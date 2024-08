Carlos Melconian: “De un lado piden todo, del otro vetan todo, en el medio los jubilados perdieron 26 por ciento”

Maximiliano Luna

Carlos Melconian realizó hoy un examen crítico del rumbo y los resultados de la política económica. El economista echó un manto de duda sobre los cálculos oficiales acerca del costo de la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso y la consiguiente decisión presidencial de vetar por completo la medida y cuestionó también el ritmo y la sostenibilidad de la baja de la inflación, que el gobierno considera su principal activo en casi 9 meses de gestión.

“En el relato aparecieron muchos números de otros temas. La publicidad de ‘esto nos quiebra’ … entiendo que deben haber hecho un cálculo actuarial”, señaló acerca de las razones del gobierno para vetar totalmente la ley de movilidad jubilatorio que habían aprobado por amplia mayoría ambas cámaras del Congreso. De hecho, fuentes del gobierno habían llegado a estimar que el costo fiscal de la movilidad jubilatoria sancionada montaba a USD 370.000 millones, cifra muy cuestionada, por tratarse de un cálculo a perpetuidad. Además, economistas como Osvaldo Giordano, extitular de la Anses y actual presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, y Carlos Rodríguez, quien durante algunos meses durante 2023 fue “asesor senior” de Milei en materia económica, afirmaron que la reforma no tenía ni por asomo el costo aludido por el gobierno y que incluso era una mejor defensa jurídica contra la “industria del juicio” en materia previsional. También Guillermo Michel, extitular de Aduana y asesor de Sergio Massa, cuestionó los cálculos oficiales y dijo que la movilidad jubilatoria se podría pagar manteniendo el impuesto a los Bienes Personales. En sentido contrario, Gabriel Rubinstein, quien fue viceministro durante la gestión económica de Massa, dijo que Milei tenía razón en oponerse a la sanción del Congreso.

Exageración

“Para este año y el que viene el gobierno sobreestima el cálculo actuarial, que estarán en condiciones de demostrar en un Excel. Probablemente el presidente sobreactuó, porque detrás de eso viene un veto, dijo Melconian, en referencia al veto que Milei firmó finalmente el viernes por la noche.

“La responsabilidad del fisco argentino dice que si querés aumentar un gasto tenés que decir cómo se gasta. Cuando yo hablaba de eso no había nacido Milei. Ahora, hacer de esto un escándalo, tener que entrar en el veto, juntar a los Diputados, no es más que un subproducto de cómo empezó políticamente este período presidencial. Y del otro lado te tiran con todo. Entonces de un lado te piden todo y del otro lado te vetan todo. En el medio están los jubilados que han quedado licuados un cuarto por ciento; los números que están recontra publicados dicen que los haberes jubilatorios cayeron 26% en el semestre”, dijo Melconian, entrevistado en el programa Sábado Tempranísimo, por radio Mitre.

“Tenemos el doble de jubilados que los ‘90s, con el mismo peso del PBI de recursos para los jubilados. Cuando discutimos el presente siempre hay que destacar y guardar en la memoria que ha habido una irresponsabilidad absoluta de meter jubilados. La moratoria, el tomar los fondos de pensión (por la estatización de las AFJP, en 2008), dar un crédito regalado para jubilar gente. Todo eso nos trajo hasta acá. Siempre por razones políticas fueron las jubilaciones de privilegio, para la TV, (eso) se llevó puesto a lo otro. Acá el problema es que encima hay siete millones de informales. Y las cajas jubilatorias se financian con los que trabajan. Esto pasaba en otros países de América Latina”, dijo Melconian, que durante la campaña para la elección presidencial de 2023 acompañó, como eventual futuro ministro de Economía, la candidatura de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno de Milei.

Inflación

Melconian también cuestionó los resultados del gobierno en materia de inflación. “Desde mayo da la impresión de que la inflación se estacionó en 4%, ese proceso de desinflación es costoso a partir de determinado número, porque los últimos kilos son difíciles de bajar. Un poco más se puede bajar pero va a estar ahí. Arreglar la inflación no es solo bajarla en cuánto da en el mes o en el año, sino que la canasta que compone la inflación; ropa, calzado, carne, diarios, seguro médico, telefonía, luz, gas, vaya acompasado, vaya parejo, que no queden latentes aumentos de precios, salvo un hecho internacional”, explicó.

Melconian, durante la campaña presidencial 2023, acompañando a la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Télam)

“Los sablazos que vimos en materia tarifaria, cuyos subsidios los pone el gasto público, no han sido suficientes para acomodar los precios relativos. La pregunta si cuando da 3 o 4% puede seguir bajando (…) Puede, pero va a ser duro, falta, hay una inflación latente. El mayor activo de que bajaron la inflación no existe todavía. Si te clavás 12 meses en 3 o 4%es un fracaso. A ocho meses de la convertibilidad (la inflación) estaba en 2% mensual”.

El economista remachó el concepto de sostenibilidad más que velocidad de reducción de inflación. “Si me dijesen que a fin de año la inflación está a 1,5 o 2% mensual, si haber corregido lo latente, versus que la inflación sigue al 3,5 o 4% porque siguen corrigiendo lo latente, elijo esto último. Pero para eso hay que lanzar un programa de estabilidad en serio. Esto no es un programa de estabilidad en serio. Se quedó en el medio entre un programa y acomodar los precios latentes”, explicó.

En ese sentido, agregó, “hay que discutir seriamente el cepo, el régimen cambiario y el valor del dolar. No hay ‘salí del cepo’. El gobierno no tiene más remedio, le cuesta un montón. El gobierno, que ha bajado todas esa banderas, tiene que buscar elementos bimonetarios, va a buscar que las tarjetas de crédito se puedan pagar en pesos y en dólares. Del cepo no va a salir, pero tenemos que definir qué cepo. Tarjetas de crédito, viajes, eso va a continuar. En el gobierno de Macri liberar eso tienen que haber aprendido que no se puede”,

Melconian se definió como “un hombre de mercado, liberal, pero eso (por el cepo) hoy no se libera”. En cambio, prosiguió, “el comercio exterior sí se libera. El blend no va más. El impuesto PAIS no va más. Hay que arreglar arreglar el régimen cambiario, bastante barbaridad se ha hecho con el RIGI donde se les deja tener un tiempo dólares en el exterior, y también relajar la paridad cambiar, como mínimo compensatorio cuando se elimine el Impuesto PAIS”.

El economista concluyó en que para el primer semestre de 2025 “tiene que estar esto arreglado en un acuerdo con el Fondo”.