El Gobierno se comprometió a pagar los juicios de jubilados con sentencia firme y acelerar el pago de retroactivos

Jubilados en trámite ante una oficina previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezará a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme por reajustes de haberes y se fijó un plazo para pagar los ajustes retroactivos que se hayan acumulado desde el momento del reclamo.

El titular de la agencia previsional, Mariano De los Heros, explicó que la liquidación de las demandas de los jubilados se compone en dos términos: “uno es el reajuste del haber, la sentencia dice en general que aumenta un 33% el haber previsional de un jubilado y pensionado, y después, en virtud de ese reajuste del haber, se genera una deuda por el retroactivo”, es decir por “todos los meses que duró el juicio más dos años desde antes del inicio de la demanda”.

La decisión del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, es pagar el reajuste de manera inmediata una vez que haya sentencia firme y que quede pendiente el retroactivo correspondiente a los años previos al juicio hasta que la justicia se expida.

“No vamos a hacerlos esperar como se hizo durante décadas que se los hacía esperar a que cobraran el retroactivo, y cuando lo cobraban, que dependía de un montón de situaciones, a veces pasaban dos años y medio”, incluso “tenemos casos que a veces pasaban trece años”, aseguró en diálogo con el programa “Si pasa, pasa”, por radio Rivadavia.

De los Heros criticó la política de demorar el pago de las sentencias en detrimento de los jubilados y aseguró que “el Estado termina pagando igual a los herederos y abogados”, cuando “el único que tiene el derecho a que le cambien la vida y le reconozcan ese cambio es el jubilado” por lo que “es un deber de justicia reconocerle de inmediato ese reajuste”.

Mariano de los Heros, titular de ANSES

Además, señaló que la medida “nos va a permitir bajar el gasto que tiene la ANSES en pago de juicios porque en realidad, al no reajustarse el haber inmediatamente, se generaba un nuevo retroactivo, honorarios e intereses”. Por este motivo, “seguramente voy a tener más plata para pagar los retroactivos si logro empezar a pagar los reajustes mensuales de inmediato”, dijo y agregó que “hay un gasto muy grande en honorarios por ejecución de sentencias”.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto en junio del año pasado que la ANSES tendrá que pagar los costos cuando pierda un juicio que inició un jubilado. En ese entonces, se contabilizaron algo más de 253.000 juicios en trámite, de los cuales casi 83.000 eran sentencias firmes pendientes de pago.

Sucede que una ley de 1995 había establecido que cuando la ANSES perdía un juicio no debía pagar por los costos de la contraparte (incluyendo, entre otros, los honorarios de sus abogados). Esta falta de costos extras al momento de perder juicios implicó que el organismo judicializara los reclamos previsionales y, una vez iniciados los juicios, los dilatara con la presentación de sucesivos recursos hasta llegar a la Corte.

En cuanto al tiempo que necesitará el Gobierno para concretar los pagos, el titular de ANSES afirmó que “antes de que termine el año 2025, hacia agosto o septiembre, vamos a tener pagados el reajuste de los haberes mensuales de 92.000 juicios que están en stock” y aseguró que “en el mientras tanto vamos a ir pagando las nuevas sentencias que vayan saliendo”.

A su vez, resaltó que “el proceso es automático, no se requiere del jubilado ni de su abogado, ninguna presentación, sino que automáticamente se van a ir reajustando sus haberes y el jubilado va a ver eso en su recibo mensual”, a diferencia del plan de Reparación Histórica, implementado por el ex presidente Mauricio Macri.

“Esto es un proceso porque hay décadas donde esto se vino haciendo de esta manera incomprensiblemente”, sostuvo y señaló que “esta inercia administrativa la estamos revirtiendo y nos va a llevar un tiempo”.

“Lo que está definido es el cambio del paradigma, del cambio cultural, y es reconocerle a los adultos mayores su derecho de reajuste. Han aportado 30 años, son todos contributivos, no hay jubilados con moratorias. Tengamos en cuenta que el sistema previsional es intergeneracional”, concluyó.

En este marco, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, dijo: “Al día de hoy sigue la litigiosidad que se produce como resultado de los desatinos de las distintas administraciones y de los ajustes sobre la seguridad social. Hoy tenemos un stock que es casi permanente, entre 200.000 y 300.000 juicios y en paralelo hay alrededor de 90.000 sentencias que son la conclusión de esos juicios. La mayoría de ellas van quedando firmes. Una sentencia firme debe ser pagada dentro de los 120 días hábiles pero hace dos años que no se paga. Por lo cual, lo que está planteando esto que ha anunciado en la administración es ir saldando las que están firmes en términos de la actualización del haber, no del pago de retroactivos, que son realmente significativos”.

Y resaltó que “las sentencias históricamente no se pagan con plata del sistema, sino que son partidas del presupuesto nacional asignadas al pago de esas sentencias. Lo que lo que se acumuló durante estos años, que se le pagó mal, que no se cubrió y no se pagó la sentencia, que es el retroactivo, el jubilado no sabe cuándo lo va a cobrar porque va a quedar sujeto a lo que es el presupuesto o las cuentas fiscales del año que viene”.

Por su parte, Adrián Troccoli, abogado previsional, afirmó: “Me parece excelente para los jubilados si no retrasan (más todavía) el pago de los retroactivos adeudados. Imaginate que con esto demoren 18 meses más. La diferencia entre la inflación y la tasa de interés puede significar que se pierda la mitad del saldo que ya está en mora. El año pasado la inflación fue del 211% y la tasa de interés de las sentencias fue del 106%. Si los juzgados (o el gobierno) ajusta por inflación la deuda pasada es genial. Si no les siguen quitando el resultado del juicio”.

“Por suerte muchos juzgados están fijando una multa y una tasa por mora que compensa la pérdida por inflación”, agregó.