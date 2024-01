El gobierno negocia con el FMI y el jueves se conocerá la inflación: mientras, los inversores se cubren con dólares

El ministro Caputo, flanqueado por los hoy presidentes del BCRA, Santiago Bausili, y secretario de Finanzas, Pablo Quirno, cuando los tres eran funcionarios en el gobierno de Mauricio Macri

Hoy el ministro de Economía tiene una de las reuniones claves que es base para desarrollar el plan de shock del presidente Javier Milei. Para Luis Caputo una de las metas es aumentar las reservas y gran parte de esa posibilidad la puede conseguir con un buen acuerdo con el FMI.

Al encuentro con los representantes del Fondo, lo acompañarán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Caputo tiene la ventaja de conocer estas negociaciones en la intimidad porque fue protagonista y sabe hasta donde se puede ceder. De hecho, renunció a los dos meses y medio de haber asumido la presidencia del Central cuando el gobierno de Mauricio Macri accedió al crédito stand by, del que el hoy ministro no despreciaba el monto, sino las condiciones. Caputo quería que el FMI habilite intervenir el uso de esos fondos para evitar ataques contra las reservas.

Por otra parte, el ministro no ve tan cercano el mega canje de los bonos del Tesoro. La reunión del viernes fue un encuentro inicial con un proyecto abierto a correcciones. Por eso fue un ping-pong de preguntas y respuestas. La idea del megacanje es ganar un año de tiempo y no tener que emitir para cubrir los vencimientos de 2024. Pero el acuerdo no parece inminente.

Como se ve, no va a ser una semana tranquila para el Gobierno: el jueves se conocerá el índice de inflación y esta misma semana también vence el plazo para presentar las garantías por el juicio perdido por la expropiación de YPF.

Acumulación de reservas

J.P. Morgan, que en su informe elogió la acumulación de reservas por parte del Central, estimó en 30% la inflación de diciembre y 220% la anual (la más alta desde marzo de 1990 que después derivó en la convertibilidad). Calculó que la primer mitad del año tendrá una inflación promedio de entre 15 y 16% mensual.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “por el lado del tipo de cambio, el ritmo de actualización en el comienzo de enero es una ratificación de que, por ahora, sigue siendo usado como “ancla” (como manifestó el Central en Objetivos) nominal viajando a una velocidad del 2% mensual. Pero los números del Mercado Libre de Cambios quizás empiezan a mostrar que con la actualización actual versus alta inflación y una brecha que parece haberse despertado, las liquidaciones de los exportadores comenzaron a menguar, así como los saldos por compras del Central que caen por segunda semana consecutiva, más allá de que el resultado por la acumulación desde que comenzó la gestión sigue siendo muy bueno.

De todas maneras, de los USD 3.528M que lleva comprados desde el inicio de la actual gestión, USD 3.200 millones se usarán para pagos de deuda y serán reemplazados por una letra intransferible del Tesoro que vuelve a endeble a la posición en divisas del Central”.

El Bopreal no seduce

El informe señala que “El Bopreal (bono para cancelar deuda con importadores) todavía no seduce, la tasa de Política Monetaria, menos, y la demanda de dinero cayó al finalizar diciembre. Los plazos fijos UVA son desincentivados, aunque siguen creciendo y la deuda CER con valuaciones altas ya no atrae tanto. Entonces los pesos van a ensanchar la brecha cambiaria y un indicador de ello es el mayor volumen de operaciones en AL30D en BYMA desde el 27 de diciembre cuando fueron desincentivados los depósitos UVA con un mínimo de permanencia de 180 días y la brecha cambiaria comenzó a ensancharse para cerrar el viernes en 41% desde el 8% de una semana y media atrás.

Los valores internacionales de la soja no ayudan para incentivar liquidaciones sumado al mal desempeño de la última campaña por la sequía histórica que atravesamos”.

Sobre el mega canje, el informe indica que Caputo propuso un canje de deuda a bancos por un total de $57 billones “para despejar el horizonte de pagos de 2024 a cambio de bonos CER con vencimiento 2025, 2026 y 2027. El 40% de los bonos está en manos de privados allí está el desafío. Habrá que ver si logra tener éxito, pero creemos que al menos es otra jugada audaz, como las que viene llevando adelante el Ministerio de Economía. Además, el hecho de tratarse de bonos CER es un cambio de estrategia ya que muy difícilmente logren volver colocar bonos a tasa fija del 8.66% en este contexto de brecha creciente”.

El viernes el dólar contado con liquidación (CCL) alcanzó su nivel histórico más alto. El trader Esteban Monte indicó que “subió un 4% a $1.152 y el MEP escaló hasta 1.108 pesos. Todo esto sucede en un contexto económico frágil y difícil, donde los amparos logrados por gremialistas y sectores opositores al Gobierno detienen el avance del DNU. Si la velocidad y la dinámica con la que suben los dólares financieros no merma, puede que veamos al CCL acercándose al dólar tarjeta que se encuentra sobre los 1.300 pesos″.

