Los empresarios saludaron la nueva convocatoria de Milei, pero hay mucha preocupación por los despidos y una recuperación que no llega

El Presidente convocó a exmandatarios, gobernadores, jueces de la Corte, empresarios y gremialistas para firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio, en Tucumán

El presidente Javier Milei relanzó este miércoles el Pacto de Mayo y convocó a expresidentes, gobernadores, autoridades políticas, miembros de la Corte Suprema, empresarios y gremialistas a firmarlo el próximo 9 de julio en Tucumán, en vistas de los avances de la Ley Bases y el capítulo fiscal en el Congreso. En las empresas recibieron positivamente el llamado amplio del Gobierno a consensuar una agenda común para los próximos años de la Argentina, con un corte pro-mercado, aunque mantienen preocupación por los efectos de la crisis en el corto plazo.

Los hombres de negocios consultados por Infobae, que representan a las principales cámaras empresariales del país, coincidieron en que la fuerte caída de la actividad tocó su piso pero no esperan una recuperación rápida, en particular los sectores que dependen del consumo interno. No esperan que el gráfico del PBI muestre una “V” en 2024.

El efecto más inmediato son los despidos y las suspensiones de trabajadores, situación que comenzó a ponerse sobre la mesa en las distintas entidades al igual que en las encuestas de opinión pública. Es por eso que los empresarios comenzaron a pedir al Gobierno medidas para paliar la crisis y apuntalar la reactivación.

La industria tuvo una caída de 14,2% en abril y se perdieron más de 15 mil empleos desde agosto (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini, comentó a este medio que el sector mantiene caídas interanuales muy fuertes en la producción pero que en los últimos dos meses se observó crecimientos mensuales. “Esperamos haber tocado fondo, no es menor. La recuperación viene muy lenta”, sostuvo.

“El pedido que hacemos al Gobierno es restablecer la obra pública, que tracciona otros rubros, e incentivar más créditos al consumo, con los pesos que tienen los bancos y que el Tesoro ahora no demanda. Se puede generar un espiral descendente que no queremos”, advirtió Rappalini.

La UIA publicó esta semana un informe en el que destacó que la actividad fabril cayó en abril 14,2% interanual y creció 4,5% contra abril, pero se mantiene en niveles bajos que no se veían desde la pandemia. Desde agosto el sector perdió más de 15 mil puestos de trabajo asalariados, de los cuales casi 5.000 se concentraron sólo en marzo.

“La convocatoria es muy importante, nosotros ya en el del 25 de mayo habíamos agregado algunos aspectos a incluir que nos parecen importantes. Uno de ellos es mejorar la educación para que los jóvenes estén listos para los desafíos del futuro y otro es generar una apertura de la economía que sea inteligente, generando condiciones para que crezca la competitividad y la productividad”, mencionó Rappalini.

El sector más afectado, en medio del parate a la obra pública que aplicó Milei para alcanzar el equilibrio fiscal, es la construcción. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, celebró la convocatoria del Presidente “en la medida de que sea amplia y permita avanzar en grandes políticas de Estado”.

Gustavo Weiss, presidente de Camarco

“Nuestra actividad sigue con niveles muy bajos, con caídas respecto a los mismos meses del año pasado muy grandes y una leve recuperación intermensual. Desde mediados del 2023 se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo registrados. La obra pública no va a traccionar en el corto plazo y la privada pequeña, como las refacciones en el hogar, tampoco. Puede haber algún alivio por grandes proyectos en energía y minería, pero en el margen”, detalló Weiss.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo: “Siempre vamos a estar de acuerdo con los consensos, es importante. La Argentina siguió la misma línea los últimos 70 años y llegamos hasta acá, con una decadencia importante. Por eso creo que hay que darle apoyo al Gobierno en los proyectos del Congreso y el Pacto de Mayo, para que cuente con las herramientas necesarias para avanzar en su programa”.

El presidente de CAC coincidió en que la recesión tocó piso y en que no habrá un rebote rápido de la economía.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman

“No creo que sea una V, veo más una actividad que se mantenga estancada en niveles bajos por un tiempo. Algunos rubros como indumentaria, calzado y electrodomésticos comenzaron a salir pero el consumo masivo sigue en baja. Si el Gobierno consigue mantener la inflación a raya puede que la mejora de salarios nos ayude un poco”, expresó Grinman.

Obviamente que las compañías más afectadas por la crisis son las del segmento pyme, afectado por la caída de las ventas y los aumentos en las tarifas tanto de luz como de gas natural. Las ventas minoristas pymes cayeron 7,3% anual en mayo y en lo que va del año, acumulan una caída de 16,2 por ciento. Sin embargo, hubo una mejora del 6,6% en la comparación mensual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La contracción de la actividad tiene un correlato en el empleo, en especial en comercio, construcción e industria. No veníamos de una crisis de actividad sino de rentabilidad, por la inflación. Son momentos difíciles. Cuesta pagar los servicios públicos”, expresó a Infobae el presidente de CAME, Alfredo González.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

“Celebramos la convocatoria a un acuerdo y nos parece importante que se avance en una nueva Ley Pyme, con incentivos a la industria local. Esperamos que la estabilidad de las variables marco se traduzca en una mejora de la actividad. Por los relevamientos que hacemos indudablemente hay una mejora mes a mes, pero estamos por debajo del año pasado”, comentó González.

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, consultado por este medio sobre la nueva convocatoria de Milei, resaltó: “El 9 de julio es una fecha patria, Día de la Independencia. Hoy también, Día de la Bandera, donde Manuel Belgrano, el creador de La Bandera, fue, sobre todas las cosas, un industrialista que realmente puso siempre, por encima de todas las cosas, la importancia de la industrialización de las materias primas. Convertir los commodities en un producto terminado para exportar”.

“Por otro lado, en un momento donde la industria pyme está atravesando una situación crítica por la caída de la demanda interna, el problema con las exportaciones, el problema de los costos para poder competir a nivel internacional, competir con todo lo que está viniendo también de afuera, productos terminados a precios dumping o precios realmente muy por debajo de lo que se le producía en Argentina, y esto hace de que la industria nacional no vea un horizonte claro y que tenga previsibilidad a futuro. Así que esperamos justamente, de la mano de una nueva Ley Pyme, que haya señales positivas para que esta situación se revierta. Caso contrario la crisis se va a agravar y, bueno, corremos riesgos importantes de que cierren miles de empresas”, alertó Rosato.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se mostró alineado con el llamado de Milei al Pacto de Mayo. “Toda convocatoria que haga un Gobierno es válida, creemos que es la manera que hay que trabajar. Juntos, dialogando y construyendo entre todos. El campo y la producción tienen mucho para aportar al desarrollo económico y social federal para el bien de todos los argentinos”, afirmó. Es cierto que el sector agrícola muestra una mejora sustancial en sus niveles de actividad, debido en parte al impacto que dejó la sequía el año pasado.

Otro de los sectores con mejores previsiones es el de la minería, en particular el de hidrocarburos, ante un posible avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases. La empresa Transportadora Gas el Sur (TGS) le propuso este miércoles al Ministerio de Economía un proyecto de iniciativa privada para ampliar la capacidad de transporte de gas natural de Vaca Muerta del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), con una inversión asociada de USD 700 millones y una previsión de ahorro fiscal por USD 500 millones al año. A la espera de la sanción del RIGI también se encuentra YPF, en busca de finiquitar el acuerdo con la malaya Petronas para construir una planta de licuefacción de gas en la Argentina.