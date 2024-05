Gustavo Neffa, de Research for Traders: “La baja de la inflación es uno de los grandes triunfos de Milei”

El economista Gustavo Neffa elogió al Gobierno por bajar la inflación, lograr el superávit fiscal con rapidez y comenzar a sanear el Banco Central, pero admitió que los inversores externos todavía quieren ver más logros concretos antes de “hundir” su capital en el país.

En diálogo con Infobae, el experto en cuestiones financieras dijo que la suba del dólar de la semana pasada es lógica luego de la fuerte reducción de las tasas del Banco Central, pero descartó que este fenómeno le preocupe al mercado mientras la entidad monetaria acumule reservas.

Neffa forma parte de Research for Traders, la empresa liderada por Darío Epstein, que organiza la décima edición del Latam Economic Forum en Parque Norte, en el que participan, entre otros oradores, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo el miércoles 5 de junio, a beneficio de la Fundación de Acción Social de Jabad y la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

-¿Cómo observa estos últimos días de cierta turbulencia cambiaria, con subas fuertes la semana pasada que esta semana por ahora se revirtieron?

-El tipo de cambio obviamente tuvo una reacción la semana pasada que era lógica por la baja feroz de la tasa de interés del Banco Central del 133% al 40%; era lógico que hubiera algún drenaje para el dólar. Pero como entraron muchas reservas desde diciembre, casi USD 17 mil millones, por una mayor solvencia fiscal y reordenamiento monetario, el peso se fortaleció. No hay corrida cambiaria, porque eso implicaría pérdida de reservas. De todos modos, estimo que esta acumulación será más difícil después de junio cuando termine la liquidación fuerte del agro. El escenario en el segundo semestre también será más complejo porque dependerá más de la licuadora que la motosierra. El salto en el tipo de cambio de diciembre tuvo un primer efecto de licuación de los salarios y las jubilaciones y la recaudación estuvo indexada por el IVA. Ahora que las jubilaciones comenzarán a ajustarse por el IPC bajará ese componente y va a depender de la recaudación en un contexto de recesión. El aliciente es que la actividad estaría tocando su piso con un rebote, que no será en forma de V, pero se observará a partir del tercer trimestre. Eso va a jugar a favor en 2025 y por eso se espera 3,5% de crecimiento en 2025.

Elogios de Neffa a Milei y Caputo

-¿Seguirá la baja de la inflación?

-Sí, será del 5% en mayo y es uno de los grandes triunfos de Milei; la acumulación de reservas que mejoró mucho y del lado de los pasivos es muy importante el tema de la reducción de los pases. Además, el sistema financiero que temíamos que pagaría los platos rotos no sufrió y por eso se ve una estampida para arriba de los precios de las acciones de los bancos en el primer semestre. De ahora en más los bancos van a tener que salir a colocar esa plata que quedó ociosa, pero es difícil que puedan colocar todos esos pesos y de ahí que es interesante el aumento de la oferta del crédito hipotecario. En este contexto no veo preocupación por la deuda en pesos; el único riesgo es el tipo de cambio, pero Caputo pateó para adelante el 71% de los vencimientos del 2024.

-¿Y la deuda en dólares?

-La preocupación debería focalizarse en 2027; es verdad que empiezan a subir los vencimientos, pero en 2027 el país tiene que pagar USD 10 mil millones de la deuda reestructurada en 2020.

El experto dijo que el mercado está más atento al ajuste que a los cambios en el Gobierno, como la designación del ex ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, como Jefe de Gabinete EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cambios e inversiones

-¿Cuánto le importan al mercado local las cuestiones políticas referidas al cambio de gabinete?

-Le importan poco al mercado, porque Milei logró una reducción fiscal aun sin leyes, así que la Ley Bases, si sale del Congreso, será un espaldarazo político. Pero los cambios del gabinete son parte de la oxigenación lógica de una Argentina que no está normalizada ni en lo macro ni en lo micro. Lo que es relevante es que el Gobierno, una vez que baje la inflación y levante el cepo, se ocupe de mejorar la rentabilidad de las compañías.

-¿Qué observa en el plano de las inversiones?

-No hay grandes anuncios; la foto de Milei con los grandes popes de los negocios no tiene todavía correlación directa con los anuncios de las inversiones. El mundo empresarial tiene más fe que hace un año atrás, pero no llegó la lluvia de inversiones que necesita el país para crecer al 4 o 5 por ciento anual para acumular reservas, amortizar el pago de intereses y ordenar la microeconomía.

Elogios de Neffa a la dupla Bausili-Caputo

-¿Los grandes inversores quedaron golpeados por la crisis del 2018?

-Claro que quedaron golpeados, pero el escenario es inverso al 2018 porque la inflación y las tasas están bajando, el contexto es diferente. Aunque se registre una apreciación cambiaria de corto plazo, está acompañada por fundamentos macro. Además, a diferencia de aquel momento, hay restricciones para el movimiento de capitales. Los inversores de afuera ven al país con mejores ojos, pero siguen con un pie afuera. Te dicen: primero arreglen el lío y después entramos.

Bausili y Caputo

-¿Qué opina del funcionamiento de la dupla Bausili-Caputo?

-Bausili está haciendo laburo muy bueno, pese a las restricciones que tiene, debido a su paso por la secretaría de Finanzas, porque se requiere mucho de ese conocimiento para sanear el balance del Banco Central bajando el peso de los pasivos remunerados.

-¿Y la dolarización?

-Quedó congelada hasta que se estabilicen los precios.

El experto de RfT elogió el vínculo entre Milei y el FMI que conduce Kristalina Georgieva

-¿Qué opina de la relación actual entre la Argentina y el FMI?

-El FMI dudó mucho de Milei, no era el candidato del Fondo, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que le iba a dar mucho más que Massa en términos de reordenamiento fiscal y monetario. Y lo mostró con el superávit fiscal obtenido en 4 meses, sin estructura ni representación fuerte en el Congreso; al respecto, la última revisión de las metas fue un espaldarazo, pero no hay fondos frescos. Lo único que aumentó fue el financiamiento de la contención social que se duplicó con la venia del FMI. Así que el Gobierno va a tener que conseguir los dólares de otro lado.

-¿En qué escenario imagina el regreso del país a los mercados voluntarios internacionales?

-El riesgo país de la Argentina convergió a 1200 puntos básicos y muchos nos esperanzamos con que bajara a 700 puntos; creo que ese es el nivel para emitir. La reversión de estas semanas nos hizo duda, pero podría salir con un monto más chico con garantías. De todos modos, por ahora una emisión afuera está lejos, pese a que ningún país del mundo paga sus deudas. Todos hacen roll over, pero acá los inversores tienen demasiado presente la reestructuración de la deuda del 2020 y empiezan a tener dudas sobre alguna oferta adicional para volver a renegociar esa deuda. Y es algo que no podemos descartar.