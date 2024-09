Blanqueo: a días del fin de la primera etapa, los depósitos crecieron en USD 3.300 millones pero no suman en reservas

Los depósitos en dólares crecen pero no se refleja en el nivel de reservas brutas. REUTERS

El blanqueo de capitales, que empezó oficialmente hace dos meses, despegó con fuerza hace poco más de un mes y los depósitos en dólares lo reflejan con una suba de unos USD 3.300 millones al sistema bancario. Ese escalada no tuvo su correlato, por el momento, en el nivel de reservas brutas del Banco Central, que en el mismo lapso crecieron solo USD 400 millones.

El último dato oficial de la entidad monetaria da cuenta de que los depósitos en moneda extranjera del sector privado superaron el lunes de esta semana los USD 22.000 millones, una cifra que el sistema no registraba desde hace exactamente ayer cinco años. En aquel septiembre de 2019 los bancos mostraron una profunda caída de depósitos tras el revés del oficialismo en las elecciones primarias, que empujaron los saldos a la vista en moneda extranjera desde los USD 32.000 millones hasta USD 21.000 millones en dos meses.

En las últimas semanas aceleró el ritmo en que se recompuso ese número, explicado por las declaraciones de efectivo ante la AFIP como parte del blanqueo de capitales aprobado en la Ley de Bases. La primera fase del blanqueo es la que permite a los contribuyentes exteriorizar ante el fisco tenencias de dinero en efectivo y para los analistas constituirá su tramo más relevante. El Gobierno -también las Alycs y bancos privados- continuaron en los últimos días una intensa campaña pública para convocar a la adhesión.

El propio Luis Caputo se sumó este miércoles, desde su cuenta de X, al responder un posteo del operador financiero Daniel Osinaga, que concluyó que las facilidades fiscales y la gratuidad de la medida hacen que “el que no blanquea es un boludo”. “Podés blanquear más de 100 mil también, teniendo un montón de opciones de inversión o compra de bienes que no pagan multa, y tampoco nadie te va a pedir nada. Esto refuerza aún más tu conclusión final”, le respondió el jefe del Palacio de Hacienda.

El Gobierno anunció ayer que suma nuevas alternativas de inversión productiva para que la declaración de activos permanezca sin alcance del impuesto mediante transferencias de una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA). Incluyó el Palacio de Hacienda variantes como maquinaria agrícola, vial, para la construcción y para la industria en general, entre otros.

Para el economista Amílcar Collante, si el ritmo de crecimiento de los depósitos en dólares se sostuviera hasta fines de septiembre, cuando finaliza esta primera etapa del blanqueo, la cifra actual de USD 3.300 millones se extendería hasta los USD 6.200 millones entre el 15 de agosto y el último día de este mes. Como comparación, datos de GMA Capital sobre el blanqueo de 2016 y 2017 durante el gobierno de Cambiemos muestran que la exteriorización de cuentas en el sistema financiero local fue de USD 7.700 millones. La mayor parte de las cuentas blanqueadas en aquella ocasión fueron en el exterior.

Una particularidad del crecimiento de los depósitos en dólares es que por el momento no tuvo un impacto en el nivel de reservas brutas, que es la vía por la cual el blanqueo podía tener un efecto en el balance del Banco Central. Esto es: una suba en la cantidad de dólares depositados implicaría un mayor nivel de encajes en el BCRA, lo que quedaría reflejado en la cifra de reservas brutas. Los depósitos escalaron USD 3.300 millones y las arcas brutas, solo USD 400 millones.

Para distintos analistas, ese fenómeno tiene una explicación. “Están conviviendo dos cuestiones en este período. La suba de depósitos en dólares con un BCRA con una intervención que prácticamente no acumula divisas. Y por parte de los encajes no han subido en gran magnitud porque los bancos han mantenido los billetes físicos en sucursales y no se incrementaron fuertemente los encajes bancarios en dólares”, explicó Collante.

Un informe de LCG ya anticipaba que una buena performance del blanqueo podía no tener correlato en las reservas. “Estos nuevos depósitos no necesariamente suman reservas (pueden ser prestados al sector productivo), y mucho menos reservas netas, dado que las CERA pueden deshacerse en cualquier momento (pagando multa) lo cual se computa como un pasivo corriente”, indicaron en un reporte reciente.

“Hay mucho efectivo involucrado, pero eventualmente debería normalizarse y las reservas brutas subir por mayores encajes”, sumó Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones. Por su lado, Pablo Repetto, de Aurum Valores, agregó que “muchas de las cuentas son de menos de 100 mil dólares y los bancos temen que tengan que salir a pedir los dólares a las apuradas cuando venza el plazo si hubiera retiros. Si son depósitos de menos de 100 mil dólares incurrís en costos muy altos enviándolos a BCRA ahora y teniendo que pedir que los devuelvan después del vencimiento”, indicó.

Aurum Valores, precisamente, midió que buena parte del crecimiento de los dólares que se suman al sistema financiero corresponde a “pequeños blanqueadores”. “Los mayores ingresos de dólares a cuentas para el blanqueo se están verificando en los depósitos de menos de 1 millón de dólares. Si consideramos la tendencia a la que venían creciendo antes de que ingresaran los primeros fondos a las cuentas CERA (aproximadamente a mediados de agosto) el stock de argendólares (tramo de menos de 1 millón) debería haber alcanzado al viernes pasado un stock de unos USD 13.520 millones”, plantearon.

“Sin embargo el stock acumulado alcanza casi a USD 15.700 milones. Considerando este método indirecto de estimación de fondos ingresados al sistema financiero argentino para el blanqueo, inferimos que ya se habrian sumado cerca de USD 2.200 millones en el segmento de fondos minoristas”, concluyeron. Esto indicaría que hubo una adhesión muy marcada de pequeños contribuyentes que declararon sus tenencias de dólares ante el fisco.

La suba de depósitos con reservas aún estables encuentra al mercado cambiario financiero en calma y con cotizaciones a la baja, según reflejó el operador Gustavo Ber. “Con depósitos en dólares que siguen en ascenso a muy buen ritmo, como proxy del blanqueo, y positivos flujos por las obligaciones tributarias que vencen en estos días se extiende la calma entre los dólares financieros, y hasta existe la sensación de que podrían profundizar el descenso a corto plazo, más allá de que de fondo se prolonga el proceso de apreciación cambiaria”, aseguró en una nota a clientes.