del PBI. En los primeros 8 meses el superávit primario acumulado es de 1.6% del PBI y a esta altura del año pasado había un déficit de 1.2%. Es decir, una mejora de 2.8 puntos ya está en la bolsa”.

Más adelante agrega que la importancia de este resultado en la estabilidad macro es clave. “Es la principal ancla. Más aún, el equilibrio fiscal hace que las arrugas que surgen de la política monetaria (por ejemplo, tipo de cambio apreciado) no sean vistas como graves. Habrá que corregirlas en algún momento, pero sería difícil tener una visión muy pesimista con la estabilidad económica”, subraya.

El informe de ACA/Valores Mercado de Capitales analiza la baja de tasas de Estados Unidos. “Los cambios que introduce este nuevo esquema de política monetaria norteamericana podrían tener algunos impactos positivos: por un lado, la depreciación del dólar traería un alivio cambiario a la región, al generar flujos que salgan de dólares y fortalezcan las monedas locales y, por otro lado, podría verse un crecimiento de las oportunidades de financiamiento, aunque este punto dependerá de la estructura económica de cada país y de la aversión al riesgo de los inversores”.

Depreciación del dólar

“Por el lado de las novedades no tan positivas -agrega el informe- la depreciación del dólar norteamericano representaría una dificultad para aquellas economías que dependen de las exportaciones hacia Estados Unidos y para aquellas que compiten con Estados Unidos en el mercado internacional de granos, como Brasil y la Argentina”.

Sobre el presupuesto que se envió al Congreso ACA/Valores se pregunta si existe la viabilidad de cumplir con las proyecciones del presupuesto. “La principal dificultad es la referida a la inflación de los próximos meses. Se observa que las proyecciones que el Gobierno realiza son bastante más optimistas que las que el mercado advierte. En ese sentido, una inflación que se mantenga por sobre las proyecciones del gobierno no solamente representa un revés en términos políticos, sino que también, si mantiene el crawling del 2%, el tipo de cambio oficial continuará apreciándose en términos reales. Esta apreciación dificulta la acumulación de reservas, que es condición necesaria para ir hacia un régimen cambiario más flexible en el futuro, y complejiza el escenario de la balanza comercial, aunque los datos recientes, referidos a agosto, fueron favorables”.

De los informes de las principales consultoras surge que todo el presente está ocupado por el blanqueo y que los inversores aguardarán hasta último momento para ver si se prolonga o no. La euforia siempre es pasajera, por eso los mercados argentinos viven el día a día. Acciones y bonos alcanzaron precios excepcionales. Están en un techo difícil de perforar y las alzas se han vuelto más selectivas.