Cambio de escenario: ¿por qué se vendieron menos motos que autos en julio?

El comprador de motos de media y alta gama volvió a las concesionarias, en cambio el de las motos chicas encuentra dificultades para acceder al crédito por la calificación que se le exige

Por primera vez en seis meses, pero por segunda vez en un año, en julio se vendieron más autos que motos cero kilómetro en Argentina. Según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en el séptimo mes del año se patentaron 40.077 motovehículos contra 42.892 automóviles entre particulares, utilitarios livianos y pesados.

En enero de 2024 había sucedido lo mismo, aunque con una mínima diferencia de tan sólo 449 unidades a favor de los vehículos de cuatro ruedas. Y la referencia anterior había sido justamente el mismo mes, julio de 2023, hasta donde hay que revisar las estadísticas del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomma) para encontrar un mes en el que otra vez se hayan patentado más autos que motos. En aquel momento, sin embargo, fueron 6.208 unidades de diferencia.

Sin embargo, mirando la progresión del año para vehículos de dos ruedas, sólo tres veces en el último año se superaron las 40.000 unidades, lo que muestra que, al menos en comparación con los meses anteriores, las cifras de julio no son malas. En agosto de 2023 habían sido 42.489, en octubre 42.711, y en julio 2024 las mencionadas 40.077 unidades.

Las ventas de motos mostraron números positivos en julio por primera vez en el año, pero se vendieron menos motos que autos, siendo bienes de mucho menor precio y más masivos

De todos modos, en el acumulado de los primeros siete meses del año se patentaron 243.797 unidades, un 11,9% menos que en el mismo período de 2023, cuando se habían registrado 276.784 motovehículos. En el mismo período, en el mercado de autos hubo 226.318 patentamientos y en 2023 habian sido 279.902, es decir un 19,1% menos en la comparación interanual.

Si bien para muchos analistas comparar las ventas de autos y las de motos no es una buena forma de medir el comportamiento del mercado motor argentino, por tratarse de dos públicos diferentes, durante 2023 varias veces se dijo que los mejores números de las motos se debían a que en tiempos de fuerte crisis económica muchos usuarios dejan su automóvil, ya sea sin usarlo o vendiéndolo, y se pasan a una moto de 110 cm3 o 150 cm3 como solución de movilidad personal e incluso familiar de mucho menor costo de compra y de uso.

Entonces, bien podría decirse que en tiempos de mejora del poder adquisitivo o de reaparición del crédito, como ocurre actualmente, ese proceso puede estar funcionando de modo opuesto. Así, el mes de julio fue muy bueno para las ventas de autos nuevos pero esa mejora no se pudo ver en la misma proporción en las operaciones con motocicletas, que tuvieron cifras positivas, pero no tanto como los automóviles y pick-ups.

Aunque las ventas fueron mejores que las de junio, en el acumulado del año, el mercado de las motos, especialmente las de acceso, ha caído entre un 12 y un 18% según el segmento

“No es lo mismo, porque ya sea por la brecha del dólar o porque las mejores condiciones de financiación permitan hacer buen negocio comprando un auto o una camioneta, esas condiciones no se dan con el consumidor de motos chicas. Ese comprador es el que desapareció, y como los patentamientos se ven reflejados un mes después, posiblemente en agosto comprobemos esa situación con mayor claridad”, explicó a Infobae un empresario del sector, con agencias de motos en varias ciudades del interior.

“Lo que cambió es el comprador de motos. Más del 70% del total de motos que se venden en Argentina son las de 110 cm3, es decir las motos de más baja gama. Y es ahí donde se está sintiendo el cambio. Las personas que compran este tipo de motos, especialmente en el interior del país, donde los sueldos son mucho más bajos que en las grandes ciudades, en este momento no pueden asumir una compra a crédito porque no califican. El aumento de servicios, por ejemplo, ha impactado fuertemente en la capacidad de ahorro de los típicos clientes de motos de baja cilindrada, que ahora no pueden llegar a la cuota como lo hacían antes”, completó.

“Se puede comprobar con las motos de alta gama. Ahí si hay un crecimiento mayor en los últimos dos meses, porque con tasas más bajas en los bancos, muchos ahorristas sacaron su plata de los plazos fijos y otros cambiaron los dólares que tenían ahorrados y eligieron comprar una moto de más de 15 o 20 millones de pesos. En ese sentido, es comparable a lo que está pasando con los autos”, explicó otro empresario con varios puntos de venta, aunque de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Honda como marca y como modelo con su exitoso Wave 110, siguen dominando el mercado de las dos ruedas

El ranking publicado el último día hábil del mes permitió comprobar que Honda sigue siendo la marca con mejores ventas con un 22,9% del total de unidades, cuando en 2023 había sido del 22,8%. Motomel está segundo con el 13,7%, tercero Corven con el 11,4% y cuarto Gilera con el 10,4%.

Separados por modelos, Honda Wave sigue liderando con el 11,8% del mercado que se traduce en 4.106 unidades en julio y 28.686 en los siete meses del 2024. La Motomel 110 es la segunda moto 100 más vendida en lo que va del año y mantiene el 8,1% del total de motos vendidas entre enero y julio, y la Gilera Smash empata el tercer lugar con la Corven Energy 110, ambas con el 7,1% del mercado. La moto Keller 110 completa los cinco modelos de mayores ventas y alcanza una participación de mercado del 6,4 por ciento.