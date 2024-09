Tras confirmar el envío de oro al exterior, el Banco Central avanza en la gestión por el crédito que anunció Milei

Foto de archivo. El presidente argentino Javier Milei habla durante un evento entre empresarios, en Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

La confirmación del envío al exterior de parte de los casi USD 5.000 millones de reservas en oro actualizó la atención sobre una agenda que se presume paralela pero sobre la que todavía no hay mayores definiciones: la negociación con un pool de bancos e inversores para obtener fondos que garanticen el pago de la deuda en el próximo año y medio. Esas tratativas fueron anunciadas por el propio presidente Javier Milei hace más de un mes, en pleno salto del riesgo país por encima de los 1.500 puntos básicos ante el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, de que la acumulación de reservas dejaba de ser una prioridad, reemplazada por el dólar quieto y, por ende, la inflación bajo control: el plan de emisión cero.

En el marco de la turbulencia que generó la idea de reducir la cantidad de pesos ante la imposibilidad de aumentar la cantidad de dólares fue que desde el Gobierno instalaron la certeza de que los dólares para el pago de la deuda no están en duda. En ese sentido, bancos privados y también fuentes oficiales confirmaron en las últimas horas que las negociaciones avanzan pero que todavía no se terminan de cerrar, a pesar de que ayer crecieron las expectativas ante los movimientos que el Banco Central confirmó con el oro.

Es que, si bien desde el equipo económico sostienen que la garantía para el eventual REPO está conformada por títulos públicos, la presunción de que la transferencia del oro, cuyo destino es confidencial según se desprende el comunicado del Central, está vinculada a la operación para asegurar la liquidez sobrevuela en el mercado.

Desde uno de los principales bancos extranjeros que está dispuesto a sumar fondos admitieron que “Caputo está buscando fondos en todos lados y las negociaciones son permanentes”

La autoridad confirmó ayer que en las últimas semanas había realizado envíos de oro de sus reservas al exterior y comunicó que completó “exitosamente” transferencias de parte de sus reservas en ese metal a una cuenta en el extranjero, cuyo destino no precisó, luego de las denuncias que realizó la oposición sobre estas operaciones y pedidos de acceso a la información pública. En total, las reservas en oro equivalen a USD 4.981 millones, según detalló el comunicado oficial.

Previsiblemente, el epicentro de la negociación por el REPO está en Nueva York aunque desde uno de los principales bancos extranjeros que está dispuesto a sumar fondos admitieron que “Caputo está buscando fondos en todos lados y las negociaciones son permanentes”. A principios del mes pasado trascendió un entendimiento preliminar entre el Gobierno y el banco español Santander para liderar la estructuración de ese préstamo, al que el propio banco aportaría unos USD 1.000 millones, lo que no fue desmentido por las partes pero tampoco confirmado, como habitualmente ocurre en estas negociaciones. Simplemente, fuentes oficiales confirmaron ayer que las tratativas continúan.

El objetivo esa línea es, en principio, garantizar a los acreedores que la Argentina no tendrá dificultades para afrontar el pago de los próximos vencimientos deuda y retomar así el sendero de reducción del riesgo país que permita, a su vez, recuperar el acceso al mercado internacional de crédito para, precisamente, refinanciar los pagos futuros de la deuda que, a la fecha, no tiene posibilidades de renovación.

Esto porque es difícil imaginar inversores dispuestos a refinanciar voluntariamente, sin una reestructuración mediante, pagos de la deuda a una economía con cepo. Es decir que si el riesgo país no baja, el Gobierno gana tiempo para levantar el cepo lo que, eventualmente, sí contribuiría a una caída drástica de la sobretasa que debería pagar hoy la Argentina por financiarse y que vuelve prohibitivo su acceso al mercado internacional.

De ahí que Caputo afirmara en las últimas horas que “el riesgo país no me importa mucho”. Según dijo el ministro en su primer streaming para explicar el rumbo económico y especialmente el blanqueo, “la Argentina hoy no necesita ir a los mercados internacionales por el próximo año y medio. Esa es una de las grandes diferencias con respecto al pasado. La Argentina no necesita hoy convencer a los mercados, porque no va a tener que ir por el próximo año y medio”. El funcionario aclaró que el próximo vencimiento de los cupones de los Globales y otros bonos será en enero y el pago, tanto del capital como de los intereses, está garantizado.