Luis Caputo reiteró que bajará el impuesto PAIS y dijo que terminó “la época de la tasa negativa contra la inflación”

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “la época de la tasa negativa culminó hoy”, tras la licitación de letras del Tesoro que realizó este miércoles el Palacio de Hacienda. La estrategia de licuación de pesos le permitió al equipo económico reducir, por esa vía, una parte importante de los pasivos remunerados del Banco Central.

Así lo anticipó el jefe del Palacio de Hacienda en un discurso ante ejecutivos de finanzas en ExpoEFI, en el que también reiteró que si se aprueba la ley Bases bajará la alícuota del impuesto PAIS para las importaciones desde 17,5% a 7,5 por ciento.

“Hicimos una licitación donde pusimos una tasa minima de 4,25% a 90 días para darle al mercado la señal de que la función de la tasa real negativa de los primeros meses ya cumplió su objetivo. Ahora lo que se crea de dinero primario por pasivos remunerados ya no es un problema mayor”, definió el ministro de Economía. La estrategia de licuación había sido una de las columnas sobre las que se apoyó el programa monetario desde el cambio de Gobierno.

Según estimaciones de la consultora Quantum, para ponerlo en números grandes, estimó qué parte de la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central fue licuada, y qué otra reemplazada o cancelada. “La mayor parte de la reducción del stock en términos reales desde noviembre se debió a la licuación al haber sido remunerados con una tasa de interés real negativa. Estimamos que de la caída del 58%, algo más de la mitad (31 puntos) correspondió a ese efecto”, calcularon.

Caputo además dijo que “desde el lado monetario se hizo un trabajo fenomenal del BCRA. Y se hizo alguna cosa contra el libro de texto, algún economista me dijo ‘van a tener que escribir un libro: bajaron la inflación bajando la tasa’. Es una cosa inédita. Hay economistas que todavía no lo entienden”, disparó Caputo, que también dedicó otros pasajes de su discurso a cuestionar a economistas críticos de su gestión.

“Argentina al ser un país sin crédito el mecanismo de transmisión (de tasa de interés) es nulo. Si hubiésemos seguido el libro y poníamos tasas positivas, por el lado de la creación primaria de dinero hubieran explotado los intereses endógenos de los pasivos remunerados y nos habrían forzado a emitir una base monetaria por mes y podríamos estar en hiperinflación. Y sería imposible salir de la trampa esa”, describió.

Y sobre su plan económico también destacó al bono Bopreal del Banco Central. “Dije que iba a tener tres funciones: absorber pesos, recomponer relación de importadores con proveedores. Y servir de amortiguador de suba del tipo de cambio. Ahora se ve cómo todas estas cosas estaban todas interrelacionadas. Si tocás un cable mal expota todo”, graficó.

Sobre la baja de las alícuotas al impuesto PAIS para las importaciones en caso de que se apruebe la Ley Bases en el Congreso, Caputo reiteró en el escenario de ExpoEFI, en La Rural: “Lo vamos a retrotraer y a medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos”. Tras el discurso, especificó ante una consulta de Infobae que ese retoque de alícuotas operaría desde el 1° de julio en caso de que el tratamiento parlamentario fuera favorable para el oficialismo.

¿Fin de la licuadora? La estrategia de tasas negativas habría llegado a su fin, indicó Caputo (Fuente: Quantum)

El funcionario ya había anticipado que desde esta semana el Gobierno iniciará la negociación de un nuevo programa. “Llevará un tiempo pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente (esperemos) con ese nuevo programa llegue nueva plata”, dijo el ministro. Esos dólares adicionales, aseguró, son un paso decisivo para la salida del cepo cambiario.

En plena discusión sobre la Ley Bases, había afirmado en Libertad y Progreso que “se está hablando mucho de la ley en forma binaria. Si pasa es bueno, si no es un desastre; no es así. Es muy bueno que la ley pase, es una ley para los argentinos, un acelerador un potenciador de la situación económica, pero no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”. “El orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual; no va a cambiar el rumbo, es muy importante que se incorpore esto”, afirmó.

“No es binario, Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y que la Ley salga. Pero nosotros vamos a seguir; todo el mundo sabe que esta ley favorece a todos los argentinos y por eso la oposición no la quiere aprobar, es gente que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Están en política por el negocio y ellos quieren manejarlo”, añadió Caputo.

Licitación en pesos

En la licitación de deuda de este miércoles, el ministerio de Economía colocó $5,4 billones en bonos del Tesoro a renta fija sobre un total ofertado de $16,4 millones y anunció el final del proceso de tasas de interés reales negativas, estrategia con la cual avanzaron en la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central y de la inflación.

“El total de la adjudicación se realizó en la Lecap con vencimiento el 13 de Septiembre de 2024 (S13S4), priorizando reforzar la señal de tasa de referencia del 4,25% TEM, dado que consideramos que el proceso de tasa real negativa ha llegado a su fin, habiendo cumplido el doble objetivo de contribuir al saneamiento de la hoja de balance del BCRA y ser un pilar fundamental en la reducción de la inflación durante estos 6 meses de gestión”, explicó en su cuenta oficial de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Por otro lado, se resolvió dejar desierta las Lecap con vencimiento el 12 de julio 2024 (S12L4) y el 16 de agosto 2024 (S16G4).