La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al ver la pancita de su hermana: “Todavía no te conozco y ya te amo”

La modelo no pudo contener las lágrimas al ver a su hermana Inés (Video: Instagram)

Sofía “Jujuy” Jiménez compartió en sus redes sociales un momento cargado de emoción tras enterarse de que será tía y madrina por primera vez. La conductora subió un video en el que aparece llorando al ver la panza de su hermana Inés, mientras el resto de la familia la acompaña entre risas y abrazos.

“Cuando te cae la ficha que vas a ser tía”, escribió sobre las imágenes, dejando ver la intensidad del instante. En el video se observa a Sofía acercándose emocionada a su hermana, tocando la panza y quebrándose en lágrimas. “Me emocioné”, reconoce entre risas, mientras quienes la rodean la contienen y celebran la noticia. Vestida con una camisa blanca y jeans, arrodillada sobre el césped, no puede evitar llevarse las manos a la boca para intentar contener el llanto de felicidad.

Las fotos capturan el instante exacto en que la noticia la atraviesa: los ojos brillosos, la sonrisa nerviosa y el abrazo espontáneo con su hermana. “Voy a ser tía y madrina. Beltruuuu veni que te voy a recontramil malcriar bbito de mi corazón, te esperamos con mucho amooooooooooor”, escribió Sofía en el pie del posteo, anticipando la llegada de su sobrino y mostrando la felicidad que vive toda la familia.

Luego de los comentarios negativos subió una explicación (Video: Instagram)

El registro, espontáneo y natural, muestra tanto la vulnerabilidad como la alegría genuina de la modelo y conductora, que eligió compartir públicamente el instante en que la noticia de la maternidad de su hermana la hizo quebrarse de emoción y la conectó de inmediato con el futuro rol de tía y madrina.

Ante la gran cantidad de comentarios recibidos por su reacción, la modelo optó por compartir una historia en la que explicó el motivo detrás de su llanto. “No, no, no. Es que a ver, obvio, yo ya sabía que estaba embarazada, pero entonces me pide hacer la tapa como dale obvio, hagamos sesión de fotos, no sé qué, con la pancita y tal. Y de repente me pongo así, me agacho y empiezo a ver la situación y es como que veo la cara de la Inés, veo la cara de Mau, veo la panza y es como que ahí recién me cayó cien por ciento oficial que... la ficha, ¿entienden?“, comenzó diciendo en su explicación.

Y siguió: “Soy una tarada, pero... Y ahora lo vuelvo a sentir. Es zarpado. O sea, todavía no nació. Imagínense. Ay, no, no, es muy emocionante. O sea, los que son tías, las que son tías me van a entender. Obviamente que las hijas, los hijos de mis amigas también me emocionan y me encanta, pero de mi hermana y que voy a ser madrina.”

Sofía se emocionó al ver la pancita de su hermana

"Orgullosa y feliz", escribió la modelo en una foto junto a su hermana (Instagram)

Las fotos que Jiménez compartió junto a su hermana Inés transmiten la alegría y el orgullo de este momento especial para la familia. En una de las imágenes, ambas se muestran sentadas y sonrientes, abrazadas y mirándose a los ojos, mientras Sofía sostiene un cartel hecho a mano que dice “Madrita” y una pequeña prenda de bebé. El ambiente tropical, con el verde de las plantas de fondo, refuerza la calidez de la escena y la complicidad entre las hermanas. Sobre la imagen, Inés escribió: “Orgullosa y feliiiiiiz”.

Otra de las fotos captura el instante más íntimo: Sofía besando la panza de su hermana, con los ojos cerrados y una expresión de ternura absoluta. “Todavía no te conozco Beltrán y ya te amo con mi alma bbiííítooo”, escribió Jujuy sobre la foto, dejando ver la intensidad de sus sentimientos por su futuro sobrino. La imagen refleja el vínculo profundo entre las hermanas y la emoción genuina ante la llegada de un nuevo integrante a la familia, con gestos de amor y cuidado hacia Inés y hacia el bebé por nacer.

De esta manera, Sofía dejó en claro que, aunque conocía la noticia del embarazo, el momento de ver a su hermana y su familia reunida, junto con la panza, la atravesó de emoción y le hizo tomar verdadera dimensión de la llegada de su primer sobrino, sumando el plus de ser elegida madrina. Expresó que la experiencia la conmovió profundamente y que quienes vivieron algo similar pueden comprender la intensidad de ese instante.