Por efecto de la caída de la economía, en el primer semestre bajó la bancarización de las empresas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer semestre del 2024 se bancarizaron 19.529 empresas -nuevos CUIT de personas jurídicas en el sistema bancario-. Este número representa un 8% menos que el crecimiento registrado en el mismo período del 2023, cuando se bancarizaron 23.119 compañías. Los datos corresponden al Índice Interbanking, empresa de tesorería digital que recopila lo movimientos bancarios del sector corporativo.

Los autores del informe atribuyen la desaceleración a la caída de la economía en la primera mitad del año. “Sabemos que el 2024 está siendo un año difícil para la economía argentina. A través del índice observamos que el número de empresas que se incorporaron este año fue menor al del segundo semestre de 2023“, señaló Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking.

De todas formas, el saldo entre las bajas y las altas de empresas sigue siendo positivo, con un crecimiento neto de 5.527 nuevas compañías. “También notamos una gran disparidad en cuanto a los diferentes rubros: mientras que la construcción sufrió una fuerte caída, los servicios financieros o bien la minería lideran los números de transferencias por cantidad y por montos”, señaló Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer de Interbanking.

Por su parte, la cantidad de cuentas por empresa sigue aumentando: mientras que en junio del 2020 se registraba un promedio de 6,4 cuentas por firma, durante el primer semestre de 2024 se marcó un promedio de 8,1, lo que demuestra que la tendencia apunta a la bancarización dentro del ecosistema financiero, en particular entre las pymes. En Interbanking también destacan los movimientos constantes de fondos para que el dinero no pierda frente a la inflación, en particular en los primeros meses del año.

La actividad de servicios financieros representa el 20% del total de montos transferidos, y los datos dan cuenta de un aumento del 302% interanual. Otros dos rubros que representaron un gran crecimiento respecto de los montos transferidos son el de información y comunicación y la minería, con un crecimiento de 344% y 315% en el último año. Por su parte, en cuanto a cantidad de transferencias, se destacan el agro, la actividad relacionada a los servicios sociales y de salud, y el comercio por mayor y menor.

Al analizar la variación de las transacciones de las organizaciones de acuerdo con su segmento, se encuentra que las grandes y medianas empresas generaron un 4,8% más de operaciones, en tanto que las Pymes y Micropymes aumentaron en un 3% y 8,9% respectivamente, en relación con el primer semestre de 2023.

En cuanto al tipo de transferencia, un 75% se destinó al pago a proveedores. En segundo lugar aparece AFIP, con un 21% y luego el pago de sueldos, que representa el 4% de la cantidad de transferencias. En términos nominales, las compañías operaron por un volumen superior a los 551 billones de pesos. Este valor representa un 268% más respecto del primer semestre del año anterior, cuando se realizaron transferencias por 149 billones de pesos. No obstante, se debe tener en cuenta que entre junio de 2023 e igual mes de este año se registró una inflación del 271,5%, de donde se deduce que las transferencias cayeron en términos reales.

Del 268% total nominal de incremento en montos de transacciones, las empresas grandes crecieron un 271%, las medianas un 247%, las pymes 270% y las Micropymes un 243%. Eso quiere decir que sólo las compañías grandes tuvieron montos de transacciones lo suficientemente altos como para contrarrestar el efecto de la inflación. Las de menor tamaño, en tanto, fueron las que más cayeron en términos reales.

Es importante aclarar que el Índice Interbanking, que es de periodicidad semestral, se realiza sobre los CUITs jurídicos, lo que significa que no contempla a personas físicas, monotributistas y autónomos. Para su análisis, cuenta con un modelo estadístico que considera más de 20 variables, incluídos datos enriquecidos por bureaus de información comercial.