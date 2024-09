Cuáles son las empresas interesadas en Aerolíneas Argentinas

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que hay grupos empresarios interesados en la línea aérea de bandera (Reuters)

Avianca, Latam, Azul Líneas Aéreas, el empresario German Efromovich y un grupo local son algunas de las firmas interesadas en Aerolíneas Argentinas, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales y del mercado. Es en ese marco que el gobierno de Javier Milei analiza cuál sería la mejor forma de avanzar en la privatización de la empresa estatal, en medio de la escalada del conflicto con los gremios aeronáuticos: vender las acciones, recibir inversiones o ceder la operación.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este martes que el Poder Ejecutivo inició conversaciones con “varias” compañías latinoamericanas para ceder las operaciones de la firma estatal “en caso de que continúen las extorsiones de los gremios” en referencia a los últimos paros de pilotos y a la medida de fuerza que mantienen los estatales de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“La cuestión acá es que las empresas quieran ingresar a Aerolíneas. Nosotros trabajamos en mejorar los números para que sea más fácil privatizarla”, dijo a Infobae una fuente del gobierno al tanto de las charlas con las compañías.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas (Gustavo Gavotti)

El presidente de la empresa estatal, Fabián Lombardo, señaló recientemente en una entrevista a Radio La Red que varias “compañías internacionales” manifestaron su interés en la adquisición, y agregó que ha mantenido comunicaciones con grupos comerciales de aeronavegación que desean conocer el estado del proceso de privatización.

“Hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron. Están interesados en saber cómo sigue la privatización”, dijo Lombardo.

Adorni no especificó en su conferencia de prensa cómo se haría esta operación. Por lo pronto, una privatización de Aerolíneas Argentinas requiere una ley del Congreso. En el proyecto original de la Ley Bases, la firma estaba incluida como pasibles de ser privatizadas, pero finalmente terminó afuera de la nómina por pedido de la oposición. El PRO presentó hace once días un proyecto de ley en Diputados para la venta de las acciones de la empresa estatal.

El anuncio del gobierno coincide con una jornada de paro de personal de tierra de ATE que por el momento no afecta a los vuelos. Para esta tarde está prevista una asamblea del gremio de pilotos, liderado por Pablo Biró, sindicalista ligado a la Cámpora y enfrentado con el gobierno nacional.

Adorni asimiló las protestas aeronáuticas a los piquetes. Dijo que Milei llegó al poder con la idea de terminar con los cortes de calle que impiden la libre circulación y lo logró pese a que nadie lo creía posible. “Ahora vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica, vamos a ir a fondo”, insistió.

Noticia en desarrollo