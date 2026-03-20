Ciencia

Fricción sin contacto, el fenómeno que fascina a la ciencia moderna y podría convertirse en el futuro de la energía

Experimentos científicos revelan que la resistencia al movimiento puede surgir por la dinámica de los campos magnéticos, lo que podría impulsar avances en motores, levitación y microelectrónica

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Física y tecnología reescriben el
Física y tecnología reescriben el concepto de fricción más allá del contacto directo entre materiales, abriendo un campo inédito de estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace siglos, la comprensión de la fricción se ha basado en principios clásicos formulados a partir de experimentos con materiales en contacto directo. El núcleo de este enfoque tradicional se encuentra en la llamada ley de Amontons, desarrollada en el siglo XVII, que sostiene que la fuerza de fricción entre dos superficies es proporcional a la fuerza normal que las mantiene unidas, pero independiente del área de contacto y de la velocidad relativa.

Posteriormente, Charles-Augustin de Coulomb perfeccionó y popularizó esta ley, proporcionando a la física un marco sencillo para analizar el roce entre objetos sólidos.

Durante décadas, la ciencia y la ingeniería aplicaron este modelo, que considera la fricción como un fenómeno mecánico derivado del contacto real entre las irregularidades microscópicas de los materiales. Según esta explicación, por muy lisos que parezcan dos cuerpos, siempre existen asperezas que, al deslizarse, generan la resistencia propia de la fricción.

En este modelo, la transferencia de energía ocurre únicamente con contacto físico, lo que conlleva el desgaste progresivo de los materiales. No obstante, nuevos experimentos y estudios recientes, como el publicado en la revista científica Nature Materials, empiezan a cuestionar estos conceptos, abriendo el debate sobre la existencia de fenómenos de fricción más allá del modelo clásico.

Investigaciones recientes prueban la existencia
Investigaciones recientes prueban la existencia de fricción debido a la interacción de campos magnéticos, incluso cuando no hay roce físico entre superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos recientes sobre fricción sin contacto físico

En el campo de la física de materiales, se han presentado descubrimientos que muestran que dos materiales pueden experimentar fricción incluso sin contacto físico directo entre sus superficies. Investigadores realizaron experimentos utilizando capas de imanes, una fija y otra móvil, que interactuaban únicamente por sus campos magnéticos.

El estudio publicado en la revista científica Nature Materials detalló que, cuando se acercaban estas capas a una distancia mínima, aparecía una fuerza de fricción medible, a pesar de que los materiales nunca llegaban a tocarse.

Se denomina a este fenómeno fricción magnética sin contacto, lo que desafía la visión tradicional del concepto, ya que demuestra que la resistencia al movimiento puede generarse únicamente por la interacción de campos magnéticos y no por el roce directo de las superficies.

Los investigadores observaron que la fricción puede surgir a partir de la dinámica colectiva de los momentos magnéticos, incluso cuando no hay contacto físico. Este resultado fue replicado en laboratorio y publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas, lo que obliga a reconsiderar las bases de la ley de Amontons y promueve nuevas líneas de investigación en la física de materiales.

Esta nueva fricción sin contacto
Esta nueva fricción sin contacto físico permite pensar en aplicaciones tecnológicas como motores y levitación magnética más eficientes y duraderos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos microscópicos de la interacción entre superficies

A nivel microscópico, la fricción se ha interpretado históricamente como resultado de la interacción entre las irregularidades de las superficies. Sin embargo, los nuevos experimentos introducen como factor decisivo la estructura interna y la dinámica de los materiales, sobre todo en sistemas magnéticos.

De acuerdo con el estudio de Nature Materials y la información de la revista de divulgación Muy Interesante, la fricción sin contacto físico aparece porque los imanes, al acercarse, reorganizan sus momentos magnéticos, lo que provoca una respuesta colectiva capaz de generar resistencia al movimiento.

Este fenómeno ya no depende solo de las asperezas, sino de cómo los dominios magnéticos interactúan a distancia. Así, se redefine el concepto de “contacto”, ya que implica interacción de campos y configuraciones internas y no necesariamente roce físico.

La investigación demostró que los mecanismos de fricción pueden involucrar fuerzas de origen no mecánico, que actúan incluso cuando los materiales están separados por pequeñas distancias, pero significativas en la escala microscópica.

El desgaste, el calor y
El desgaste, el calor y la pérdida de material asociados con la fricción tradicional pueden reducirse por medio de mecanismos que solo emplean fuerzas magnéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones tecnológicas de la fricción sin desgaste

El descubrimiento de la fricción sin contacto físico tiene implicaciones directas para la tecnología y la industria. Una fricción que no implique desgaste físico permite desarrollar mecanismos y dispositivos más duraderos, donde la transferencia de energía no esté asociada a la degradación de las superficies.

Según la revista de divulgación Muy Interesante, este principio podría aplicarse en la fabricación de motores, sistemas de levitación magnética y componentes electrónicos que busquen minimizar el desgaste y la necesidad de mantenimiento.

El mencionado estudio muestra que es factible diseñar interfaces capaces de transmitir fuerza y movimiento sin que exista el roce físico, lo que abre la puerta a una nueva generación de tecnologías basadas en la manipulación de campos magnéticos.

En los sistemas donde la fricción convencional genera calor y pérdida de material, la fricción sin contacto físico permitiría reducir el consumo energético y aumentar la vida útil de los equipos, hecho especialmente relevante para los sectores del transporte y la microelectrónica.

La comunidad científica reconsidera los
La comunidad científica reconsidera los fundamentos de la transferencia de energía y resistencia al movimiento, gracias a los experimentos sobre fricción sin desgaste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la comprensión del movimiento y la energía

Los hallazgos sobre fricción sin contacto han movido a la comunidad científica a reconsiderar los conceptos fundamentales sobre el movimiento y la transferencia de energía.

Hasta el momento, la fricción se entendía como resultado del contacto directo y desgaste material, pero los experimentos recientes demuestran que la interacción magnética entre materiales puede generar resistencia al movimiento a través de nuevos mecanismos.

Esta perspectiva, respaldada tanto por el trabajo publicado en Nature como por la divulgación en Muy Interesante, muestra que el estudio de los materiales y sus interacciones internas puede develar fenómenos inesperados, con consecuencias teóricas y prácticas.

El avance representa un cambio de paradigma en la física, donde ya no se requiere el roce para explicar la aparición de fuerzas resistentes, ampliando el campo de estudio y el control sobre el movimiento y la energía en el mundo material.

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