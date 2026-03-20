El Salvador: La batalla por el segundo lugar del Clausura enfrentará a Firpo y Alianza FC en Usulután

Firpo, dirigido por Marvin Solano, llega segundo en la tabla del Clausura con 26 puntos. /(Redes C.D. Luis Ángel Firpo

El estadio Sergio Torres Rivera de Usulután será escenario este domingo de un encuentro decisivo en la lucha por el segundo puesto del torneo Clausura salvadoreño. Luis ángel Firpo y Alianza FC se enfrentarán en un partido que representa un mano a mano en los banquillos entre dos entrenadores extranjeros: Marvin Solano, de nacionalidad costarricense, y Ernesto Corti, argentino. Según reportó la agencia EFE, ambos equipos llegan a la jornada con una diferencia mínima en la tabla de posiciones.

Firpo ocupa el segundo lugar con 26 puntos, por detrás de FAS, que lidera con 33 unidades. El conjunto dirigido por Solano logró establecer una ventaja mínima sobre su próximo rival y sobre otros equipos que también aspiran a los primeros puestos, como Municipal Limeño e Inter FA, ambos con 24 puntos. EFE detalló que la importancia del duelo radica en que el ganador se consolidará en la segunda posición, una ventaja clave para la fase final del campeonato.

En la presente campaña, Firpo ha mostrado solidez en casa y resultados destacados contra rivales directos.

En el análisis de rendimiento, SoccerPunter indica que Nelson Díaz es el máximo goleador de Firpo con 10 tantos registrados en la temporada, aportando una cuota de eficacia ofensiva fundamental para el equipo.

Además, el plantel suma una de las mejores defensas del torneo, con un promedio de menos de un gol recibido por partido en las últimas fechas. La estadística de Soccerway muestra que Firpo logró mantener su portería a cero en siete de sus últimos quince partidos, una marca que destaca en la liga.

Como parte del torneo, Firpo ha enfrentado a Zacatecoluca, equipo al que le ganó con un marcado de 2-0./(C.D. Luis Ángel Firpo)

Por su parte, Alianza FC, dirigido por Corti, ocupa la tercera posición con 25 puntos y ha mostrado una recuperación tras un inicio de año irregular. El equipo capitalino venció a Zacatecoluca FC como visitante por 2-0 el 1 de marzo y superó por 3-2 a Fuerte San Francisco en su estadio el 8 de marzo.

Alianza FC también sumó triunfos en jornadas anteriores ante equipos como Cacahuatique e Inter FA, lo que le permitió escalar en la tabla general.

La producción ofensiva de Alianza FC se refleja en los 22 goles anotados en 11 partidos, según datos de ESPN Deportes, mientras que ha recibido 14, manteniéndose como uno de los equipos más efectivos del torneo.

La plantilla cuenta con figuras como Michell Mercado y Emerson Mauricio, quienes han aportado en el marcador en los últimos compromisos. ESPN reporta que Alianza FC acumula cinco victorias en sus seis partidos más recientes, lo que evidencia un estado de forma ascendente.

La programación de la decimocuarta jornada incluye otros duelos relevantes, pero el foco estará sobre el enfrentamiento entre Firpo y Alianza FC por el impacto que tendrá en la definición de las posiciones de privilegio en el Clausura. De acuerdo con los datos recopilados por EFE y los portales especializados, el ganador de este duelo tomará ventaja para asegurar la localía en la fase final del campeonato.

Las estadísticas individuales también serán protagonistas. El colombiano Carlos Bogotá (Platense) y el nacionalizado salvadoreño Cristian Gil (Firpo) siguen en la pelea por el liderato de goleo, con 9 y 7 tantos, respectivamente, mientras que Emerson Mauricio (Inter FA) lidera la tabla con 11 goles.

Alianza FC, bajo la dirección de Ernesto Corti, suma cinco victorias en seis partidos y se consolida como uno de los equipos más efectivos del torneo./ (Alianza Fútbol Club)

La jornada se complementa con los partidos entre Cacahuatique e Inter FA, Isidro Metapán y Municipal Limeño, además de los duelos entre Platense y Zacatecoluca, y FAS ante Fuerte San Francisco. El encuentro entre Hércules y águila quedó reprogramado para el miércoles 25.