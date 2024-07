El bloque de la Libertad Avanza presentó un proyecto para cambiar el nombre del gasoducto Néstor Kirchner: cómo quiere llamarlo

Acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, 9 de julio de 2023.

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). “Termina siendo cínico y perverso que el gasoducto más importante del país lleve el nombre de quien se ha enriquecido ilícitamente por la obra pública”, apunta el texto.

“Llegó la hora de ponerle fin al cinismo y la perversión, cambiarle el nombre al ‘Gasoducto Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner’ para colocarle el de ‘Gasoducto de la Libertad’”, reclamó Villaverde quien además preside la Comisión de Energía. La propuesta dejará la denominación del ducto más en la línea discursiva del presidente Javier Milei.

“Semejante obra, que posee una trascendencia estratégica fundamental para el país, debe reflejar el espíritu que anida en el corazón de cada argentino y que se encuentra expresado en diversos hechos de la historia. Fuimos y somos una Nación que no conquistó, sino que liberó a naciones hermanas; moldeamos nuestra Carta Magna –entre otras fuentes- sobre las ‘Bases’ de un gran pensador de la libertad como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Y más recientemente, los argentinos nos hemos levantado cívicamente a través de las urnas para pedir por más libertad para respetar el proyecto de vida y la propiedad del prójimo vapuleados por tantos años de populismo”, destaca el proyecto.

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

“En lo que se refiere a la obra pública, durante los 12 años entre las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, existió un robo estimado en más de U$S 10.000.000.000 sobre un total de 52 contratos viales por U$S 46.000.000.000, pudiendo ascender incluso a la cifra de U$S 84.000.000.000 robados, por otras obras efectuadas. No en vano durante el año 2022, la ex vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, fue condenada a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta del Estado durante los mandatos continuados entre su gestión y el de su extinto esposo”, afirmó la diputada.

El GPNK, que transporta fluido desde Vaca Muerta a Buenos Aires, cumplió este 9 de julio un año desde su inauguración. a puesta en marcha de la obra permitió un ahorro de divisas por importaciones de USD 3.600 millones, mejoró la balanza energética, redujo los costos internos y ayudó a reducir el gasto del Estado en subsidios a las tarifas.

Sin embargo, el ducto funcionaba desde entonces a la mitad de su capacidad por el retraso en la construcción de tres plantas compresoras que debían estar listas para este invierno, época del año en la que se dispara el consumo de gas, y que precipitaron cortes de suministro.

Una de ellas, la de Tratayen (Neuquén), comenzó a funcionar esta semana y representará un ahorro adicional de USD 350 millones al año por una ampliación en la capacidad del ducto. Esas demoras generaron cruces entre el Gobierno actual y los funcionarios del anterior.

El Gasoducto permitió un importante ahorro de importaciones. REUTERS/Martin Cossarini

Las obras que comprenden el proyecto del GPNK fueron financiadas por el Estado a través de la empresa estatal Energía Argentina por una inversión de USD 2.200 millones para construir el ducto entre Tratayen y Salliqueló (Buenos Aires). El ducto fue construido en sus dos primeros tramos por la UTE Techint-Sacde y en su tercer tramo por la constructora BTU. La capacidad de transporte hasta hoy es de unos 11 millones de metros cúbicos de gas por día.

La inauguración del año pasado estuvo encabezada por el entonces ministro de Economía y luego candidato presidencial, Sergio Massa, quien decidió avanzar con la obra. Participaron también Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Áxel Kicillof, entre otros invitados. En el massismo destacan la importancia de haber avanzado con el proyecto a pesar de que implicó gasto público, un consenso extendido entre las empresas y el mercado energético local.

Un informe del Frente Renovador detalló que el GPNK permitió un ahorro de USD 3.600 millones, bajar unos USD 100 por MWh el costo de la generación eléctrica y reducir el gasto del Estado en subsidios. Además, en lo que va de 2024 la balanza energética alcanzó un superávit de casi USD 3.000 millones por una reducción de las importaciones y un incremento de las exportaciones.

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional a nivel mundial y la cuarta de petróleo. El gasoducto permitió reemplazar compras de combustibles más caros y contaminantes, lo que redundó en una caída de los costos energéticos locales.