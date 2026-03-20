Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país volvió a subir por la volatilidad externa

Los activos argentinos sufrieron el "sell off" global.

La sesión nuevamente muy negativa de Wall Street arrastró a las acciones y los bonos de la Argentina. Los indicadores neoyorquinos perdieron entre 1% y 2%, sin alicientes debido a la continuidad de los ataques en Medio Oriente.

Las pérdidas en las bolsas globales se aceleraron mientras que los precios del petróleo se mantuvieron altos, a medida que los inversores sopesaban la posibilidad de que Estados Unidos intentara apoderarse de una terminal energética iraní clave para desbloquear el Estrecho de Ormuz.

Fuente: Yahoo Finance

El barril de petróleo de Texas para entregar en abril avanzó 2,4%, a USD 97,83, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte ganó 3,3% USD 112,20, en máximos desde 2022.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no consiguió escapar a la tendencia y resignó un 1,6%, a 2.725.326 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió para la Argentina 24 unidades a 633 puntos básicos.

En Wall Street, el ADR de YPF progresó un 0,8%, a USD 41,92, aunque los títulos de Vista Energy recortaron 1,2% aún con el trascendente sostén de la cotización del crudo. IRSA (-5,6%) y Bioceres (-4,6%) encabezaron las bajas de los ADR.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, explicó que “el mercado internacional no quita su mirada de Medio Oriente, con cualquier novedad que impacte sobre el suministro esperado de hidrocarburos y otros commodities reflejándose rápidamente sobre los precios. En este contexto, el mercado internacional ya no descuenta recortes de tasas por parte de la Fed este año, por las presiones sobre precios domésticos en EEUU derivadas del conflicto. Esto implicaría, de persistir, tasas mas altas en la curva de EEUU, con el agregado de que las dudas respecto al programa fiscal de Trump ya limitaban bajas en tasas del tramo mas largo".

“Esto impacta sobre emergentes y renta fija internacional y, en el caso de Argentina, implicará redoblar esfuerzos domésticos si es que se pretende emitir internacionalmente. Dicho esto, el gobierno negó nuevamente esta posibilidad, alegando que buscara alternativas de financiamiento y que las habría conseguido. Creemos que en un contexto de depósitos privados en USD en máximos plurianuales esto podría ser factible en caso de ofrecer papeles atractivos”, consideró Franco.

“La jornada estuvo dominada por una intensificación del riesgo geopolítico, donde el conflicto en Medio Oriente escaló un nuevo nivel y terminó contaminando de forma directa a todos los activos globales. Las noticias sobre una posible preparación de tropas terrestres por parte de Estados Unidos, el envío de marines adicionales a la región, los ataques a infraestructura energética y la negativa de Irán a discutir el Estrecho de Ormuz mientras continúan las hostilidades reforzaron la narrativa de un conflicto más prolongado y estructural”, explicó Laura Torres, Directora de Inversiones, IMB Capital Quants.

Fuerte compra de reservas y baja del dólar

Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos USD 357,5 millones en el día, el dólar mayorista volvió a bajar cuatro pesos o 0,3% y cerró a $1.390,50, el mínimo en el último mes.

“La divisa abrió levemente por encima del cierre previo en $1.397 y, desde el comienzo, el flujo vendedor que viene predominando en las últimas ruedas volvió a hacerse presente”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Sin demasiada convicción en la demanda, el tipo de cambio no logró sostener esos niveles y fue cediendo de manera gradual a lo largo de la jornada”, agregó.

La banda superior del esquema cambiaria establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos 248,02 pesos o 17,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%).

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.410 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 24 de febrero.

El BCRA compró en el mercado USD 172 millones, el 48,1% del monto operado en el segmento de contado. A lo largo del año, la entidad monetaria acumula un saldo a favor de USD 3.776 millones desde el 2 de enero. Las reservas internacionales crecieron en USD 106 millones, a 43.808 millones de dólares.

También cedió el dólar blue, que fue negociado con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.420, para acumular una pérdida de 110 pesos o 7,2% en el recorrido de 2026.

El tipo de cambio en la Argentina evolucionó en sentido contrario a las monedas de la región, es decir que el peso se apreció pese al fortalecimiento global del dólar.

“El movimiento del dólar americano en las últimas semanas está íntimamente ligado a la dinámica del conflicto en Medio Oriente, con lo que mientras este se prolongue y la presión sobre el precio del petróleo siga materializándose esperamos que la fortaleza del dólar continúe, particularmente porque monedas como el euro, el yen y la libra son más vulnerables a la dependencia energética que el dólar“, detallaron los expertos de Balanz Capital.