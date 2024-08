Las 80.000 regulaciones cambiarias a derogar, cómo crecer con cepo y otras definiciones económicas del Presidente

El Presidente prometió eliminar al menos la mitad de las restricciones cambiarias para fin de año (Presidencia de la Nación)

Durante un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que la gestión pasada dictó cerca de 80.000 restricciones cambiarias y se comprometió a reducirlas al menos a la mitad para finales de este año.

“En los últimos dos años el kirchnerismo metió 80.000 restricciones cambiarias. El Banco Central está sacando regulaciones al ritmo de 100 por día. Todo el tiempo estamos avanzando en la eliminación del cepo”, aseguró. “De hecho, el mejor indicador de eso, es que cuando nosotros asumimos se pagaban de las importaciones sólo el 15% y hoy se paga el 90%. Sí estamos avanzando”, insistió.

“Se me pregunta por qué todavía no libero el cepo y es porque todavía no resuelvo el problema de los stocks, pero creanme que los tengo apuntados. Cuando termine el año voy a haber eliminado la mitad de las regulaciones que dejaron las cucarachas”, agregó el mandatario.

La promesa de crecimiento económico

Tras hacer un análisis del inicio de su gestión, el presidente Milei reconoció que la actividad económica aún se mantiene en niveles bajos, pero aseguró que pronto estarán dadas las condiciones para que exista un rebote. “La gente me exige que logre hacer crecer la economía. Por algo soy especialista en crecimiento económico. La pregunta es cómo vamos a crecer. Está claro que la inflación tarde o temprano la vamos a derrotar, así como a la inseguridad. La pregunta es si vamos a crecer”, declaró.

No obstante, el Presidente aseguró que ya hay algunos indicadores que muestran señales de recuperación. A modo de ejemplo, mencionó que “hay una fuerte recuperación de los salarios reales”. En concreto, señaló que cuando se miran los indicadores de salarios, ya hace más de tres meses que le vienen ganando sistemáticamente a la inflación, por lo que hay una recomposición.

“También las jubilaciones, con el cambio de fórmula que propusimos, empezaron a recuperarse contra la inflación. Como el IPC viene a la baja, en términos reales las jubilaciones están subiendo”, remarcó.

Para Milei, el segundo trimestre fue el piso de la crisis (Presidencia de la Nación)

“Todo eso hace que esté aumentando el poder de compra de la demanda y dado el nivel de utilización de la capacidad instalada, implica que podemos tener una expansión de demanda, sin tener grandes efectos sobre los precios y con fuerte impacto en la actividad. Estamos viendo que está rebotando el nivel de actividad. Hoy ocho de diez indicadores importantes de alta frecuencia muestran que la economía está saliendo adelante”, declaró Milei.

Por otro lado, el mandatario reconoció que hay indicadores que muestran un retroceso en el nivel de actividad, pero aseguró que se trata de un “piso” que se dio en el segundo trimestre del año. “En ese contexto, se dará un rebote de actividad, empleo y salarios”, insistió.

“Además hay una cuestión del ciclo de stocks. Frente a la crisis que se avecinaba durante la última parte del gobierno kirchnerista, ustedes acumulaban stocks (en referencia a los empresarios) para evitar la crisis. Eso hizo que el nivel de actividad estuviera más alto de lo que debería haber estado, porque había mucha inversión en stocks. En ese marco se liquidaron los stocks y se sobre acentuó la caída y ahora se tienen que recomponer. Por lo tanto hay una parte del rebote que tiene que ver con la recomposición de stocks”, explicó Milei durante su discurso.

“Para invertir hay que ahorrar y esto es una definición interesante que parece que los econochantas no entienden, que podemos crecer con cepo también, porque en realidad, el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en forma de ahorro. Por lo tanto, ese mayor ahorro es mayor inversión y por ende hay más crecimiento. Le sacamos el pie opresor del cuello al sector privado, que es el gasto público. Mientras que discutíamos la hiper en diciembre, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. De ahí es donde salen los fondos para financiar el crecimiento económico”, continuó.

El mandatario nacional aseguró que una parte del rebote se dará por la recomposición de stocks

Asimismo, aseguró que, eliminando la inflación, se eliminará el problema de distorsión de precios relativos y eso también generará un efecto de recomposición. “A su vez, el déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país, contra altas tasas de interés; eso también implica mayor crecimiento económico”, sostuvo.

Cálculos sobre la inflación a la baja

El Presidente también dedicó parte de su discurso a hablar sobre la inflación y a explicar, técnicamente, por qué los precios están “viajando” a un ritmo mucho más bajo del que se proyectaba hasta hace unos meses.

“Hay una inflación que es la observada, pero hay otra que está inducida por la macroeconomía. Por lo tanto la verdadera inflación es la remanente. Suponiendo que tuviera tipo de cambio fijo, estaría importando la inflación de Estados Unidos. Tengo un crawling peg del 2% mensual, más la inflación internacional, tengo una inflación inducida del 2,4% mensual”, introdujo.

“Si tomo ese 2,4% y tomo la inflación verdadera, la observada de 4%, tengo un diferencial de 1,6 puntos en consumidor. Esto quiere decir que si anualizo ese número, la inflación en Argentina entonces viene viajando al 20% anual”, detalló. Sin embargo, aclaró que el IPC tiene algunos componentes que “ensucian la medición”, por lo que recomendó tomar como referencia a la inflación mayorista, porque esta se adelanta a la inflación general. “Cuando veo mayoristas, tengo una inflación del 3,1%. Esto significa que viene viajando al 0,7% mensual, que es el 8% anual. Y si tomo el resto del sistema de precios mayoristas, la inflación vendría viajando al 0,4%, por lo que estamos hablando de una inflación en torno al 5% o 6% anual”, agregó.

“De estar discutiendo una hiperinflación con niveles de 17.000%, la verdadera inflación macro argentina hoy viaja a un ritmo de 5% anual. Eso se logró sin atravesar la hiper que licuara todos los saldos reales y sin expropiaciones. Es decir que nosotros no hicimos un plan Bonex. Se hizo además sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición de tarifas”, cerró Milei.