Hay sólo tres modelos de autos 0 km que cuestan menos de $20 millones

Practicamente no quedan autos por debajo de los 20 millones de pesos en Argentina. Hay sólo tres excepciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La baja del 36,6% en las ventas de autos 0 km en marzo confirmó los números testigo que se habían proyectado para el primer trimestre en la industria automotriz local, dejando el promedio para el período enero/marzo en un 30% por debajo de los valores de 2023.

Esto hizo que las marcas tomaran diversas acciones para generar atracción de los clientes. Algunos lo hicieron con precios congelados, otros con aumentos mínimos y también hubo nuevos incentivos desde la financiación para la compra con 0% de interés. Estos últimos empezaron ya en la segunda quincena de marzo y se mantuvieron e incluso ampliaron en abril. Son los casos de las VW Weeks con 12 meses para un monto máximo diferente según sus modelos, los planes de Mobilize para Renault con esa misma tasa pero hasta los 24 meses en algunos modelos y para montos algo superiores, y de Stellantis, para las marcas Fiat, Peugeot y Citroën tambien.

Con la publicación de las listas de precios oficiales de todas las marcas salvo Nissan, que aún no oficializó su política de precios para este mes, el auto más vendido del mercado, el Fiat Cronos es el único que no modificó su precio en toda la gama, pero no es el más barato, ya que el Toyota Yaris, que viene de Brasil, se mantiene considerablemente por debajo de los 20 millones de pesos, algo que sólo tres modelos mantienen en el mercado argentino.

El Toyota Yaris heredó el lugar del Etios, para mantenerse como el auto más accesible del mercado

Toyota Yaris: $17.698.000

El Yaris, con sus versiones de cuatro y cinco puertas que lo diferencian de la competencia, fue uno de los modelos que tuvieron incremento de precio entre marzo y abril. Toyota aplicó un aumento del 5% en casi toda la gama, salvo versiones intermedias en las que el incremento fue del 4,5%, a pesar de lo cual es el auto más barato de Argentina actualmente. La versión de acceso es la denominada XS con caja manual en arquitectura de dos volúmenes, es decir cinco puertas, tiene un precio oficial de $17.698.000 y es uno de los tres únicos modelos del mercado que está debajo de los 20 millones de pesos. Las distintas versiones llegan hasta el más equipado, el S 1.5 con caja CVT, que está en $22.986.000. Los Yaris de cuatro puertas con baúl, son todos XLS y van desde los $21.351.000 en la versión de caja manual, hasta los $22.271.000 con caja CVT y pack Plus.

Este modelo quedó tercero en ventas en marzo, copando el podio de los más despachados en las redes de concesionarios oficiales de las marcas en el mercado argentino. El Yaris es el modelo más vendido de los que no se fabrican en Argentina, ya que procede de Brasil, y si bien todavía no tiene la cantidad de unidades para entrega inmediata porque Toyota priorizó usar la apertura de las importaciones para cumplir con todos los clientes que habían comprado por plan de ahorro, se cree que a partir de este mes y durante mayo, el flujo de unidades se normalizará y le permitirá competir directamente con el Fiat Cronos y el Peugeot 208, los dos modelos nacionales que dominan el mercado local desde 2023.

El Citroën C3 también viene de Brasil, pero durante 2023 hubo muy poca disponibilidad en la red de concesionarios

Citroën C3: $19.227.600

Lanzado a finales de 2022, el Citroën C3 es el otro modelo que tiene una versión debajo de los 20 millones de pesos a partir de abril. Sin embargo, a diferencia del Yaris, este modelo de la marca de origen francés que se fabrica en Brasil, no fue el modelo elegido para proveer a los clientes de la marca durante su primer año de vida, y quedó relegado por los muy buenos números de ventas del C4 Cactus, que también proviene del mercado brasileño.

Con la apertura de las importaciones sin cupos que rige desde diciembre, el C3 empezó a llegar en mayores volúmenes a la red de concesionarios, que teniendo en cuenta su precio y posicionamiento entre los autos más accesibles, han empezado a vender más unidades colocándolo en una posición acorde a su precio. Los aumentos de Citroën para el C3 fueron de apenas el 0,5%, lo que reafirma le política de insertarlo rápidamente entre sus competidores directos. Así, la versión de acceso, el C3 Pure Tech 82 cuesta $19.227.600, mientras que luego de recorrer VTi 115 First Edition con caja automática tiene un precio de 22.521.300 de pesos.

