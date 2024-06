La paradoja del gas: hay escasez, pese a que la producción local es la más alta en 15 años

Hay retrasos en la construcción de obras públicas para el transporte del gas (Reuters)

La ola polar dejó al descubierto una situación crítica en el sistema de abastecimiento de gas a nivel nacional, pero paradójicamente Argentina está alcanzando los niveles de producción gasífera más altos de los últimos 15 años, con Vaca Muerta a la cabeza.

Según datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en los primeros cuatro meses del 2024 se extrajeron 16.053 millones de metros cúbicos (m3) de gas en todo el país, lo que representó un crecimiento del 1,3% en relación al mismo período del año pasado. Si se mira un poco más atrás, se encuentra que el volumen alcanzado en el primer cuatrimestre es el más alto para ese período de los últimos quince años.

Entre 2009 y 2024 sólo dos veces se logró pasar la barrera de los 16.000 millones de m3 entre enero y abril. Como se mencionó, una fue en 2024 y la otra fue en 2009, cuando se registró una producción total de 16.048 millones de m3.

Vaca Muerta tracciona y no traiciona

Las estadísticas publicadas por la Secretaría de Energía muestran con claridad que sólo Vaca Muerta está potenciando los niveles de producción. El resto de las provincias consideradas “gasíferas” está atravesando una crisis productiva que parece difícil de superar.

Chubut, por ejemplo, pasó de producir 918 millones de m3 en el primer cuatrimestre de 2023 a extraer 877 millones de m3 en igual período de este año, con lo que registró una caída del 4%. Fue mayor aún la baja de Río Negro, que redujo su producción un 8%, pasando de 450,7 millones de m3 en 2023 a 412,6 millones en 2024.

Tampoco Tierra del Fuego está pudiendo sostener su producción. Hasta el 2021 esa provincia superaba ampliamente la barrera de los 1.000 millones de m3 en los primeros cuatro meses del año y esta temporada apenas llegó a los 800 millones de m3, con lo que marcó una diferencia de -15% en la comparación interanual.

Es negativo también el desempeño de los pozos explotados por el Estado Nacional. De acuerdo a las estadísticas difundidas por la Secretaría de Energía, Nación redujo un 7% su producción en el período analizado, pasando de 1.533 millones de m3 de gas extraídos entre enero y abril de 2023 a 1.430 millones de m3 esta temporada.

Es diferente el caso se Santa Cruz, que tras varios años de caída, logró un leve repunte del 0,5% en los primeros cuatro meses del año, pasando de 1.092 a 1.097 millones de m3 de gas producidos. De todas formas, se encuentra aún muy lejos de los niveles alcanzados en años anteriores.

Por Vaca Muerta, la producción de gas de Neuquén aumentó 9% en el último año (Reuters)

Si de repunte se trata, la provincia clave es Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta: registró un crecimiento del 9% en el primer cuatrimestre del año y alcanzó un récord histórico de producción de 10.693 millones de m3. Hasta hace algunos años Neuquén tenía una participación menor al 40% en el total nacional y hoy explica el 66,6% de la producción del país.

Por qué faltó el gas

Como los números lo dejan claro, la escasez de los últimos días no es atribuible a fallas en la producción local. Entonces, ¿por qué se produjeron los cortes? Las explicaciones refieren una especie de “tormenta perfecta”: la ola polar inusual para la época y atrasos en las obras de ampliación de la red de gasoductos, problemas técnicos en una transportadora de gas (TGN) y altos costos de las importaciones de combustibles líquidos.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo dio su versión de los hechos en X y le apuntó a la gestión anterior. “Encontramos un denominador común: retrasos significativos en las obras, burocracia y deuda”, resumió y avisó que no hay deuda alguna con los contratistas del GPNK. “Es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este gobierno y aún más sostener que por no pagar USD 40 millones ahora se gastarán USD 500 millones”, afirmó. “Además, en el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado, justo para el invierno de este año”, dijo el funcionario.