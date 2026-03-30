Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

Boateng, con la camiseta del Bayern Múnich (REUTERS/Andreas Gebert)

La reciente detención de Jerome Boateng por circular sin una licencia válida ha vuelto a situar al exfutbolista y campeón mundial con Alemania en el centro de la polémica. El agravante de sus antecedentes y la reincidencia en faltas similares incrementan la atención de las autoridades y ponen en riesgo la libertad del exdefensor, ahora investigado en el ámbito penal.

Jerome Boateng enfrenta la posibilidad de ser encarcelado después de que la policía alemana detectase que conducía con la licencia vencida y pese a que tenía una prohibición de circular por infracciones previas, vigente desde octubre de 2025. Esta situación judicial se agrava por su historial anterior, y la decisión sobre su futuro legal quedará en manos de la Justicia.

El hecho reciente ocurrió durante un control policial en Alemania, donde agentes comprobaron que Boateng no tenía autorización para conducir. La prohibición de manejar comenzó en octubre de 2025 como consecuencia de una infracción previa, y violar esa orden puede derivar en condenas que incluyan prisión. Las autoridades judiciales analizan el caso y podrían imponer una pena de prisión si se confirma la reincidencia.

Antecedentes judiciales y condenas previas

La situación actual de Jerome Boateng está marcada por antecedentes judiciales relacionados con violencia de género. En 2018, cuando aún era futbolista profesional, fue hallado culpable de agredir a su expareja y sancionado con una multa económica de cerca de dos millones de euros. El episodio se produjo poco después de la eliminación alemana en el Mundial de Rusia. Durante el proceso, Boateng negó las acusaciones y sostuvo que la agresión provenía de la mujer, quien, según él, le causó heridas en el labio.

En 2021, la expareja de Boateng, Kasia Lenhardt, fue encontrada muerta en Berlín. La Justicia alemana determinó que se trató de un suicidio, aunque este caso intensificó la desaprobación pública hacia el exjugador por la relación previa de violencia. Estos antecedentes legales profundizan la complejidad del expediente abierto por la nueva infracción vial.

Impacto en la carrera y reacción social

La acumulación de conflictos judiciales afectó notablemente la carrera de Boateng, especialmente su intento de iniciar una etapa como entrenador tras su retiro en septiembre de 2025. La noticia de su incorporación al cuerpo técnico del Bayern Múnich generó un inmediato rechazo de los aficionados y controversias dentro del club bávaro.

Boateng, en la formación de Alemania que derrotó 7-1 a Brasil en el Mundial 2014 (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Miles de seguidores impulsaron una petición dirigida a la dirigencia para “marcar límites frente a la violencia misógina”. En el Allianz Arena se exhibieron banderas con mensajes como “no hay lugar para villanos en nuestro club, no más espacio para Boateng”. Ante la presión social y para evitar mayores conflictos institucionales, Boateng renunció a cualquier actividad profesional vinculada al club.

El ex zaguero, de 37 años, disputó tres Mundiales y fue campeón con Die Mannschaft en Brasil 2014. Además, jugó dos Eurocopas, y en ambas llegó a semifinales. Además de convertirse en un histórico del Bayern Múnich, también pasó por el Hannover 96, el Hamburgo y el Manchester City.

Ahora, el desenlace del proceso judicial actual será clave para determinar si el exfutbolista afrontará una condena de cárcel, sumando, de confirmarse, otra consecuencia seria a su trayectoria personal.