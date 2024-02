Quejas y largas filas para registrar la tarjeta SUBE en pleno aumento del boleto

La registración de la Tarjeta Sube como eje de conflicto (Ministerio de Transporte)

Desde el aumento de este martes en el boleto de colectivo y tren (sumado al del subte durante el último sábado) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cada vez son más las personas que hacen fila en distintos puntos de la ciudad para registrar la tarjeta SUBE y así poder acceder a beneficios para poder viajar más barato.

Vale recordar que se oficializó un aumento en el pasaje aún mayor al de la tarifa general ( llega a $430 en el caso del colectivo y $260 en el del tren) para aquellos que no tengan la tarjeta SUBE registrada lo que generó una movilización en masa hacia los puntos de expendio bajo el inclemente rayo de sol.

“Las largas colas en las estaciones de tren (esta semana en Once, Tigre y Morón) son en puntos de registro que sirven como apoyo para los medios habituales de registración, no deben ser vistos como los principales medios para lograr el registro de la tarjeta”, informaron a desde la oficina de prensa de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Infraestructura. La vía sugerida es la digital, pero los sistemas sufren toda clase de problemas y cortes.

Cómo registrar la tarjeta SUBE para viajar en transporte público

Durante el día de ayer, el formulario web para registrar el plástico a nombre del usuario se encontraba “En mantenimiento” -hoy ya se puede acceder- lo que generó una oleada de quejas de los usuarios desde las redes sociales como así también en el transeúnte de a pie. “La web presenta una saturación anormal producto de la cantidad masiva de personas que entran a la vez y puede generar intermitencias temporales en cuanto a su estabilidad. Se está trabajando para optimizarla”, agregaron desde la cartera a cargo de Franco Mogetta.

La app SUBE, la plataforma desde la cual el Gobierno apalanca la registración de los plásticos, y desde los CAS (Centros de Atención SUBE) que están ubicados tanto en la estación Retiro (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, de lunes a viernes de 8 a 18 hs), Constitución (Av. Brasil 1128, estación FFCC Roca, de L a V de 8 a 17:30hs), Ezeiza (Nicolás Avellaneda 51, de L a V de 9 a 14 hs), La Plata (Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1, de L a V de 8 a 18hs), Moreno (España 11, estación de trasbordo Línea Sarmiento, de L a V de 8 a 18 hs) y San Miguel (av. Dr. Ricardo Balbín 1349, de L a V de 8 a 13 hs).

Tarjeta SUBE: cómo funciona Carga a bordo

Aparte de las opciones virtuales y presenciales también hay otros medios para registrar la SUBE: el teléfono 0800-777-7823 (opción 3) o el Chatbot SUBi (1166777823).

Recarga problemática

Otro dolor de cabeza para el pasajero es intentar cargar la tarjeta en las Terminales de Autoservicios (TAS), ubicadas en distintos comercios del AMBA. O los locales no tenían el servicio disponible (“no tenemos saldo”, repetían los comerciantes) o bien las máquinas se encontraban fuera de servicio, algo usual en las distintas estaciones de subte. Y también se sumó que algunas bocas de expendio de la red subterránea porteña tampoco contaran con saldo para realizar la recarga. “El tope en máquinas de comercios es de 300 mil pesos mientras que en las estaciones de subte es ilimitado, no debería existir ese problema”, contestó el Gobierno.

Y afirmaron que en cuanto a la carga de saldos, “no existe un problema respecto a eso“. “En estos últimos días hubo un inconveniente con la billetera virtual de Mercado Pago que ayer se solucionó y se continúa trabajando para mejorar la app, pero todos los medios de carga habituales continúan disponibles”, indicó Transporte.

La visualización del saldo y carga de la Tarjeta Sube

La Secretaría afirmó que a través de otras billeteras virtuales, utilizando directamente las aplicaciones de Home Banking de sus cuentas bancarias, la app Carga SUBE, la app SUBE y puntos de carga presencial. “A través del siguiente enlace la gente puede ingresar su localidad para saber cuál es la UGS (Unidad de Gestión SUBE) más cercana de su casa para realizar trámites SUBE”, informaron desde Transporte.

Otro inconveniente que se registró entre los pasajeros que no cuentan con el dinero para poder recargar su tarjeta es que aún no se actualizó el monto del saldo negativo en la Tarjeta SUBE, que debía ser el equivalente a cuatro boletos mínimos ($270) lo que resultaría en $1080. “El tope negativo que soporta el sistema de la tarjeta es de $480, estamos trabajando en ello para solucionarlo”, indicaron desde Transporte.

Recorte de subsidios y quita de fondos

Desde el Ministerio de Economía, hoy se informó una reducción del subsidio a las empresas prestatarias para priorizar a la asistencia a los usuarios “que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”.

Esto sintoniza en concordancia con el anuncio de la Secretaría de Transporte para terminar con el congelamiento de tarifas en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además agregaron que, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, “cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.