“El que no trabaja, no cobra”: Aerolíneas descontará las horas a los empleados que participen en asambleas gremiales

(Adrián Escandar)

Ante el anuncio de la realización de asambleas por parte de gremios aeronáuticos, tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo, anunciaron que “descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas. La medida será aplicada a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea anunciada para esta noche en Ezeiza, impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud.”

A su vez, mañana las empresas presentarán ante la Secretaría de Trabajo una intimación a los gremios para que “garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas”. De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo.

“Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos”, comentaron fuentes allegadas a las empresas.

En caso de continuar con los incumplimientos o interrupciones en los servicios, las empresas avisaron que avanzarán en los procedimientos legales para la aplicación de las sanciones correspondientes. Cabe destacar que el gremio APA (Asociación del Personal Aeronáutico), ya fue multado en febrero de este año por una suma de 160 millones de pesos, por el motivo de incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en aquel entonces.

Cerca de 6.500 pasajeros se vieron afectados por la asamblea de trabajadores el lunes pasado.

Los perjuicios para los pasajeros en razón de las asambleas sindicales de los gremios aeronáuticos, que en los hechos detienen por completo la actividad en los aeropuertos, tuvieron su pico el lunes pasado en el Aeroparque Jorge Newbery, en el que estas medidas de fuerza, según los cálculos de las empresas aéreas, afectaron a 6.500 pasajeros.

Las asambleas en cuestión provocaron demoras y cancelaciones de vuelos de cabotaje y regionales. La actividad se regularizó en horas de la tarde y afectó a vuelos de Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Latam Airlines, en distinto grado según cada compañía.

Qué piden los gremios

Las medidas de fuerza fueron anunciadas este miércoles por Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Rubén Fernández, de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y Paola Barrita, de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

“Esto tiene que ver con un conflicto salarial que es responsabilidad en un 100% del Gobierno porque hemos anunciado este cronograma de asambleas con 10 días de anticipación por lo menos para dar tiempo al Gobierno a que nos llame a una mesa de diálogo luego de agotada la conciliación obligatoria y para que nos haga una oferta razonable”, comentó Brey, quien sostuvo: “Lo primero que estamos pidiendo es que haya diálogo, porque no tenemos interlocutores válidos ni una oferta razonable”.

Además de Aerolíneas, las medidas afectarán la actividad en Intercargo, Optar y EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), cuyos trabajadores tienen el mismo conflicto salarial.

La semana pasada, los gremios del sector señalaron en un comunicado que, “habiéndose cumplido todos los plazos de la conciliación obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo, sin llegar a acuerdo salarial alguno”, todavía hay “un retraso de más del 70%, lo que hace que un alto porcentaje de trabajadoras/es estén con sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza”.