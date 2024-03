El Banco Mundial apoyará al Gobierno para reforzar el gasto social

La directora para la Argentina, Uruguay y Paraguay del Banco Mundial, Marianne Fay, participó este martes del IEFA Latam Forum e hizo referencia al proceso de ajuste fiscal que tiene lugar en la Argentina. En ese sentido, planteó que la prioridad de ese organismo, hermano del Fondo Monetario Internacional, es “ayudar al Gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y su efectividad”.

Fay formó parte del primer panel de la mañana en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, junto con Javier Gimeno, CEO para América Latina de Saint-Globant y Lisa Raitt, de CIBC Capital Markets y ex ministra de Transporte de Canadá. Durante su intervención mencionó que la región latinoamericana creció, desde 2011, solo un 11%, un tercio de lo que lo hizo, por ejemplo, los mercados emergentes asiáticos.

“América Latina es una región con muchísimo potencial en energía verde, más que otras regiones en el mundo. ¿Por qué es la economía más lenta emergente? Desde 2010 creció un 11%, un tercio de lo que creció Asia en el mismo período. Acumulación baja de capital y competencia limitada”, dijo Fay.

Más tarde, en diálogo con periodistas, la funcionaria del Banco Mundial, que desde hace un año trabaja desde la Argentina luego de reemplazar a Jordan Schwartz en ese puesto, aseguró que “estamos listos para apoyar y justamente estamos hablando con el Gobierno para ver cómo podemos apoyar”. “Nuestro énfasis por ahora es realmente en los temas sociales, para ayudar a mitigar el impacto social. Entonces esperamos ayudar al Gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y su efectividad”, continuó.

“La cosa que a mí personalmente me preocupa, es lo que he leído, es lo que he entendido de los analistas, es que la sociedad venía ya muy golpeada. La gente entró en esa crisis con muy pocos recursos y entonces eso hace que hay una fragilidad hoy que puede ser mayor que en otras ocasiones. Crisis son una realidad en la sociedad argentina, pero me parece que esta vino en un momento particularmente difícil”, planteó la funcionaria del Banco Mundial.

Respecto a la demora en la ejecución de partidas presupuestarias ligadas a la asistencia social más urgente, respondió: “Siempre cuando hay un nuevo Gobierno le cuesta al principio poner la máquina en marcha. Eso siempre pasa. Nosotros estamos hablando con el Gobierno para ver cómo podemos ayudar, hacer las cosas más simples. Y estoy con la esperanza de que la máquina se está poniendo en marcha”, dijo Fay.

Marianne Fay reemplazó a Jordan Schwartz como director del Banco Mundial para la Argentina, Uruguay y Paraguay el año pasado

Por otra parte, consultada sobre la cantidad de desembolsos que planifican enviar a la Argentina a lo largo del año, la directora para la Argentina, mencionó que “todavía no sabemos exactamente” cuál será el monto final. “Tenemos un portafolio de más o menos 8 o 9 mil millones de dólares, del cual la mitad todavía está por desembolsar, pero eso se desembolsa en típicamente cuatro años. Históricamente hemos desembolsado más o menos mil millones de dólares por año y esperamos hacer lo mismo este año”, planteó.

Por otro lado, en línea con “a ver si podemos hacer un poquito más, otra vez con ese énfasis sobre la protección social y niñez e infancia. Como hablé acá, estamos muy preocupados por la reciclación de la educación, de la primera infancia, de la pobreza, de la población infantil. Esos son temas en los que estamos hablando con el Gobierno y hay mucho interés”.

La posición del Banco Mundial coincide con el planteo que hizo el Gobierno nacional ante organismos internacionales para redireccionar parte de los desembolsos que inicialmente estaban planificados para financiar proyectos de infraestructura.

La priorización de las erogaciones de programas sociales pondría en un segundo plano, así, a proyectos de obra pública e infraestructura. En el Poder Ejecutivo aseguran que no se tratará de un apoyo presupuestario -porque no esperan tener déficit en las cuentas públicas este año- pero sí será utilizado como una fuente de financiamiento. Esto es, reemplazar gasto con recursos propios por fondos desde el exterior. Por regla general, los créditos de este tipo de entidades suelen ser mucho más “blandos” -en términos de costo y plazo- que otras maneras de financiamiento externo.

No es la primera vez que un organismo de crédito -en paralelo al FMI- hace planteos sobre la sostenibilidad de la fuerte corrección fiscal que encaró el Gobierno libertario. Hace algunas semanas el presidente del BID Ilan Goldfajn había asegurado que un equipo técnico de esa institución trabajaba con el Poder Ejecutivo argentino en tres líneas: la viabilidad del ajuste fiscal, los subsidios y el gasto social.

“La contribución del BID es que ese cambio sea de la forma más eficiente posible: con un cambio social muy pesado y por lo tanto insostenible o de una forma mejor. Estamos mandando especialistas fiscales para ver como ellos van a trabajar eso”, dijo el ex banquero central brasileño.