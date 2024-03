Caputo en Cicyp: a pesar de la recesión, los empresarios apoyan las medidas y esperan luz verde para invertir

Adrián Escandar

Definiciones políticas más que económicas y un signo de interrogación sobre la velocidad que adoptará el plan económico en los próximos meses. Fueron algunas de las conclusiones que empezaron a verbalizar hombres y mujeres de negocios minutos después de que el habitual anfitrión de los almuerzos del Cicyp, Eduardo Eurnekian, hubiera concluido su brindis de respaldo al ministro de Economía Luis Caputo.

La platea ejecutiva acudió a la primera cita de este foro empresario -que reúne a representantes de las principales cámaras sectoriales- desde el cambio de gobierno en diciembre pasado, con la expectativa de escuchar de primera mano del jefe del equipo económico hacia dónde posar sus miradas en lo sucesivo, tras asumir que la primera parte del plan del gobierno libertario ya tuvo lugar entre la devaluación, la liberación de precios, la concreción de un inicial ajuste fiscal y la vehiculización de una solución a la deuda de los importadores.

Los empresarios manifestaron, fuera de micrófono y ante él, un respaldo general a la dirección que tomó la economía desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada y Caputo al Palacio de Hacienda. Y también destacaron que hubo un mensaje político que el funcionario intentó plantear con insistencia ante el auditorio: “No nos vamos a desviar. No es que no entendemos el juego de la política, no queremos jugarlo. Es lo que nos llevó hasta acá”, dijo, en uno de los pocos momentos del discurso que fueron acompañados por aplausos.

Guillermo Francos, ministro del Interior, con Cristiano Rattazzi.

El ministro llegó a anticipar entre las mesas que los datos iniciales de marzo muestran que la inflación de alimentos desaceleró pero que la estacionalidad del tercer mes del año, por otros sectores como Educación en medio del inicio del ciclo lectivo, complican la posibilidad de que el IPC sea menor al 13,2% que registró febrero.

Algunas voces, con mayor o menor discreción, plantean asteriscos para objetar qué profundidad tiene la corrección fiscal que activó el Gobierno de inmediato al llegar a la conducción económica o las señales que aún faltan para que la segunda parte del año llegue acompañada de una luz verde para invertir.

El presidente de Cicyp Marcos Pereda dio la bienvenida oficial, que incluyó un respaldo de trazo grueso a la política económica libertaria, alertó sobre una situación social muy crítica que podría dirigir al país hacia una “desintegración”. “Hay un clima distinto”, mencionó el vicepresidente de la Sociedad Rural en el estrado.

Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Mario Grinman (CAC) y Gustavo Weiss (Camarco).

Ya abajo, en diálogo con Infobae, volvió sobre algunas de sus palabras en el discurso de apertura en el que pidió por la aprobación de la ley ómnibus, la continuidad del mega DNU y el Pacto de Mayo convocado por el oficialismo a los gobernadores como vía para allanar el terreno para un despegue de la economía. ¿Si esas tres cosas no prosperaran, las inversiones quedarían truncas?, le preguntó este medio. “El título es que hay que generar las condiciones para la inversión, eso es lo importante”, respondió.

Entre un puñado de ejecutivos consultados, y por las preguntas que Pereda le leyó a Caputo tras el almuerzo, las preocupaciones principales de los empresarios tienen que ver con un eventual atraso cambiario que fuerce a una nueva devaluación, una reforma laboral, los próximos pasos del plan oficial respecto a la salida del cepo, la competencia de monedas y la dolarización y las chances reales de un rebote de la economía.

A pocos metros, para quien quisiera escucharlo, el ex presidente de Fiat Argentina Cristiano Rattazzi, que hace tiempo manifestó su apoyo explícito al espacio oficialista, consideraba que el discurso de Caputo había sido “buenísimo” y que “nadie acá esperaba que en tres meses consiguieran hacer lo que hicieron”.

A su lado, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Ángel Rodríguez planteaba un bemol que Rattazzi también validó: la ausencia, en medio del proceso de estabilización, de una señal clara que actúe como línea de largada de la inversión. El flujo importador, aseguraba el dirigente fabril, todavía no asoma como un tema completamente resuelto.

La cuestión sobre el acompañamiento de los empresarios al plan económico oficial fue puesta en la mesa por el propio Caputo. “Sean más héroes que nunca. Quédense tranquilos que desde el Gobierno hay una oportunidad y no va a pasar muchas veces. No alcanza con el voto si no acompañamos”, les dedicó el ministro de Economía a los ejecutivos, mientras degustaban en el salón del hotel Hilton la entrada de truchón patagónico con crema de berros y, minutos antes del plato principal, ternera con puré de cabutia ahumado, puerros y hongos.

caputo defendió el plan económico y mandó un mensaje político ante la platea empresaria de Cicyp.

Otra de las definiciones del jefe del Palacio de Hacienda fue que no habrá devaluación, algo que reitera en privado y en público, y que el objetivo del Gobierno todavía es la dolarización, con un paso por un esquema de competencia de monedas. El ministro de Economía suele hablar con mayor detalle de ese modelo monetario en el que el peso y el dólar convivan que sobre esa meta última que sostiene el presidente Milei.

“Lo único cierto es la competencia de monedas, todo lo que venga después se verá”, concluyó un experimentado del mercado financiero local. No cree que eliminación del peso en favor de la moneda norteamericana sea la línea de llegada hacia la que se dirige el Gobierno pero prefiere comentarlo por lo bajo.

Antes de irse del hotel, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Adelmo Gabbi llegó a comentarle a Infobae que, en su opinión, “una vez que llegue la estabilización la gente y las empresas van a dejar de pensar en el dólar y va a volver a pensar cómo invertir. Ya pasó con Isabelita y ya pasó con Menem”.

El Cicyp realizó su primer almuerzo tras el cambio de gobierno en diciembre.

Además, anticipó que busca motorizar un proyecto para que la Bolsa de Comercio impulse a jóvenes menores de 15 años a que tengan su primera cuenta comitente y que puedan, con una inyección mínima de capital a manera de “regalo”, que empiecen a vivir la experiencia de la inversión en acciones y en la economía real. Aseguró que se la planteó a Caputo, que al ministro le pareció buena idea y que buscará cómo instrumentar una medida de ese tipo a través de la Comisión Nacional de Valores.

La economía real, precisamente, asoma como el debe del programa económico libertario. La recesión se profundizó en los primeros meses del año y algunos sectores lo sienten de manera muy marcada. Uno de ellos es la construcción. “Para muchas empresas de otros rubros la recesión los hizo pasar de 100 (de ventas) a 70, pero a nosotros pasó a 0, hay muchas empresas que no pueden sostener más eso. Además de despidos, algunas compañías se están preparando para la convocatoria de acreedores”, dijo un referente constructor, en referencia a que hay firmas que dejarán de ser solventes y que solicita mediación de la justicia para hacer frente a sus deudas.

Caputo reitera que la recuperación debería ser activada con fuerza desde el segundo semestre para que la economía dibuje una “V” en el gráfico de línea que muestre el ritmo de actividad, pero algunos son más bien escépticos de que existan los motores suficientes para propiciar ese escenario. Otro veterano de mercado, acostumbrado al ida y vuelta con fondos del exterior, contestó a una pregunta de Infobae sobre si ese tipo de inversores están interesados en la Argentina: “Sí, hay mucho interés. Pero por ahora solo preguntan”.