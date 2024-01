Jornada financiera: subió el dólar libre y la Bolsa marcó un nuevo récord como cobertura contra la inflación

Las acciones se sostienen como defensa contra la rampante inflación.

El presidente Javier Milei había considerado que el 25,5% de inflación de diciembre había sido “un numerazo” si se tenía en cuenta la dinámica de los precios que recibió de la administración de Alberto Fernández. Y este lunes se enfocó en el índice del primer mes de 2024 al señalar que “Enero es un mes estacionalmente muy complicado por el tema de las vacaciones, por lo tanto replicar el mismo número sería un buen dato”.

“Si a eso le agregás que tenemos un arrastre estadístico de por lo menos 10 puntos, replicar (en enero) el mismo número (25,5%) sería un muy buen dato; de ahí para abajo sería todo para festejar”, consideró el primer mandatario en declaraciones a Rock&Pop.

Con ese margen de espiralización de los precios por encima del 200% anual, la inflación más alta del mundo, los activos de la Argentina consolidaron su camino alcista este lunes como respuesta a los temores a una nueva devaluación del peso, en momentos en que las miradas siguen puestas y expectantes en el Congreso, donde el Gobierno busca avanzar con una “Ley Ómnibus” para encarrilar la economía.

Sucede que con una inflación estimada en torno al 20% para los primeros meses del año pone en dudas la continuidad de un crawling peg del 2% mensual dispuesta por el Banco Central.

El dólar “blue” finalizó operado con una ganancia de 15 pesos o un 1,2% en el día, a $1.235 para la venta. En lo que va de enero el billete informal avanza 210 pesos o un 20,5%. La brecha cambiaria con el dólar mayorista, que ganó 1,70 peso a $821,40, alcanza el 50,4 por ciento.

“A pesar de las negociaciones parlamentarias, la ‘brecha’ sigue sostenida y así es que se extiende el reacomodamiento reciente de la mano de una mayor dolarización, dado que continúa desafiada ante tasas reales muy negativas, un lento crawling-peg de sólo el 2% y una próxima caída en la demanda de dinero”, dijo el economista Gustavo Ber.

El “contado con liqui” cerró en precio récord en todos los segmentos, a $1.317,82 con bonos y a $1.312,68 con acciones

El dólar en el mercado de futuros operó a $1.077 por dólar en los contratos concertados para finales de abril, y a $1.440 para julio de este año.

En el circuito bursátil, en el cual se negocian activos para hacerse de divisas en medio de estrictos controles cambiarios, el dólar “contado con liquidación” terminó a $1.317,82 (+3,6%)con el título más negociado (USD 54,6 millones), el Bonar 2030 (AL30C) en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) de ByMA. El dólar MEP con el mismo bono (AL30D) en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) cerró a 1.239,72 (+0,4%), con USD 34,6 millones operados.

“Un avance tan abrupto (de los dólares alternativos) en apenas 16 ruedas denota una tensión similar a la de una corrida cambiaria. En términos históricos y medido en pesos de hoy, el contado con liquidación todavía se ubica a mitad de camino entre su promedio histórico de los últimos diez años de 845 pesos y su récord de $1.699 marcado en la antesala de las elecciones generales de octubre”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

“Si bien este valor puede parecer ‘caro’ ante la expectativa de una normalización de la economía en los próximos meses, reiteramos que no hay tasa en pesos de corto plazo que compense la alta nominalidad”, señaló.

Con USD 305,9 millones operados este lunes en el segmento de contado, el Banco Central compró USD 133 millones en la sesión mayorista, el 43,5% de la oferta. En lo que va de enero las compras del organismo acumulan USD 2.363 millones, con lo que ya constituye el mejor mes desde septiembre de 2022. Las reservas internacionales aumentaron en USD 66 millones, a 24.487 millones de dólares.

En la Bolsa de Buenos Aires, con un contexto de tomas de coberturas las acciones afianzaron su trayectoria alcista, el índice S&P Merval avanzó 3,8%, en los 1.219.959 puntos, tras marcar un nivel récord intradiario de 1.226.021 unidades. La semana pasada el referencial líder acumuló un alza del 13,7%, y en lo que va de enero asciende un 31,2% en pesos -por encima de la inflación-, aunque resta un 2,5% en dólares según la paridad del “contado con liqui”.

Las mejoras del panel líder fueron lideradas por acciones del segmento bancario, en medio de un mayor apetito global hacia las inversiones de riesgo. Banco Supervielle trepó 8,1%, seguido por Banco Francés (+7,5%). “El Merval sube de la mano de los principales ADR dado que aún resultan los papeles preferidos a la hora de reforzar apuestas tácticas”, señaló Ber.

El viernes, el presidente Milei decretó la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional hasta el 15 de febrero para tratar la instrumentación de reformas del Estado y reestablecer un impuesto a los salarios, entre otros puntos. El líder economista libertario asumió el poder el 10 de diciembre diciembre con la promesa de dolarizar la economía, cerrar el BCRA, eliminar el déficit fiscal y terminar con la inflación.

La consultora Teneo estimó que los sindicatos harán todo lo posible para desbaratar los planes del gobierno –particularmente en lo que se refiere a pensiones y privatizaciones– con una huelga general programada para esta semana.

“A mí no me gusta toda la parte de aumento de impuestos, yo hubiera hecho un recorte más grande de gastos en lugar de aumentar impuestos, tal vez políticamente no era posible, pero creo que Argentina tiene un exceso de impuestos descomunal y eso lo sabe el Presidente”, dijo a FM Milenium Agustín Etchebarne, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

En este contexto, los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron en promedio un 0,7% en pesos por recompras de posiciones, luego de caer un 1% la semana pasada. El riesgo país de JP Morgan bajaba 30 unidades para la Argentina, en los 1.935 puntos básicos a las 17:40 horas.

“Daría la impresión que vamos a un cambio en las preferencias de las carteras de inversión, en donde vuelven a tomar protagonismo los bonos en pesos ajustados por inflación, bajo la premisa que el gobierno hará un ajuste presupuestario exitoso y que no violará derechos de propiedad sometiendo a los tenedores de bonos a un canje compulsivo”, explicó el analista Salvador Di Stefano.