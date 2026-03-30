Detienen en Panamá a fugitivo francés incluido entre los más buscados de Europa

Joël Soudron era requerido por Francia mediante una Notificación Roja de Interpol. Tomada de la PN

Un ciudadano francés requerido mediante una Notificación Roja de Interpol fue detenido en Panamá, tras ser ubicado en la avenida Balboa durante un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol Panamá y unidades motorizadas Linces, en una acción que forma parte de los esfuerzos por ubicar a prófugos internacionales vinculados a redes criminales.

Durante la verificación de sus datos, las autoridades detectaron que el individuo portaba un carné provisional de migración con información falsa, lo que activó una investigación que permitió confirmar su identidad como Joël Soudron, nacido en Francia, quien figuraba en listas de búsqueda internacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El detenido es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, en Francia, para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte ilícito y participación en organización criminal, lo que lo ubica dentro de estructuras vinculadas al narcotráfico internacional.

El detenido fue ubicado en avenida Balboa, una zona exclusiva de la ciudad de Panamá, y portaba documentación migratoria falsa. Archivo

Investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF) lo describen como un traficante internacional “muy discreto” y “reflexivo”, con acceso a una capacidad financiera elevada, lo que le habría permitido sostener operaciones dentro de redes de crimen organizado sin levantar alertas durante largos períodos.

El historial del ciudadano incluye su detención en Malí en 2016, donde fue encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia, sin embargo, en septiembre de 2018 logró escapar tras aprovechar un permiso de salida, lo que lo mantuvo en condición de prófugo durante varios años.

Soudron figura además entre los 62 fugitivos más buscados de Europa, según registros de autoridades internacionales, lo que refuerza la relevancia de su captura en Panamá dentro de las acciones de cooperación policial internacional orientadas a combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

Tráfico de personas

Este caso se suma a otras acciones recientes en el país relacionadas con delitos de carácter transnacional, como el operativo desarrollado por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Regional de Darién, donde se logró la detención provisional de dos ciudadanos panameños vinculados al tráfico ilícito de migrantes.

Trece migrantes africanos fueron rescatados en una residencia en Darién. EFE/ Bienvenido Velasco

A estos individuos se les legalizó la aprehensión y se les imputaron cargos por delito contra la humanidad, en perjuicio de 13 personas de origen africano, en un proceso en el que el Ministerio Público sustentó la medida cautelar en la gravedad de los hechos y en las condiciones en las que se encontraban las víctimas.

Las autoridades también realizaron un allanamiento excepcional con el objetivo de salvaguardar la vida de los migrantes, quienes eran de nacionalidades ghanesa y camerunesa, y se encontraban en situación de vulnerabilidad, lo que permitió reforzar la investigación mediante la admisión de un anticipo jurisdiccional de prueba.

Las víctimas fueron rescatadas durante una diligencia realizada el 28 de marzo de 2026, aproximadamente a la 1:30 a.m., en una residencia ubicada en el sector de San Cristóbal, en el corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe, donde permanecían ocultas y vigiladas bajo condiciones que evidencian la dinámica de estas redes ilegales.

La operación fue ejecutada de manera conjunta con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo que permitió desarticular una estructura que operaba en una de las principales rutas utilizadas para el tránsito irregular de migrantes en el país, un fenómeno que continúa representando un desafío para las autoridades.

Dos panameños enfrentan cargos por tráfico ilícito de migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos casos reflejan la presión que enfrenta Panamá como punto estratégico en la región frente a delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado, en un contexto donde la cooperación internacional y la acción coordinada entre instituciones resultan clave para la seguridad regional.