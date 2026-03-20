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El encuentro de Angus Young con sus fanáticos en Buenos Aires: firmas, gestos de amor y locura por AC/DC

El guitarrista de icónica banda de rock dejó la comodidad de su hotel para vivir un reencuentro con sus fans y agradecer su apoyo previo a sus tres shows en River Plate

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El guitarrista de AC DC salió de su hotel y firmó autógrafos a sus seguidores

Con la cuenta regresiva en marcha, los fans de AC/DC tachan los días del calendario para el esperado show de la banda de rock en el estadio River Plate. Después de 16 años, el público anhela revivir los hits del grupo conformado por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). En ese marco, el guitarrista principal de la banda vivió un emotivo encuentro con sus fans a las afueras de su hotel.

Todo comenzó cuando una larga fila de fans comenzó a reunirse a las afueras del hotel Four Seasons en el barrio de Recoleta. Mientras todos esperaban pacientemente ordenados, con sus discos, guitarras y cuadros de la banda, Angus salió a su encuentro. Uno a uno, el miembro fundacional de la banda de rock firmó todo tipo de recuerdos de AC/DC y dialogó brevemente con sus seguidores.

“Vamos AC/DC. Vine en 2009 con mi familia, ahora me toca venir con mi hijo, no lo puedo creer. Le encanta ”Hells Bells”. Le pongo ese tema y queda con los ojos abiertos. Se llama Dominic”, dijo un fan en diálogo con TN, quien sostenía a su bebé en brazos. El pequeño lucía los cuernos rojos en su cabeza y una remera de la banda.

La emoción de los fans
La emoción de los fans de AC/DC marca la previa del regreso de la banda a River Plate tras 16 años de ausencia

Luego, otro fanático se expresó ante la cámara y confesó que vio a la banda en todas sus presentaciones en el país: “Los vi cinco veces en Argentina, y ahora tres más. Dos en el ’96, tres 2009 y las tres de ahora. En el 96 estaban 30 pesos las entradas. Ahora 339 mil el campo delantero. Soy de Wilde”.

Horas atrás, la tensión y al angustia se había apoderado de los fanáticos de AC/DC luego de que se diera a conocer que Stevie Young había sido hospitalizado en Buenos Aires tras sufrir un malestar al llegar a la capital argentina. Afortunadamente, este viernes, el guitarrista recibió el alta médica. Voceros del grupo aseguraron que el músico se encuentra bien y con buen ánimo, a la espera de nuevos estudios médicos.

Stevie Young, de 69 años, estuvo internado en el sanatorio Mater Dei, donde se le hicieron pruebas complementarias para descartar complicaciones. Un portavoz del grupo declaró a la agencia Reuters que la decisión de hospitalizarlo respondió a razones de precaución, con el objetivo de garantizar su bienestar antes del primer show de la gira “Power Up Tour” en Argentina, programado para el lunes.

Stevie Young, hospitalizado por precaución
Stevie Young, hospitalizado por precaución en Buenos Aires, recibió el alta médica antes del esperado Power Up Tour (Grosby)

La anterior visita de AC/DC a la Argentina fue en 2009, cuando cerca de 200.000 personas asistieron a sus presentaciones.

Stevie Young ocupa el puesto de guitarrista rítmico de AC/DC desde 2014, luego de la salida de Malcolm Young por cuestiones de salud. Su llegada marcó una nueva etapa para el sonido del grupo y se lo reconoce como una figura clave en la continuidad del proyecto musical. Su primer reemplazo a Malcolm ocurrió en 1988, durante la gira “Blow Up Your Video” por Norteamérica. Desde entonces, participó en grabaciones y giras internacionales.

La banda arribó a Argentina tras pasar por Santiago de Chile, donde brindó un show dentro de la misma gira. El regreso a River Plate se posiciona como uno de los eventos centrales del calendario musical, después de dieciséis años sin presentaciones en el país. Según Infobae, el tour “Power Up” lleva el nombre del decimoséptimo álbum de estudio de AC/DC, editado en 2020 en homenaje a Malcolm Young y construido a partir de riffs inéditos de los hermanos fundadores.

La gira Power Up de
La gira Power Up de AC/DC comienza en River Plate con tres fechas agotadas y un repertorio que homenajea a Malcolm Young

La formación actual de AC/DC está integrada por Brian Johnson en voz, Angus Young en guitarra líder, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. El grupo prepara un repertorio que incluye clásicos y nuevas canciones, con tres fechas programadas en el estadio River Plate: 23, 27 y 31 de marzo. Todas las localidades están agotadas, lo que evidencia la expectativa generada por el reencuentro con el público argentino.

El vínculo entre AC/DC y sus seguidores en Argentina suma varios antecedentes, entre los que destaca la serie de conciertos de diciembre de 2009, registrados en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012. Aquellas funciones figuran entre los hitos del rock internacional en el país.

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