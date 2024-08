Después de la tormenta, el blanqueo apareció como la gran esperanza de los inversores: ¿vuelven los nubarrones o el optimismo?

Un hombre observa una pantalla con información del índice Merval en Buenos Aires (REUTERS/Marcos Brindicci) REUTERS

La semana pasada comenzó de la peor manera. El “lunes negro” vaticinaba un mundo en recesión y un mal pasar para la Argentina. La cautela volvió, pero como con el transcurrir de los días la tormenta no volvió a asomar, permitió que las últimas dos ruedas fueran de euforia con los inversores tomando riesgo y llevando a las acciones al mejor nivel de los últimos tiempos. En otras palabras, en la que amenazaba ser la peor semana del año, la Bolsa subió casi 13% en dólares, el riesgo país bajó 3,34% a 1.558 puntos básicos por la fortaleza de los bonos soberanos. Pero lo más importante para el Gobierno fue que con escasa y casi nula intervención logró que los dólares financieros el viernes terminen por debajo de $1.300 acortando la brecha a 38%, cuando la semana anterior había cerrado en 42 por ciento.

Esta resurrección se hizo en medio de obstáculos como la alta inflación que registró CABA y la volatilidad de las Bolsas del mundo mientras se derrumbaban los bonos de los países emergentes.

Una señal de que el viernes se superó el temor que nació el lunes, fue la caída de $20 de la cotización libre a $1.355 lo que muestra que la confianza alcanzó a los pequeños y medianos ahorristas.

Algo cambió en las carteras de los inversores que volvieron a poblarlas con Bonos CER, además de Lecap, porque la inflación de CABA dejó dudas sobre el índice de precios que se conocerá el miércoles.

Las consultoras reflejaron el cambio de humor y el blanqueo ocupó el centro de la escena porque es la posibilidad de mejorar las reservas y garantizar el pago de los vencimientos de deuda a partir de enero de 2025.

El mejor humor se extendió a toda la región donde subieron Bolsas y bonos. El real volvió a fortalecerse para suerte de la Argentina porque le quita riesgo a los que algunos consideran atraso cambiario.

Otra buena señal para fortalecer el ánimo del mercado fue la flexibilización del cepo al permitir el Banco Central el ingreso de los importadores al Mercado Libre de Cambios (MLC) desde USD 10 mil.

El informe de la consultora F2, de Andrés Reschini, destacó que el BCRA terminó la semana con compras netas por USD 86 millones, sin ventas en las últimas cuatro ruedas y acumulando un saldo positivo en lo que va del mes de USD 206 millones, por la caída de la demanda en esta parte del mes, aunque advirtió que la acumulación de reservas sigue generando dudas.

El ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Tomas Cuesta) REUTERS

“La intención de pagar con REPO no logró que el mercado recupere confianza y se mantiene cauto a la hora de arriesgar capital en Bonares, Globales y también Bopreal. El mercado de futuros, sin embargo, ha mostrado cierto respaldo a los lineamientos trazados por el Ministerio de Economía”, dijeron en F2. “¿Podrá mantener el tipo de cambio apreciado un Gobierno que quizás tenga dificultades para conseguir divisas para afrontar esos compromisos? Esto luce contradictorio y podemos pensar que los bonos en moneda extranjera están subvaluados o, por el contrario, los futuros”, se preguntó la consultora.

Para la mesa de dinero de Adcap Grupo Financiero en las próximas semanas el mercado estará pendiente de que el Central vuelva a comprar dólares, sean provenientes del Blanqueo o del campo. Sobre el blanqueo, Diego Toso, director de Wealth Management Adcap resaltó que es el séptimo desde que volvió la democracia, pero esta vez es diferente y más barato que el de Mauricio Macri, y que es una buena oportunidad ya que el contribuyente no sólo no pagará impuestos o multas, sino que podrá invertir y tener una gestión activa de su cartera.

“Es difícil determinar cuánto dinero podría ingresar al blanqueo, pero el Gobierno está estimando un monto cercano a los USD 40 mil millones que generarían aproximadamente una recaudación de USD 2.000 millones para el fisco. El de Macri fue el mayor de la historia y el más grande del mundo al exteriorizar unos U$D 116 mil millones”, destacó Toso.

“¿Podrá mantener el tipo de cambio apreciado un Gobierno que quizás tenga dificultades para conseguir divisas para afrontar esos compromisos?” (F2)

En tanto, la consultora 1816 señaló que el primer objetivo de este blanqueo no es aumentar la recaudación y por eso es barato: no hay penalidad si se mantiene lo blanqueado en el sistema financiero o se lo invierte en activos elegibles hasta diciembre 2025. “Lo más interesante es que no hay obligación de mantener un activo en el portafolio hasta diciembre de 2025. Se puede ir comprando y vendiendo papeles siempre que se mantenga el stock depositado o en activos elegibles y el blanqueador puede arrepentirse en el camino a diciembre 2025 y desprenderse de todo antes de ese deadline girando al exterior y pagando la penalidad”, destacaron.

1816 no es optimista en cuanto a que el blanqueo, así como el RIGI y los créditos hipotecarios, tendrán un aporte positivo en el PBI, pero aseguraron ser escépticos de que la economía pueda retomar un sendero de crecimiento sostenido mientras haya controles cambiarios.

Sobre lo que viene, la consultora FyMA de Fernando Marull indicó que “el mercado aún no cree en el 1% pero si ve un 3% (según Bonos) y un 3,8% (según REM) de inflación, porque una parte (el 30% del REM) descuenta levantamiento del cepo en 2024, con impacto inflacionario y en actividad muy acotado. La baja de Impuesto PAIS de septiembre es casi dato: cuesta 0,4% del PBI y se paga con Ley Bases y blanqueo. Las importaciones más baratas pueden subir UDD 1.000 millones en octubre y aportaría una baja de precios de 0,7%. Lo que aún no se sabe, es si vendrá con devaluación compensada. Nadie lo sabe, pero una parte del mercado cree que es un buen momento para avanzar con la ‘Fase 3′: levantar el cepo”.

“La idea de que si se abre el cepo el dólar vuela nos parece que no tiene demasiado fundamentos sobre todo si el cepo se abre con algunas restricciones sobre la posición de cambio de los bancos y dividendos” (Econviews)

EconViews, finalmente, indicó que no ve el CCL en 1.100 pesos. “Nuestra visión es que la brecha en el nivel actual es correcta. Vemos que puede subir o bajar 5 puntos”. Sobre el cepo la consultora opinó que como los futuros del dólar vienen bajando en los últimos días, puede implicar que el mercado no ve una salida del cepo en este año y si la ve es con unificación a valores nominales muy inferiores a los que se unificaría en la actualidad. “Creemos que los escenarios que ve el mercado son claramente plausibles, pero hay otros. La idea de que si se abre el cepo el dólar vuela nos parece que no tiene demasiado fundamentos sobre todo si el cepo se abre con algunas restricciones sobre la posición de cambio de los bancos y dividendos. Si esta idea entra en el radar del gobierno podría intentar abrir el cepo antes y eso equilibraría un poco el tipo de cambio con relativamente poca inflación. El Gobierno unificaría con programa y meses de superávit en sus espaldas”, expresó la consultora de Miguel Kiguel.

Como se ve, los informes de las consultoras fueron más optimistas que la semana pasada. El horizonte parece más claro y coinciden en que hay señales de reactivación. Los dos grandes eventos de esta semana serán clave: el conocimiento del índice de precios y la licitación de Letras del Tesoro.