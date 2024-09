Milei visitó la sede de Mercado Libre: “El político no sabe cómo crear riqueza y cuando lo hace, solo consigue corrupción”

Milei . Galperin - Marcado Libre

El presidente Javier Milei ponderó el accionar de Mercado Libre y a su fundador, Marcos galperín, al que consideró “un gran benefactor” por su tarea empresarial. Milei visitó las instalaciones de la compañía para celebrar la inauguración de un nuevo centro de almacenamiento con una inversión de USD 75 millones.

“Gracias a empresarios como ustedes y su incansable esfuerzo que el país saldrá adelante. Son sus inversiones las que generan riqueza y empleo”, señaló el Presidente. “El único que puede generar riqueza en el país y en el mundo es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo hace, lo único que consigue es corrupción,” señaló Milei.

El Presidente repitió un concepto que ya utilizó en muchas ocasiones: un empresario exitoso es un benefactor social. “Cuando un empresario gana, quiere decir que le solucionó la vida a la gente. Marcos y todo su equipo son grandes benefactores, porque le están arreglando la vida a mucha gente en la Argentina y en todo el continente”, afirmó Milei.

“Al empresario hay que dejarlo ser, porque la libertad de cada uno engendra la prosperidad común. El empresario debe producir y brindar bienes y servicios de mejor calidad y venderlos al mejor precio que pueda. Debe tener la posibilidad de ganar dinero por ello”, consideró el Presidente.

“¿Cómo se explica que seamos el país con menos inversión extranjera directa en los últimos años, pero con la mayor cantidad de unicornios per cápita?” (Javier Milei)

Milei afirmó que Mercado Libre es “el ejemplo de innovación que tenemos todos los argentinos. Sin duda hay algo particular del espíritu argentino. ¿Cómo se explica que seamos el país con menos inversión extranjera directa en los últimos años, pero con la mayor cantidad de unicornios per cápita? Esta empresa ha logrado crecer extraordinariamente y se ha convertido en ejemplo para los jóvenes. Imaginen todo lo que podemos lograr si garantizamos las condiciones macro”.

También convocó a “soñar con 10 o 15 nuevas empresas de escala mundial con pasaporte argentino en un futuro no tan lejano”, siempre que el país consiga eliminar la inflación y recuperar la estabilidad.

Por su parte, Galperín destacó que pasaron 5 años y otros 20 centros de distribución abiertos en otros países para volver a anunciar una inversión de relevancia en la Argentina: “En Mercado Libre preferimos mirar para adelante. Vemos inmejorables condiciones para volver a invertir, para crear oportunidades, generar empleo y para volver a crecer de manera sostenible.”

“Hoy reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro querido país. Siempre vamos a tomar riesgos. Siempre vamos a pensar en el largo plazo con convicción, porque sabemos que lo mejor está por llegar. Por último, señor Presidente, queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a Argentina en el país más libre del mundo. Por algo, hace 25 años, elegimos llamarnos Mercado Libre”, concluyó Galperín.

De izquierda a derecha: Jacobo Cohen Imach (VP Legales de Mercado Libre), el vocero Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el Presidente Javier Milei, Marcos Galperín (cofundador de Mercado Libre), Ariel Szarfsztejn (presidente de Commerce ML), Juan Martín de la Serna (Presidente de ML Argentina) y Osvaldo Giménez (Presidente de Mercado Pago)

En el marco de la visita del Presidente y de su 25 aniversario, Mercado Libre anunció una inversión de USD 75 millones para construir su segundo centro de almacenamiento, que al igual que el primero estará en el predio del Mercado Central y cuya finalización está prevista para finales de 2025. El desarrollo de la obra, de 56.000 metros cuadrados, equivalente a 9 canchas de fútbol, estará a cargo de la empresa Plaza Logística. Permitirá duplicar el procesamiento de productos, de 200 mil a 400 mil por día.

El proyecto implicará la incorporación de 2.300 personas y generará miles de puestos de trabajo indirecto, según las previsiones de la empresa.

“Esta inversión nos permitirá desarrollar nuevos verticales de negocios y a la vez potenciar de forma significativa la cantidad de envíos rápidos y seguros para ofrecer la mejor experiencia de compra y venta a nuestros millones de usuarios. Seguimos apostando a la consolidación de e commerce en el país y queremos ser protagonistas de ese crecimiento en los próximos años”, aseguró Ariel Szarfsztejn, presidente de commerce de Mercado Libre.

En conferencia de prensa, Szarfsztejn señaló que “los aumentos de precios que registra la economía y la desaceleración del consumo también se vio parcialmente reflejada en los niveles de actividad del Mercado Libre”. En ese sentido, resaltó que esa dinámica fue reflejada en las presentaciones de resultados a los inversores.

“Habiendo dicho eso, sí vemos una tendencia positiva. Tuvimos un segundo trimestre definitivamente mejor. El primero, el Hot Sale, un punto de inflexión para nosotros donde vimos que la actividad económica comenzó a reactivarse, donde vimos que la búsqueda de financiamiento y la búsqueda de alternativas de precios comenzaron a traducirse también en transaccionalidad y la verdad que a partir de ese momento en adelante la tendencia se ha sostenido”, añadió.