Consumo con señales mixtas: cayeron las ventas en supermercados, pero crecieron en mayoristas al inicio de 2026

Las ventas en autoservicios mayoristas crecieron en el arranque del año. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En enero de 2026, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejaron un marcado contraste en el consumo argentino: mientras las ventas interanuales de los autoservicios mayoristas aumentaron 1,3%, los supermercados minoristas sufrieron una caída de 1,2%, mostrando cambios en los hábitos de compra y la presión del contexto económico.

La comparación mensual desestacionalizada evidencia el mismo contraste: los mayoristas presentaron un aumento de 0,8% frente a diciembre, mientras que los supermercados descendieron 1,5 por ciento. Esta diferencia subraya la creciente preferencia por los autoservicios mayoristas, elegidos por hogares y comercios de proximidad ante la pérdida de poder de compra y la inflación persistente.

En el desempeño de tickets, el ticket medio de los mayoristas alcanzó $50.372, con una mejora interanual de 47,1%. En los supermercados, el importe promedio por transacción fue de $34.840, con un crecimiento de 30,1% respecto a enero de 2025, según datos oficiales.

Ventas y principales rubros en mayoristas y minoristas

La facturación a precios corrientes se expandió de manera similar en ambos canales aunque con diferencias internas. En los mayoristas, las ventas sumaron $339.788,7 millones, con un alza de 25,8% interanual, según el Indec. Los supermercados minoristas alcanzaron $2.339.233,3 millones, implicando un crecimiento de 25,1% respecto al año anterior, de acuerdo con el informe de supermercados del Indec.

Las ventas en los mayoristas presentaron un aumento de 0,8% frente a diciembre. REUTERS/Irina Dambrauskas

El análisis por rubros muestra que “Carnes” lideró los aumentos interanuales en ambos formatos, pero con intensidades dispares: en autoservicios mayoristas creció 70,7%, y en supermercados, 49,4 por ciento. En el canal mayorista, también destacaron los rubros “Almacén” (30,5%) y “Artículos de limpieza y perfumería” (19,7%). Los supermercados, en tanto, sobresalieron en “Verdulería y frutería” (38,3%), “Alimentos preparados y rotisería” (32,5%) y “Panadería” (27,2%).

En participación sobre la facturación total, los autoservicios mayoristas concentraron 42% en “Almacén”, 27,3% en “Artículos de limpieza y perfumería” y 12,7% en “Bebidas”; el rubro “Carnes” representó 3,2%. Los supermercados, por su parte, tuvieron mayor peso en “Almacén” (24,7%), “Artículos de limpieza y perfumería” (14,1%) y “Carnes” (13,6%).

Cambios en medios de pago y canales de venta

El repaso de los medios de pago evidencia nuevas preferencias. En supermercados, las operaciones con tarjeta de crédito explicaron el 43,1% del total facturado, con un salto de 22,5% interanual. El uso de tarjeta de débito fue del 25% y creció 8,5%, mientras que el pago en efectivo abarcó el 17,1%, avanzando 35,4%. Los llamados “otros medios” —billeteras virtuales, QR y similares— llegaron al 14,8%, registrando un aumento de 63,1%, según el informe oficial.

En los autoservicios mayoristas, los “otros medios de pago” (32,2%) lideraron tal crecimiento, con una mejora de 48,4% en un año. El efectivo representó el 25,7% (+32,6%), la tarjeta de crédito el 26% (+18,8%) y la tarjeta de débito el 16%, cayendo 2,9%. La digitalización financiera y la búsqueda de alternativas frente a la inflación determinaron estos cambios en ambos formatos.

Las ventas en los supermercados descendieron 1,5% en enero respecto a diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los canales de venta, los minoristas facturaron $63.097 millones a través de la modalidad online, lo que significó el 2,7% del total y un incremento de 16,1% frente a enero de 2025. El salón de ventas mantiene el predominio absoluto, con el 97,3 por ciento.

Efectos por jurisdicción y perfil de consumo

La segmentación geográfica mostró notables diferencias. De acuerdo con la encuesta mayorista, la facturación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajó 2,6%, mientras que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires creció 26,7% y en el “Resto del país” subió 27%. El panel de autoservicios mayoristas comprendió 32 empresas y 193 bocas de expendio.

Para la red de supermercados, el informe consignó que Neuquén tuvo el mayor avance interanual en ventas a precios corrientes (+32,7%), seguido por La Pampa (+30,7%), San Luis (+30,6%), Salta (+29,8%) y Río Negro (+28,3%). En valores absolutos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizó $357.879 millones y el Gran Buenos Aires, $513.689 millones de facturación.

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Otros indicadores de consumo arrojan que en la red mayorista, el promedio de venta por boca alcanzó $1.760 millones y la venta por metro cuadrado fue de $350.456, ambos con una variación positiva de 29,9% sobre enero de 2025. En los supermercados minoristas, la venta por boca promedio llegó a $742,6 millones y la venta por metro cuadrado a $691.098, con un crecimiento interanual de 25,8 por ciento.

Empleo y salarios en mayoristas y supermercados

La evolución del empleo también mostró trayectorias divergentes. En autoservicios mayoristas, el personal ocupado fue de 13.206 asalariados en enero, lo que implica una caída interanual de 8,7%, según el organismo estadístico. El ajuste afectó especialmente a cajeros, administrativos y repositores, con una baja del 9%. El costo laboral total decreció 4,2% interanual y los sueldos brutos promedio para personal jerárquico fueron de $3.051.562. Para cajeros y administrativos, el salario promedio llegó a $1.554.999, marcando un avance interanual de 40,7 por ciento.

En los supermercados, el total de personal ocupado ascendió a 99.014 asalariados, con una disminución de 1,5% interanual. Los sueldos brutos promedio para gerentes, supervisores y personal jerárquico fueron de $3.986.647 (+29%), mientras que cajeros, administrativos, repositores y otros promediaron $1.585.539, lo que representó un alza anual de 35,6 por ciento. El costo laboral promedio del sector fue de $233.239 millones, con un incremento de 34,6 por ciento.