El BCRA compró USD 800 millones en la semana y las reservas superaron los USD 25.000 millones

Lionel Scaloni explicó por qué dudó en seguir como DT de la selección argentina: “El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto”

El entrenador de la Albiceleste dialogó de diversos temas, entre los cuales resaltó su continuidad en el cargo. Se metió en el debate por la elección de Messi en los The Best y declaró que no dirigirá al equipo nacional si clasifica a los Juegos Olímpicos