El Fiat Cronos es el auto más vendido, el más barato de los que se fabrican en Argentina, y uno de los únicos tres que mantienen una versión debajo de los 20 millones de pesos

Fiat Cronos: $19.864.000

El Fiat Cronos, es el único que no aumentó los precios de toda la gama, manteniendo la misma lista de marzo sin alteración alguna. No es lo mismo que hicieron con otros modelos, como el Pulse, que llega desde Brasil, y que es uno de los SUV más accesibles, donde los precios tuvieron un incremento del 3,5% en las versiones bajas, pero dejó “topeado” el precio de las dos más equipadas para no pasar a la escala 1 del impuesto interno.

Así, la gama Cronos quedó con el modelo más accesible, el Cronos Like 1.3 GSE en $19.864.000 mientras que la opción full, Precision 1.3 GSE con caja automática CVT, tiene un precio oficial de 24.752.000 de pesos.

El Peugeot 208 era el año pasado uno de los más caros del segmento. En 2024 vienen posicionándolo en la mitad de la tabla de precios

Los más económicos en abril

Peugeot 208: $20.425.000

El otro auto que lidera las ventas, también de fabricación nacional es el Peugeot 208, que en marzo quedó segundo también en el total de ventas, detrás del Cronos y delante de las pick-up medianas que habitualmente ocupan alguno de los tres primeros puestos absolutos. En el caso del 208, la marca decidió aplicar un aumento menor al que se había adelantado informalmente a los concesionarios en los días previos, que rondaba el 3%, y se aplicó una remarcación simbólica de apenas el 1% en toda la gama.

De este modo, el Peugeot 208 New Like 1.2L tiene un precio de $20.425.000, y los otros cinco modelos antes de llegar al modelo tope de gama van hasta la versión Allure automático en $26.949.600. Sólo el más equipado de los 208, denominado Feline con caja automáticas, quedó con el precio idéntico a marzo en $27.258.00 para no pasar a pagar el impuesto al lujo que se actualizará a fin de mes.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus, fueron los dos modelos que mayor aumento aplicaron entre marzo y abril

Chevrolet Onix: $22.075.900

Aunque existe un paralelismo con la situación del Toyota Etios, un modelo que ya no se fabrica pero tiene un remanente de unidades, en Chevrolet todavía no se anunció pero no falta mucho para que ello ocurre, el Onix Joy ya no se venderá en el mercado porque llegará al final de su producción. Ese modelo mantiene en teoría el precio del Chevrolet más accesible de la gama en $20.271.000 y sin aumentos de marzo a abril. Sin embargo, el modelo real con disponibilidad de unidades y proyección futura es el Onix y la versión de cuatro puertas llamada Onix Plus.

En estos dos modelos que llegan desde Brasil, General Motors aplicó un aumentó este mes del 6%, el mayor entre los fabricantes para los modelos más económicos, dejando el Onix 1.2 de 5 puertas en $22.075.900, y luego de seis versiones diferentes, llegar al más costoso, el Premier 1.0 turbo con caja automática en $25.553.900. Las versiones de cuatro puertas y tres volúmenes, van ahora desde los $22.227.900 hasta los mismos 25.553.900 de pesos.

El Renault Logan es el auto más barato de la marca, aunque tiene una oferta similar a la de Sandero, con la misma mecánica y plataforma

Renault Logan: $22.704.283

Aunque la mirada en las listas de precios de Renault suele dirigirse al modelo Sandero, la fábrica de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, produce un modelo más económico sobre esa misma plataforma, el Renault Logan. En la gama de los vehículos más accesibles, la marca de origen francés aplicó un 3% de incremento en los precios de marzo a abril, que es la mayor entre los fabricantes nacionales. Así, el Logan Life 1.6 tiene un precio ahora de $22.704.283 y la versión Intens 1.6 pasó a costar 24.730.704 de pesos.

El otro modelo, el Sandero, con 8 versiones de distinto equipamiento y el mismo incremento del 3%, pasó a tener una gama que va desde el Sandero Life 1.6 con caja manual en $23.112.016, y la más equipada, la denominada Intens 1.6 con caja automática CVT, cuesta ahora 25.695.754 de pesos.

El Polo Track es la oferta de acceso de Volkswagen, que decidió no aumentar el precio de su versión más económica

Volkswagen Polo: $22.797.900

Otro producto importado de Brasil, desde donde se traen con arancel 0% de importación, es el Volkswagen Polo, que se comercializa en cuatro versiones, aunque con sólo tres de ellas en precios fuera del impuesto interno. La que queda afuera es la versión deportiva, el Polo GTS 250TSI, que tiene un precio de $36.858.500.

Las otras tres opciones de este exitoso modelo que pelea el liderazgo en su país de origen, son la Polo Track, MSI y Highline, sobre las que la marca decidió mantener el mismo precio en la de acceso más económico, y aplicó una mínima actualización de precio entre marzo y abril de sólo el 3% para las dos restantes. Los precios de la gama van desde los $22.797.900 para el Polo Track, hasta los $27.042.150 en la Highline.