Cabe aclarar que el dólar más barato del sistema es el “blue” que el viernes aumentó $5 a $1.025. Estas brechas son tentadoras para arbitrar con los dólares financieros, a pesar de la ilegalidad que conlleva esta operación llamada “puré”.

La negociación con el FMI es clave, pero aún llevará tiempo

La buena noticia fue que el Banco Central pudo comprar USD 189 millones y las reservas atravesaron el techo de USD 24 mil millones al subir 239 millones a 24.120 millones.

El riesgo país volvió a perforar el piso de 2.000 puntos por la suba de los bonos de la deuda en dólares con legislación extranjera a pesar de que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subió por encima de 4%. En estas circunstancias, el riesgo argentino cedió 20 unidades a 1.998 puntos básicos.

El ancla pierde anclaje

La consultora Equilibra mostró en su informe semanal su preocupación por el ancla cambiaria para evitar que se disparen más los precios. “La elevada inflación de la primera semana de enero, más el arrastre que deja diciembre junto a la reacción esperada de los salarios, nos llevan a pensar que la inflación de este mes será de 26% similar a la de diciembre. Esto significa una inflación acumulada para el bimestre diciembre-enero de entre 50 y 60 por ciento”

Equilibra estima una caída del salario real de 11% que es récord para la serie denominada Ripte, que comenzó a medir los salarios en 1995. Pronostica que los futuros convenios de aumentos salariales serán de 25% mensual. La consultora estima que a final de febrero el atraso cambiario será superior al que había post Paso cuando se devaluó el peso. El atraso sería 20% superior al de ese momento.

Por su parte Econviews señala que “nuestra visión es que un equilibrio de la cuenta corriente no es suficiente, sino que se necesita ir a un superávit. Mirando los años anteriores, cada vez que se logró esto la cuenta de bienes tuvo un superávit promedio de USD 15.800 millones. No lo vemos como algo imposible, pero para lograrlo, un tipo de cambio real alto es una condición necesaria”.

Econviews agrega que sus estimaciones del MLC “base caja” van en este sentido. “Creemos que en 2024 el Banco Central puede acumular unos US$ 16.000 millones de reservas. Al interior de este número vemos un superávit en la cuenta corriente cambiaria de USD 7.400 millones, impulsado por el superávit comercial. En la cuenta financiera esperamos un resultado positivo de USD 8.600 millones. Acá somos optimistas y pensamos que el FMI puede aportar fondos frescos, sumado a algo de inversión extranjera”, dice en su informe.

Wall Street, Bitcoin y los ETFs

Mientras, las bolsas norteamericanas siguen sin encontrar su rumbo, aunque las cotizaciones overnight pronostican para hoy leves recuperaciones del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, el Bitcoin siguió su avance y estaba en alza de 2% listo para perforar los USD 44.000.

Para la trader Ornella Panizza, conocida como Lady Market, “el mercado de criptomonedas continúa sumamente susceptible a los comunicados de aprobación del ETF (Exchange Traded Funds un conjunto de activos que se negocian como unidad en Bolsa) Bitcoin spot, el que se espera pueda ser autorizado este mes.

BlackRock, por ejemplo, aguarda que su ETF Spot sea aprobado el miércoles, según informó la cadena Fox Business. Se viene dando un fuerte repunte desde octubre de 2023, donde la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC) no apeló la decisión judicial a favor de Grayscale, abriendo la puerta a la posible aprobación del ETF de Bitcoin. Durante estos últimos meses pudimos ver como se fue manipulando su precio según los rumores de aprobación o rechazo, mientras grandes empresas siguen invirtiendo fuerte en este activo, lo cual podría indicar que las grandes ballenas intenten manipular a los retailers (minoristas) con FUD (iniciales en inglés de “miedo, incertidumbre y duda”) para realizar compras a menores precios. Desde diciembre estamos viendo un bitcoin que se podría encontrar en una fase de acumulación, encontrándose una resistencia. Analizándolo desde el punto de vista técnico, sigue todavía vigente su tendencia alcista, pudiendo ver una posible formación de una Bullflag (patrón alcista) semanal. De confirmarse y quebrar dicha resistencia, podría habilitar su llegada nuevamente a los USD 50.000. En el caso contrario, y haga una corrección, su primer target podría ser los 40.700, y en un escenario más pesimista, 35.000 dólares″.

Cada resurrección del bitcoin atrae y más cuando las Bolsas del mundo no logran reaccionar. Lo cierto es que el escenario de esta semana no es el mejor, pero puede haber esperanzas si rebotan las Bolsas de Nueva York y se consigue una buena negociación con el FMI que habilite fondos por más de USD 3.000 millones.