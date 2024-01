El titular de ARBA alertó que desarrolladores de countries trasladan impuestos a los vecinos por no regularizar propiedades

El problema en muchos casos radica en que el desarrollador del emprendimiento no inicia el trámite para poder escriturar y les cobra a los propietarios el impuesto Inmobiliario en las expensas.

Luego de las quejas de un grupo de vecinos de barrios privados por la carga impositiva, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aseguró este lunes que algunos desarrolladores de countries y barrios cerrados “no asumen el pago de impuestos en su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas”.

Aunque ARBA aún no emitió las boletas del Impuesto Inmobiliario, un grupo de vecinos se quejó por el monto de los impuestos que les cobran en las expensas los desarrolladores inmobiliarios, que argumentan que esa suba se debe a los incrementos impositivos dispuestos por la provincia.

Los vecinos de Pilar del Este explicaron que sus propiedades “en su mayoría no superan los 150 m2 y lotes de alrededor de 500 m2. Nos encontramos con la dicotomía, con otros barrios consolidados que ya cuentan con la subdivisión ante Rentas. Barrios de la zona con casas de superficies importantes de 300 m2 o más y lotes de 1000 m2 van a abonar la suma de $5.000 mensuales en concepto de ARBA mientras nosotros ya venimos abonando $30.000 por bimestre”, señalaron.

“En nuestro caso, si bien se han completado los trámites municipales, y contamos con partida municipal propia pudiendo abonar cada lote su correspondiente impuesto municipal, en el caso de ARBA, no es así y el monto que vamos a pagar próximamente es de aproximadamente $90.000 por bimestre”, agregaron en la petición.

ARBA explicó que se tratan de casas ubicadas en barrios que aún no cuentan con subdivisión.”Al no estar terminada la subdivisión de los terrenos, no sabemos qué les están cobrando los desarrolladores”, indicaron desde la Agencia.

El problema en muchos casos radica en que el desarrollador del emprendimiento no inicia el trámite para poder escriturar y les cobra a los propietarios el impuesto Inmobiliario en las expensas.

A través de su cuenta de X, el funcionario respondió al planteo del grupo de propietarios de las viviendas ubicadas en countries de Pilar sobre “abusos” por parte de la Agencia en el cobro de impuestos que ellos pagan dentro de las expensas y afirmó que “desde ARBA instrumentamos una serie de medidas para agilizar los trámites vinculados a la responsabilidad tributaria de la vivienda y a facilitar el acceso las escrituras”.

Girard destacó que durante la actual gestión crecieron los trámites de escrituración dado que en 2022 se modificó la normativa, por lo que se permitió subdividir con deuda impositiva.

En ese sentido, sostuvo: “Habilitamos la subdivisión de parcelas con deudas preexistentes del Inmobiliario Básico, permitimos que escribanos tramiten la actualización de la responsabilidad tributaria y reglamentamos la desvinculación retroactiva con la sola presentación del boleto de compraventa”.

“Así, atendimos la necesidad de miles de habitantes de nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, countries y clubes de campos que fueron perjudicados por la adquisición de su vivienda con figuras legales que luego les generaron diversos inconvenientes”, destacó.

Girard sostuvo que “los trámites de escrituración en desarrollos urbanos crecieron un 16% y los trámites de subdivisión de parcelas un 13%” y contó que “los trámites de desvinculación y vinculación tributaria crecieron un 1.000% en promedio” al considerar que se trata de “un avance inédito en pos de solucionar problemas estructurales de años, que muchas veces se ven agravados por incumplimientos de algunos desarrolladores, que no asumen el pago de impuestos en su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas”.