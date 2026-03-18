Cuáles son las pickups más baratas del mercado tras la baja de precios de los 0 km

Las pick-up también se adaptan al nuevo escenario de precios en Argentina. Dos marcas ya bajaron sus precios

Con los cambios de precio de dos marcas y el lanzamiento de dos nuevas versiones de una tercera, el mercado de las pickups argentinas cambió sus listas de precios durante la primera quincena de marzo.

Todo empezó con la llegada de dos nuevas opciones de configuración de Ford en sus Ranger nacionales, al lanzar las pickups cabina simple, tanto en formato de cabina con chasis o cabina con caja larga, lo que le permite a la marca ofrecer dos modelos de menor precio a los de la gama anterior. Además, ampliaron la gama XL con nuevas versiones, con el mismo sentido de reforzar la oferta de las pick-up de la franja baja de precios.

Después vino la decisión de Volkswagen de aplicar una reducción de entre el 5,8 y el 6% para las 11 versiones de la pick-up nacional Amarok, que este año de despide del mercado porque desde 2027 será reemplazada por la nueva generación, concebida en conjunto su socio chino SAIC, y que tendrá una opción híbrida en su lineup, lo que implicará descartar el icónico 3.0 litros V6 actual.

Volkswagen decidió bajar el precio de toda la gama de su pick-up Amarok en marzo

Y por último llegó la contraofensiva de Stellantis, que anunció una baja de precio de $10.000.000 para la versión de entrada de la Fiat Titano, con lo que la Endurance 4x2 MT pasó a ser la camioneta con chasis más barata del mercado argentino, ya que pasó de $50.230.000 a $39.900.000 durante el mes de marzo.

Con este nuevo escenario, los precios de las camionetas más accesibles del mercado cambiaron radicalmente en la oferta de este mes, que es el primero en el que se espera que los clientes relacionados con la actividad agropecuaria empiecen a hacer inversiones de renovación de las camionetas medianas con las que trabajan cotidianamente.

Las versiones de cabina simple no se consideran para este ranking porque no todas las marcas las ofrecen y son un vehículo más específico. Sin embargo, en este segmento las Ford Ranger tienen un precio que va desde los $49.500.000 hasta los $52.000.000 dependiendo de su configuración; las Toyota Hilux tienen una franja de precios que va desde los $40.589.000 hasta los $52.618.000, y las dos versiones de la Chevrolet S10, solo cabina simple con caja, tienen un precio de $41.208.900 y $49.231.900.

Cuál es la pick-up más barata del mercado

La Fiat Titano Endurance 4x2 manual es la camioneta más barata del mercado en mayo

Fiat Titano Endurance 4x2 MT: $39.900.000

Es la camioneta más accesible del mercado, incluso con precio por debajo de las versiones con cabina simple de Toyota, Chevrolet y Ford. Es la apuesta de Fiat por ganar mercado en los vehículos de trabajo. Titano había lanzado su pick-up mediana a mitad de año pasado posicionándola en precios muy ventajosos para los usuarios, en la necesidad de competir contra los históricos referentes del segmento. Se fabrica en la planta de Ferreyra, Córdoba y tiene otras 4 versiones, aunque todas por encima de los $53.000.000 con un techo de $69.410.000 para la de mayor equipamiento.

Nissan Frontier S 2.3 4x2 MT: $47.097.400

Es la segunda camioneta mediana mejor posicionada en precio. Si bien pertenece a la generación que se fabricó en Córdoba hasta octubre, el stock de unidades sigue disponible todo el primer semestre de 2026, esperando que en la segunda mitad del año empiecen a llegar las versiones mexicanas. Nissan ofrece Frontier en 10 versiones. La 4x4 más accesible tiene un precio de $52.582.200 y la más equipada es la Pro4X 4x4 AT con un precio de $72.733.500.

La Chevrolet S10 es la única pick-up de las fábricas argentinas que se importa desde Brasil

Chevrolet S10 2.8 4x2 WT: $48.596.900

Es la única pick-up mediana que comercializan las terminales argentinas que no se fabrica localmente. Toda la gama de S10 viene importada de Brasil, aunque amparados en el régimen de importación sin arancel entre ambos países, tiene precios competitivos respecto a los productos locales. Son 6 versiones de la camioneta de una tonelada de Chevrolet, que llega a la versión más equipada, la S10 2.8 HC AT 4x4 con un precio de $73.852.900.

Toyota Hilux DX 2.4 4x2 MT: $49.325.000

Es la doble cabina de acceso de Hilux en el mercado. Tiene una versión similar en 4x4 en $57.769.000, y la gama continúa con otras 12 versiones hasta llegar a la más equipada y cara, la GR-Sport IV, que tiene un precio de $89.327.000. Las pick-up de acceso están equipadas con un motor 2.4 litros, pero las versiones SR, SRV, SRX y GR tienen el impulsor de 2.8 litros de cilindrada.

Nuevas versiones de Ford Ranger, incluyendo modelos de cabina simple con chasis y con caja, y una Ranger XL doble cabina automática, son lanzadas en Argentina. (Ford Argentina)

Ford Ranger XL 2.0 4x2 MT: $50.962.700

Es el modelo que relanzó Ford para competir en precio en la gama más baja del mercado de las pick-up doble cabina. Al igual que ocurre en otras marcas como Toyota, las camionetas de la franja baja de precio tienen un motor más chico, en este caso el Panther 2.0 litros turbo, y las más equipadas tienen el 3.0 V6. La gama de Ranger tiene 15 versiones y la más alta es la Ranger Limited+, con un precio de $88.974.530.

Volkswagen Amarok Trendline 4x2 MT: $54.980.250

La baja de precios que aplicó Volkswagen para toda la gama Amarok le permitió a la Trendline 4x2 manual quedar mejor posicionada en la lista. Si bien sigue siendo de las más caras del mercado, también es conocido el sistema de comercialización de la marca aplicando descuentos significativos en toda la gama por operaciones de contado e incluso de financiación. Amarok tiene 11 versione y la más cara es ahora la Black Style con un precio de $99.370.900.

La Renault Alaskan de acceso a la gama quedó como una de las pick-up más caras del mercado

Renault Alaskan Emotion 2.3 dCi 190 4x2 MT: $58.220.000

En este modelo se produce un salto muy significativo de precios en las pick-up de acceso de cada marca. Renault tiene la Emotion con caja manual de 6 velocidades pero un posicionamiento superior en precio a los competidores. La más cara de la gama es la versión Iconic 2.3 4WD AT con un precio de $78.700.000. El vehículo ya no se fabrica ni tendrá reemplazo, ya que Renault interrumpió su sociedad con Nissan para producir camionetas de una tonelada, apuntando todo a la nueva pick-up compacta Niágara Concept que se empezará a fabricar hacia fin de año en Santa Isabel.

RAM Dakota Warlock 4x4: $70.040.000

El caso de las Ram Dakota se diferencia de los otros modelos de la competencia porque se trata de un vehículo con únicamente 2 versiones, ambas de doble tracción y una diferencia menor en equipamiento. La Warlock cuesta $70.040.000 y la versión Laramie tiene un precio de $72.070.000.