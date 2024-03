El Gobierno le respondió al FMI al afirmar que está protegiendo a los más pobres

El vocero presidencial dijo que no es cierto que no se ocupen de los más pobres

El Gobierno salió a responderle al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de del reclamo efectuado por un funcionario del organismo, quien propuso que el ajuste fiscal no recaiga sobre la clase trabajadora.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que en el marco de las medidas de austeridad fiscal y reestructuración estatal tomadas en los últimos tres meses “los sectores más cuidados son los más pobres”.

“Los sectores más cuidados y más protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables. Donde más se ha dado aumento y ayuda es en los sectores más vulnerables, especialmente los que congregan los mas chicos. La AUH (Asignación Universal por Hijo), las tarjetas alimentar, los comedores, más allá de toda la desinformación que hubo. Todo lo contrario, son los sectores más atendidos porque entendemos que son el futuro de la Argentina, y no solo el futuro está en que se puedan alimentar y tener una vida digna, sino que puedan educarse”, argumentó Adorni esta mañana ante una pregunta sobre las declaraciones de Valdés.

“El que nos olvidamos de los más pobres, si esa fue la definición, fue absolutamente inexacta. Los datos están a la vista, en un esquema con el FMI que estamos cumpliendo a rajatabla, porque todas las metas y el camino que hemos trazado juntos, en la próxima revisión va a quedar a la vista que después de mucho tiempo no vamos a pasar vergüenza”, aseguró el vocero presidencial.

Este martes, durante el Foro IEFA Latam, Rodrigo Valdés, representante del FMI en la región, solicitó a las autoridades argentinas “revisar la calidad del ajuste más que la cantidad” y reclamó que los controles cambiarios sean equilibrados “de forma muy cuidadosa”. En el mismo sentido, remarcó que desde el organismo multilateral de crédito consideran importante “sostener los esfuerzos” para apoyar a los “sectores más vulnerables de la población” y que así la carga más pesada del ajuste no caiga “desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”.

No obstante Valdés valoró que en el marco de la reforma del Estado a la que se comprometió Javier Milei “el progreso hasta ahora ha sido impresionante. Hay superávit fiscal en general, esto se registró en enero y en febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción, la inflación está cayendo más rápidamente de lo que anticipábamos e indicadores como el mercado paralelo y la brecha cambiaria siguen mejorando”.

“Pero la herencia fue pesada y el camino a la estabilización nunca es fácil, requiere una implementación de políticas fuerte en general”, remarcó antes de lanzar su advertencia. “En este sentido es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, quiero subrayar, no cantidad”, exigió Valdés.

Ante la advertencia del FMI, el vocero Adorni sostuvo que esa crítica es “inexacta”, pues “los sectores más cuidados y protegidos son los más pobres, los más vulnerables”. Aseguró además que “en estos 100 días de gobierno, donde más se ha dado incrementos y ayudas fue en los sectores más vulnerables, especialmente los que congregan a los más chicos”.

“Estos meses tuvimos los ajustes en la AUH, a las tarjetas alimentarias, ayudas escolares, los propios comedores, más allá de toda la difamación que hubo sobre nuestros supuestos descuidos sobre los sectores más vulnerables”, apuntó el funcionario presidencial.

“Para eso a los más vulnerables hay que educarlos porque sino no se van a poder educar jamás y cuando dentro de 30 años tengan que sostener a la Argentina grande, que seguramente ya va a ser grande, no lo van a poder hacer porque no van a tener el desarrollo que corresponde”, continuó el vocero.