Así funciona la nueva SUBE Digital: salimos a probar cómo es pagar el colectivo con el celular

Probamos el nuevo sistema y encontramos que, con algunos bemoles, funciona de manera bastante similar a una tarjeta física

Desde la semana pasada, la posibilidad de pagar el boleto de colectivo con el celular ya es una realidad en las 61 localidades de Argentina adheridas al sistema SUBE. Con la implementación gradual de la SUBE Digital, Infobae salió a probar cómo funciona este innovador sistema que busca simplificar los viajes y modernizar el transporte público en todo el país.

La aplicación SUBE Digital, que opera de manera independiente a la tarjeta física tradicional, permite a los usuarios recargar saldo, pagar viajes y consultar su historial de viajes desde su dispositivo móvil. Aunque aún en sus primeras etapas y con algunas limitaciones, el sistema ya ha comenzado a revolucionar la forma en que los pasajeros abonan el transporte público.

Cómo funciona la SUBE Digital

El primer paso para utilizar la SUBE Digital es descargar la aplicación, que está disponible exclusivamente para celulares con tecnología NFC y que cuenten con el sistema operativo Android 8 o superior. Para esta primera etapa, los dispositivos iOS no son compatibles, ya que Apple no permite a terceros el acceso a su tecnología NFC por cuestiones de seguridad. La aplicación se descarga desde Google Play, y una vez instalada, el usuario debe validar su identidad para obtener una tarjeta digital que funciona de manera independiente de la SUBE física.

Una de las principales ventajas del nuevo sistema es que el usuario puede tener tanto la tarjeta física como la digital en su celular, aunque con saldos separados. O sea que hay que cargar la SUBE tradicional, por un lado, y la digital, por el otro.

El proceso para pagar el boleto es sencillo: no es necesario ingresar en la app ni tampoco aclarar al chofer cómo se va a abonar. Con solo acercar el celular al lector NFC del colectivo y se valida el pasaje de forma inmediata.

Es clave que la pantalla del celular esté encendida, no es necesario que la pantalla esté desbloqueada, pero sí encendida. En las pruebas que pudo hacer Infobae, esta instrucción de Nación Servicios fue importante, el pago no se concreta si el celular está “en descanso y con la pantalla apagada”.

Fuera de las instrucciones de la empresa, Infobae notó que no es raro -aunque tampoco habitual- que un pago sea rechazado. No importa, hay que intentarlo de nuevo porque si hay saldo en la tarjeta digital el pago finalmente se realiza. En caso de que los problemas persistan -esto no es una instrucción oficial de la empresa-, encontramos que desbloquear el teléfono y abrir la APP SUBE colaboraba para que la transacción se concretara. No sabemos si hay un sustento técnico para esta última experiencia, pero el hecho de abrir la app resultó útil -como mínimo- para que los choferes de colectivos curiosos por el funcionamiento del nuevo sistema tuvieran la muy amable paciencia de esperar que el tema tuviera su final feliz.

Durante nuestra prueba, el proceso de pago fue rápido y sin complicaciones. Es importante tener en cuenta que el teléfono debe haber estado conectado a internet al menos una vez en las últimas 12 horas para poder realizar el pago. Esto se puede verificar en la sección “Estado” de la app, donde se muestra una cuenta regresiva que puede actualizarse en cualquier momento.

Requisitos para usar la SUBE Digital

Uno de los requisitos fundamentales para utilizar la SUBE Digital es contar con un celular que tenga la tecnología NFC, esencial para el funcionamiento del sistema. Además, es necesario que el dispositivo opere con Android 8 o una versión superior. Si el teléfono no cumple con estos requisitos, la aplicación no podrá instalarse, y el usuario tendrá que continuar utilizando la tarjeta física.

La explicación de Nación Servicios respecto al funcionamiento del nuevo sistema

La aplicación permite la vinculación de billeteras virtuales, tarjetas de débito y crédito para cargar saldo. De hecho, uno de los puntos más atractivos de la app es que ya no es necesario acercarse a un punto de recarga físico. Desde la comodidad del celular, se pueden cargar hasta $40.000 en un solo paso, sin necesidad de acreditar la carga en terminales automáticas, algo que hasta ahora era indispensable con la tarjeta física.

