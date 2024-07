Subsidios de luz y gas: ¿qué pasa si la factura del servicio no llega a mi nombre?

Los usuarios mayores de 18 años pueden completar el formulario del RASE para recibir subsidios energéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a los subsidios de luz y gas es crucial para muchas familias, pero hay un problema común: la factura del servicio a veces no llega a nombre del usuario real. Esto plantea muchas dudas sobre la posibilidad de acceder a los beneficios del gobierno y cómo manejar esta situación.

Quiénes deben completar el formulario para recibir los subsidios

Deben completar el formulario quienes deseen acceder a los beneficios del Nivel 2 o 3 y nunca hayan completado la solicitud. Esta iniciativa está destinada a usuarios residenciales mayores de 18 años. Además, los usuarios con Tarifa Social o que son electrodependientes también deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) si desean mantener o acceder a estos beneficios específicos.

Qué pasa si la factura de luz y gas no llega a mi nombre

Si la factura no llega a tu nombre, no necesitas hacer ningún cambio en la titularidad del servicio para poder solicitar los subsidios. Podés realizar la solicitud como usuario de los servicios, indicando que no sos el titular de la factura. El formulario te permitirá asociar a los integrantes del hogar que viven en el domicilio con los datos que figuran en la factura, y esto es suficiente para acceder a los beneficios. Es importante tener a mano algunos datos específicos de la factura, como el número de medidor y el número de cliente o servicio, que te serán solicitados durante el proceso de inscripción.

El Gobierno nacional mantiene abierta la inscripción al RASE para solicitar subsidios de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirse en el RASE, paso a paso

El Gobierno nacional mantiene abierta la inscripción al registro para solicitar el mantenimiento de subsidios a la tarifa de consumo de energía eléctrica y gas natural. A continuación, te explicamos cómo inscribirte paso a paso:

Acceder al sitio web oficial : Ingresá a la página web : Ingresá a la página web argentina.gob.ar/subsidios

Tener la documentación necesaria : - Número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/NIS, que figuran en tu factura de energía eléctrica y gas natural. - Último ejemplar del DNI. - Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. - Ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años. - Una dirección de correo electrónico. - Si en el domicilio funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Renacom, tener el número de registro.

Completar la solicitud : Llená el formulario online con la información requerida. Recordá que es una declaración jurada.

Enviar la solicitud: Una vez completada, enviá la solicitud y aguardá la evaluación del Estado Nacional, que determinará si calificás para recibir los subsidios de acuerdo a las condiciones socio-económicas de tu hogar.

Cómo puedo modificar el formulario de solicitud a los servicios

Si cometiste errores o hay cambios en la situación patrimonial o del hogar después de enviar la solicitud, podés rehacer o eliminar la solicitud ingresando nuevamente al sitio web donde completaste el formulario inicial. Esto te permitirá actualizar los datos incorrectos o modificados, asegurando que la información sea lo más precisa posible. Para hacer esto, simplemente accedé al formulario con la misma información que usaste inicialmente y realizá las correcciones necesarias.

Los usuarios con tarifa social o electrodependientes deben inscribirse en el RASE para mantener subsidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos donde no puedas completar la solicitud de manera digital, podés comunicarte con el Centro de Atención Telefónica al número 0800 222 7376 o acudir en forma presencial a la prestadora de servicios o los entes reguladores. Esto garantiza que todos los usuarios puedan mantener sus subsidios sin importar las dificultades técnicas o de acceso a internet que puedan enfrentar.

Al estar bien informados y seguir estos pasos, los usuarios pueden asegurarse de que nada les impida acceder a los subsidios necesarios para mantener los costos de luz y gas más accesibles, incluso si sus facturas no llevan su nombre directamente.