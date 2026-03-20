El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana: la distancia que deberá recorre el equipo de Coudet

River ya conoce el fixture de la Copa Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

River Plate ya tiene definido el calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras la confirmación oficial de los días y horarios por parte de la Conmebol. El equipo dirigido por Eduardo Coudet compartirá el Grupo H junto a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo y jugará todos sus partidos de la zona en el horario central fijado por la organización: las 21:30 horas (hora de Argentina).

La entidad sudamericana precisó que el debut del elenco de Núñez será ante Blooming, el jueves 9 de abril, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como visitante. El estreno en el estadio Monumental está programado una semana después, el miércoles 15 de abril, frente a Carabobo de Venezuela. El club argentino cerrará la primera mitad del grupo enfrentando a Red Bull Bragantino en Brasil el jueves 30 de abril.

Ya en la segunda rueda, el Millonario deberá viajar a Venezuela para medirse nuevamente ante el Carabobo, esta vez el jueves 7 de mayo. Luego, cerrará la ronda con dos partidos en su casa: el miércoles 20 recibirá a Bragantino y una semana después, el 27, se medirá ante Blooming, en lo que será su último partido de la fase de grupos del segundo certamen en importancia del continente.

El Chacho Coudet dirigirá a River durante la Copa Sudamericana

El recorrido total, calculado en 17.370 kilómetros sumando los trayectos de ida y vuelta, no tiene antecedentes inmediatos en la historia reciente del equipo. El periplo más extenso será la visita a Valencia, Venezuela, para enfrentar a Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Este cruce implica un traslado de 5.000 kilómetros por tramo, es decir, 10.000 kilómetros entre ambos partidos.

Si bien será la primera vez que River se enfrente al equipo liderado por Daniel Farías, el historial ante conjuntos venezolanos es ampliamente favorable: 16 triunfos en 20 partidos y una racha de cuatro victorias consecutivas.

El equipo también viajará a Bragança Paulista, en São Paulo, para jugar contra Red Bull Bragantino en el Estadio Municipal Cicero de Souza Marques, enfrentamiento que implica 1.785 kilómetros de ida, para un total de 3.570 kilómetros recorridos en la serie. Aunque es el primer cruce entre ambos clubes, River arrastra una estadística adversa reciente frente a equipos brasileños, con cinco partidos sin victorias desde agosto de 2023.

El último viaje internacional de la fase de grupos será a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde el Millonario jugará ante Blooming en el Estadio Ramón Aguilera Costas, situado a una altitud que oscila entre 420 y 429 metros sobre el nivel del mar. Desde Buenos Aires, el desplazamiento es de 1.900 kilómetros por trayecto, sumando 3.800 kilómetros en total. En el historial ante clubes bolivianos, River presenta un registro de 21 victorias en 32 partidos, aunque no consigue un triunfo en ese país desde 2006, cuando derrotó a Oriente Petrolero.

Vale recordar que el conjunto de Núñez ya alzó este trofeo en 2014 de la mano de Marcelo Gallardo y que perdió en la final de la edición de 2003 frente al Cienciano de Perú.

De cara a esta edición, la Banda buscará quedarse con el premio económico mayor anunciado por la Conmebol durante el sorteo de este jueves celebrado en Paraguay. El certamen entregará un total de USD 84.675.000 millones. Desde la fase previa, los montos oscilan entre 225.000 y 250.000 dólares, y la participación en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, sin contar los USD 125.000 por cada triunfo. En las eliminatorias directas, los octavos de final reparten 600.000 dólares, los cuartos agregan 700.000 y las semifinales entregan USD 800.000. El subcampeón suma USD 2.500.000, mientras que el campeón obtiene 10 millones de dólares.

EL FIXTURE COMPLETO DE RIVER PLATE EN LA COPA SUDAMERICANA 2026

Jueves 9 de abril, 21:30 - vs. Blooming de visitante

Miércoles 15 de abril, 21:30 - vs. Carabobo de local

Jueves 30 de abril, 21:30 - vs. Bragantino de visitante

Jueves 7 de mayo, 21:30 - vs. Carabobo de visitante

Miércoles 20 de mayo, 21:30 - vs. Bragantino de local

Miércoles 27 de mayo, 21:30 - vs. Blooming de local

*Todos los horarios corresponden a la Argentina