Además, la SUBE Digital permite llevar un control más preciso de los gastos en transporte público, ya que ofrece un historial detallado de los viajes realizados y de cuánto se pagó por cada uno. Esto representa una ventaja significativa para quienes necesitan hacer un seguimiento de sus gastos de manera más ordenada.

Proceso de actualización

El 11 de septiembre pasado, Nación Servicios -la empresa del grupo Nación que maneja el sistema SUBE- empezó a desplegar la versión de la APP Sube que alberga a la SUBE digital. La que usó Infobae para sus pruebas es la 2.7.5-149. El dato respecto de qué versión tiene cada usuario se puede chequear fácil en la sección “Acerca De” de la app o directamente en Google Play Store.

El proceso de actualización de la versión 2.7.3 -que contiene la SUBE Digital pero sólo permite habilitarla en las áreas del país que se utilizaron para la prueba piloto- a la 2.7.5 que es plenamente funcional no está siendo rápido. En la empresa explicaron que se trata de un proceso a cargo de Google que, gradualmente, va permitiendo la actualización a cada usuario a través de su app store.

Para esta prueba, Infobae no utilizó una versión actualizada por Google sino que solicitó a la empresa administradora de la red una versión beta de prueba, que es la que se está actualizando de a poco en el parque de celulares compatibles.

Según Nación Servicios, hay más de 4 millones de usuarios activos de la app SUBE, y más de la mitad tiene sistema operativo Android 8 o superior con tecnología NFC, compatible con la SUBE digital.

¿Qué pasa con las tarifas sociales y el descuento de la Red SUBE?

Un aspecto importante a tener en cuenta es que quienes reciben tarifa social o algún beneficio deberán elegir si desean mantener esos descuentos en la app o en la tarjeta física. Por razones de seguridad, no es posible que el subsidio esté vigente en ambas tarjetas al mismo tiempo. Sin embargo, los usuarios pueden traspasar este beneficio de una tarjeta a la otra hasta dos veces al mes. Este punto fue destacado por Nación Servicios, la empresa que administra el Sistema Único de Boleto Electrónico, para evitar posibles abusos.

En cuanto a los descuentos de la Red SUBE, en esta primera etapa no están disponibles para quienes usen la aplicación digital. Este beneficio, que incluye descuentos en transbordos entre colectivos, trenes y subtes, sigue vigente solo para las líneas bajo jurisdicción nacional que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunas áreas del Gran Buenos Aires. La empresa ya confirmó que están trabajando para que, en una etapa futura, estos descuentos también sean accesibles desde la SUBE Digital.

Limitaciones en la primera etapa de la SUBE Digital

Si bien la implementación de la SUBE Digital marca un gran avance en la digitalización del transporte, existen algunas limitaciones a tener en cuenta. En primer lugar, el sistema actualmente solo se puede utilizar en colectivos. Los molinetes de los subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aún no tienen integrada la tecnología NFC, por lo que no es posible usar la app para estos medios de transporte. Según informaron desde Nación Servicios, ya se está trabajando para incluir esta funcionalidad en una segunda etapa.

Además, por el momento, la SUBE Digital solo está disponible para dispositivos Android con tecnología NFC, y se espera que en futuras actualizaciones el sistema se pueda adaptar a celulares Apple, siempre y cuando la compañía estadounidense permita el uso de NFC para terceros.

Otra limitación es el saldo negativo. A diferencia de la tarjeta física, donde los usuarios podían viajar con saldo negativo hasta llegar a un punto de recarga, la SUBE Digital exige tener saldo positivo para realizar cualquier pago. Por ejemplo, si el boleto cuesta $371 y el usuario tiene $100 en su tarjeta digital, la cuenta quedará en $-271, y no podrá utilizarse nuevamente hasta que se cargue saldo.