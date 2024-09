El Presidente visitó la Sociedad Rural ocho días después del atentado contra Nicolás Pino

Milei recibió como presente "el manto que reciben los grandes campeones" de la raza Hereford durante el evento realizado en la Sociedad Rural (Nicolás Stulberg)

El presidente Javier Milei visitó este viernes pasadas las 16 el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ocho días después del atentado que sufrió el titular de la entidad, Nicolás Pino, para participar de la exposición por el centenario de la raza bovina Hereford y otorgar el premio al vacuno campeón del evento.

Milei, que no realizó declaraciones durante el evento, estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Tenemos el privilegio de no solo festejar los 100 años de la raza Hereford sino además tener al Presidente de La Nación acompañado por parte de su Gabinete. Este es el país que nosotros proyectamos, el de la ganadería, el campo, el país pujante que seguramente vamos a seguir construyendo de ahora en más”, dijo Pino, quien fue el primero en tomar la palabra.

Milei en La Rural

Luego habló el presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, Jorge Collinet. “Es un honor tenerlo aquí [a Milei] entregando el premio al gran campeón macho en nuestro evento centenario. Al mismo tiempo es un signo muy importante para toda la cadena de la carne el apoyo que nos dan. Nosotros estamos en el comienzo de la cadena hasta que la carne llega al plato. Realmente su presencia nos impulsa a seguir adelante en la actividad y por añadidura es un apoyo para el sector agropecuario”, dijo el titular de la entidad.

Inmediatamente después, Collinet le regaló al Presidente “el manto que suele entregarse a los grandes campeones” de la raza Hereford como presente.

La participación de Milei en el evento de Hereford se da ocho días después del atentado que sufrió Pino a través de un paquete explosivo que llegó a su despacho en la sede de la SRA de la calle Juncal y dejó herida a su secretaria.

Milei entregó el premio al macho campeón de la raza Hereford (Nicolás Stulberg)

El dirigente rural aseguró en una conferencia de prensa que bridó al día siguiente del hehco que no había recibido amenazas antes y que no tiene certezas sobre los motivos de lo sucedido. “Lo único que puedo decir con certeza es que he transcurrido mi vida cosechando amigos y tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certeza no tenemos ninguna. Son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”.

“Hipótesis no tenemos. No tenemos conjeturas, no tenemos idea. Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas. Después de haber transcurrido muchos años de experiencia seguramente no algo que quiera volver a repetir la Argentina”, destacó Pino.

También aseguró que no cree que el ataque tenga que ver con la relación personal que tiene con el presidente Javier Milei y confirmó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y que aceptó tener custodia policial, tanto personal como en su oficina.

Además se refirió a los distintos comunicados que surgieron la semana pasada desde la entidad rural. “Quisimos describir en el segundo comunicado este cobarde atentado que recibió la institución. Creo que le pegan a la Sociedad Rural en cabeza de su presidente. Tuvimos la suerte de que las cosas sucediera como sucedieron, que a Pamela [su secretaria] no le pasó nada. Hubiese sido más complicado si las cosas se daban de otro modo”, destacó.