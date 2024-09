Ranking: cuáles son las provincias argentinas con mayor y menor transparencia fiscal

Contar bien el dinero y mostrar las cuentas son la clave para exhibir "transparencia fiscal" (Foto: Shutterstock)

El ranking de transparencia fiscal de las provincias argentinas, elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), reveló un nuevo panorama en la rendición de cuentas de las administraciones provinciales.

El informe puso en evidencia una disminución general de la transparencia y destaca que varias provincias experimentaron retrocesos significativos en sus puntuaciones.

El relevamiento, que se lleva a cabo en marzo y septiembre de cada año, analiza la puntualidad y exhaustividad en la publicación de diversos informes financieros provinciales, estableciendo una puntuación de 0 (nada transparente) a 100 (totalmente transparente).

En esta edición, con la información al 31 de marzo de 2024, el puntaje promedio de las provincias argentinas cayó de 68 a 65,2 puntos respecto a septiembre de 2023. Esta tendencia a la baja refleja la dificultad de muchas provincias para mantener la transparencia y la regularidad en la difusión de sus cuentas públicas, con algunas, como Formosa y Santiago del Estero, experimentando caídas abruptas debido a demoras significativas en la publicación de información clave.

Las mejor y peor calificadas

Las provincias de Entre Ríos y Santa Fe mantienen el liderazgo en el ránking de transparencia fiscal elaborado en marzo pasado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que mide el cumplimiento en la presentación de información exigida por la Ley N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Si bien el informe destaca “una merma en la transparencia en el panorama general” en comparación con los resultados del año pasado, las provincias gobernadas por Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro obtuvieron 100 puntos, la máxima calificación posible.

El relevamiento se realiza en marzo y septiembre de cada año y mide la transparencia y difusión de las cuentas públicas de las administraciones provinciales en el marco del cumplimiento de la LRF (no están incluidas La Pampa y San Luis por no estar adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno).

El índice utilizado para la elaboración del informe contempla la publicación en tiempo y forma de la siguiente documentación o información: Presupuesto del Ejercicio, Proyecto Presupuesto del Ejercicio, Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial, Gastos Clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial, Plantilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial y Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados.

El informe destacó positivamente el caso de Chubut, que desde septiembre 2021 no publicaba ninguna planilla y en esta ocasión, si bien omitió el Presupuesto del Ejercicio, cumplió con los restantes requerimientos. También Chaco mejoró su puntualidad y pasó de un cumplimiento bajo a uno alto, así como lo hicieron las provincias de Catamarca, Misiones, Río Negro y Santa Cruz, con mejoras que oscilaron entre 15 y 20 puntos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), San Juan y Tucumán lograron el mismo resultado que en el informe pasado.

En cuanto a los retrocesos, los casos más significativos corresponden a Formosa (-65 puntos), Santiago del Estero (-65 puntos) y Neuquén (-30 puntos), que obtuvieron el máximo puntaje en el relevamiento anterior, pero esta vez mostraron la información con dos trimestres de retraso en el caso de las dos últimas, mientras que Formosa tenía un rezago de tres trimestres.

A su vez, Santiago del Estero tampoco publicó el Presupuesto del Ejercicio, incurriendo en esta omisión también la provincia de Corrientes, la cual declinó su puntaje en 35 puntos. Las restantes provincias con desmejoras que oscilaron entre -5 y -15 puntos (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Tierra del Fuego y Salta).

Comparando con los resultados obtenidos en igual período del año anterior (marzo de 2023), además de la caída del puntaje promedio, de 73,6 a 65,2 puntos, se advierte que 6 jurisdicciones mejoraron su calificación, 5 la mantuvieron y 11 la empeoraron.

Chubut y Santa Fe fueron las que más elevaron su puntuación. La primera experimentó un aumento de 65 puntos dado que, como ya se mencionó, puso a disposición en su web información subsanando la falta de datos desde fines de 2021, mientras que Santa Fe mejoró en 35 puntos, alcanzado un cumplimiento pleno. Las restantes provincias que superaron el puntaje del mismo período de 2023 fueron CABA, Chaco, Tucumán y Tierra del Fuego con cambios de entre +25 y +10 puntos.

En cuanto a las jurisdicciones que redujeron significativamente su posicionamiento cabe mencionar a Misiones (-60 puntos), Formosa (-50 puntos), Río Negro (-45 puntos) y Corrientes (-40 puntos). El resto de las disminuciones ha estado en el rango de -5 a -35 puntos.