Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas para plazos fijos a 30 días muestran una diferencia de hasta 10% entre bancos tradicionales y digitales y pueden generar más de $8.000 de brecha por cada millón invertido

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Las tasas para plazos fijos
Las tasas para plazos fijos ya no son iguales en todos los bancos y la diferencia de rendimiento puede ser significativa según la entidad elegida REUTERS/Francisco Loureiro/

Los bancos en la Argentina actualizaron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, con valores que varían de 21% a 31%. Esta renovación de condiciones genera una brecha que puede alcanzar más de $8.000 de diferencia entre la entidad con menor tasa y la de mayor rendimiento por cada $1.000.000 invertido durante 30 días.

Esta diferencia impacta directamente en el interés mensual que los ahorristas pueden obtener según el banco seleccionado. El ajuste responde a la estrategia de captar fondos en un entorno condicionado por la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Mientras los bancos tradicionales ofrecen un rendimiento que oscila entre $1.017.260 y $1.020.548 por cada millón de pesos depositados, plataformas digitales y financieras especializadas llegan a $1.025.616 al concluir el plazo. El simulador de rendimientos permite observar estas diferencias, que representan una variación considerable en el saldo final para quienes buscan alternativas de resguardo ante la inflación.

La nueva estructura de tasas muestra un amplio abanico de opciones para el ahorrista. El Banco de la Nación Argentina fijó su tasa en 23%, con lo que al término de 30 días se acreditan $1.018.904 sobre un millón invertido. Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Hipotecario mantienen una tasa de 25%, garantizando en ambos casos $1.020.548 al vencimiento.

El Banco Santander Argentina, estableció su tasa en 22% con un retorno de $1.018.082, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco Ciudad de Buenos Aires dispusieron una tasa de 21%, equivalente a $1.017.260 en 30 días.

El Banco BBVA Argentina se mantiene en 23% ($1.018.904), y el Banco Macro ajustó a 24%, alcanzando $1.019.726. El Banco ICBC es una de las novedades, con una tasa actual de 23,5% y un resultado de $1.019.315. El Banco de Corrientes iguala la tasa de 23%, por lo que, luego de un mes se acreditarían $1.018.904 pesos.

La tasa que paga cada
La tasa que paga cada banco por un plazo fijo a 30 días ya muestra diferencias fuertes y cambia el rendimiento final del ahorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias crecen al analizar bancos digitales y financieras. El Banco Bica S.A. ofrece 28%, subiendo el monto final a $1.023.014. El CMF y el Banco del Sol incrementan el retorno a $1.023.973 con una tasa de 29%. El Banco Meridian y Reba Compañía Financiera aplican una tasa de 30%, por lo que el ahorrista obtiene $1.024.658. Finalmente, el Banco VOII lidera el ranking, con una tasa del 31% que eleva el resultado a $1.025.616 para un plazo fijo de $1.000.000 en un mes.

Los bancos provinciales presentan también opciones intermedias: el Banco de Formosa, el Banco Mariva y el Banco de la Provincia de Córdoba, con tasas que van de 21% a 27%, permiten resultados de $1.017.260 a $1.022.192 en una simulación de 30 días.

Las cifras reflejan el monto final acreditado tras 30 días, integrando el interés correspondiente al esquema nominal anual informado por cada entidad.

La competencia entre entidades marca el diferencial de tasas

El sistema bancario argentino atraviesa una fase de fuerte competencia para captar depósitos, con los bancos digitales y las financieras al frente en la oferta de tasas.

En las últimas semanas, estas entidades se posicionaron con los rendimientos más altos del mercado, incrementando sus tasas para atraer ahorros en un contexto de inflación elevada, que en febrero igualó el nivel de enero, con un 2,9%. En contraste, los bancos tradicionales mantuvieron sus tasas prácticamente sin cambios, lo que amplió la brecha en los intereses mensuales según la entidad elegida.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina continúa influyendo en los ajustes de tasas, impulsando la competencia y facilitando la absorción de pesos a través de distintas alternativas de plazo fijo en moneda local.

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