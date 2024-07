Ahogo fiscal: las pymes le solicitaron a Caputo una prórroga para deudas ante la AFIP

Caputo deberá decidir si exitende el beneficio antes del 31 de julio (Reuters)

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que prorrogue por al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía de la Nación y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP disponían la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio del corriente– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.

Cabe destacar que aún no se reglamentó la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, en la que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.

Contexto desfavorable

Según explicaron desde CAME, el pedido se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes. “En este contexto será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero”, señalaron.

Las ventas minoristas cayerón 17,2% en los primeros seis meses del año

En efecto, los últimos los últimos datos publicados por CAME muestran que las ventas minoristas pymes retrocedieron 21,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año.

“Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días”, explicaron.

Qué opinan las empresas

De acuerdo con una encuesta realizada por CAME a las empresas del rubro comercial, la medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, que representa el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables.

Asimismo, los mayores desafíos identificados por los comerciantes son la falta de ventas, representando el 57,6% de las respuestas, y los altos costos de producción y logística, que constituyen el 23,4%. Estos dos factores se destacan como los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes.

Los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados estuvieron reduciendo gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.

En este escenario complejo, las pequeñas y medianas empresas continúan buscando soluciones innovadoras para mantenerse a flote. Muchas pymes están adoptando estrategias digitales para expandir su alcance y reducir costos operativos. Las ventas en línea, por ejemplo, han mostrado ser una vía efectiva para contrarrestar la caída en las ventas presenciales. De hecho, en los últimos eventos de promociones en línea, como el Hot Sale 2024, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) registró récord de compradores y varias empresas lograron picos de venta inusuales.

Aún así, desde el sector empresario advierten que la situación es crítica y reclaman por la prórroga del vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares.