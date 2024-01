Turismo: un sector con alta capacidad ociosa e inquieto por la desregulación que propone el Gobierno

El 80% de quienes visitan Bariloche es de origen argentino (Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación)

A veces los hechos se desencadenan de formas impensadas. En septiembre último, cuando el periodista norteamericano Tucker Carlson visitó la Argentina para entrevistar al ganador en las PASO y hoy presidente, Javier Milei, lo hizo y transmitió desde el Mirador Rooftop Plaza de Mayo, un Sky Bar en el histórico Edificio Roverano, contiguo al Cabildo y con hermosas vistas, desde la Casa Rosada hasta edificios, cúpulas y relojes históricos de la arquitectura porteña.

A Milei le gustó el lugar y organizó allí varias reuniones de su “mesa chica” de campaña. Por eso Hernán de la Colina, socio del Mirador, consultor turístico y autor, junto a la ONG “Aves Argentinas”, del programa “Argentina Natural” que el gobierno de Mauricio Macri había empezado a implementar en 2019, le pudo entregar en mano un plan de desarrollo turístico que también había girado a los demás candidatos.

De la Colina hizo el trabajo con otros expertos en turismo, como Diego Benítez, consultor de la Organización Mundial del Turismo y autor, junto a Aída Kemelmajer de Carlucci, del libro “Turismo, Derecho y Economía regional”.

Con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, miembros de la Corte Suprema, Kemelmajer integró, cabe recordar, la Comisión redactora del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que, con los cambios que le hizo el Congreso, rige desde 2015, tras más de 145 años de vigencia del Código de 1869, obra del jurista y político Dalmacio Vélez Sarsfield, cuyo espíritu de preminencia del contrato entre privados reivindica el programa desregulador del gobierno.

“Milei fue el único que nos dio devolución”, dijo De la Colina a Infobae. Entre otras observaciones, el trabajo afirma que casi 80% de la capacidad turística de la Argentina está ociosa, tiene altísima estacionalidad e informalidad, “oferta digital” incompleta, falta de información en los grandes mercados emisores (como los países del G20, origen del 80% del turismo emisivo mundial) y de oferta “comprable” (alta informalidad y subaprovechamiento de redes sociales) y concentración de fondos públicos en programas sin resultados mensurables.

El turismo, dice el trabajo, es clave como generador de primer empleo, necesita más competencia y mejor uso de los recursos públicos “no para beneficio de empresas amigas de los funcionarios de turno, sino para crear competencia, potenciar la iniciativa, generar expectativas de progreso y acompañar las difíciles decisiones que la recuperación Argentina va a requerir”.

El plan, dice, debe ejecutarse “en los primeros 100 días y requiere de audacia, firmeza, conocimiento técnico y decisión: algunos de los cambios afectarán intereses de corporaciones que viven de un ‘Estado bobo’ y que hace décadas pregonan cambios pero prefieren que todo siga igual, cambiando solo superficialmente para hacer lo mismo de siempre”.

DNU desregulador

El DNU 70 del gobierno, prohijado por el economista Federico Sturzenegger, fue la primera andanada desreguladora, con la derogación de las leyes 18.828 (de Hotelería) y 18.829 (de agencias de viaje), ambas de 1970, durante la dictadura del general Roberto Levingston, y 26.356 (de 2008, primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), sobre “Sistemas turísticos de Tiempo Compartido”) y enfatizó la eliminación del “monopolio de las agencias de viaje”.

A lo que siguió el proyecto de “Ley Ómnibus”, que recoge partes del trabajo de De la Colina y Benítez e incluye derogaciones adicionales (como la de la ley 17.752, de Promoción de la Construcción de Hoteles de Turismo Internacional, y la 21.056, de Promoción del turismo por medio de líneas de transporte) pero a la vez busca salvar vacíos legales que dejaron las derogaciones del DNU 70 (por caso, sobre los viajes de turismo estudiantil), redefinir funciones del Consejo Federal de Turismo y del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y pasar a nivel provincial los registros y la fiscalización de agencias de viaje.

La respuesta no se hizo esperar. La actual diputada (y exsenadora) nacional Ana María Ianni convocó a una reunión de legisladores de Unión por la Patria (UxP) con entidades del sector, incluidas la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la Cámara Argentina de Turismo (ahora presidida por el extitular de Faevyt, Gustavo Hani), la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y muchas entidades más (Ianni desarrolló su meteórica carrera política como concejal de El Calafate y luego como legisladora nacional, tras servir de Guía en una excursión al Glaciar Perito Moreno que en los albores de su gestión Néstor Kirchner ofreció al entonces y actual presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva; CFK quedó encantada con ella).

En la tenida, la mayoría de las entidades planteó objeciones, si bien algunas, como la AHT, resaltaron también el potencial beneficio de desmontar, a partir de los cambios en materia laboral, la “industria del juicio”. Además, explicó Gabriela Ferrucci, presidente de la entidad, a Infobae, la jerarquización de los contratos privados permitiría corregir vacíos actuales en términos de responsabilidad ante el viajero.

Tras el encuentro el bloque de UxP dijo que los cambios propuestos por el Gobierno “dejan a los consumidores totalmente expuestos a posibles estafas” y los consideró “un retroceso enorme en materia de garantías en los servicios brindados”. Se trata de cambios, dijo el bloque opositor, “absolutamente innecesarios: vienen a generar incertidumbre en un sector que funciona bien y que venía creciendo a diario, generando importantes divisas para el país y manteniendo fuentes de trabajo registrado, además de lo que significa el turismo para el desarrollo de las comunidades”.

Amparo contra la desregulación

Al día siguiente, ayer viernes, Faevyt presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70. “Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de Agentes de Viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector. La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros” afirmó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

Según Deyá, de ese modo se habilita la intermediación “sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”. La entidad, dijo, está trabajando en una propuesta “que le dará aún más solidez y seguridad a las empresas de viajes y a los pasajeros”.

Sin embargo, dijeron De la Colina y Benítez a Infobae, la protección y defensa de los derechos del viajero, está desde 1993 garantizada por la Ley 24.240, de Protección y Defensa de los Derechos del Consumidor.

La Dirección Nacional de Agencias de Viaje, en la secretaría (ex Ministerio) de Turismo, precisa un relevamiento, emplea a 50 personas, incluidos 5 “sumariantes” de denuncias de turistas y no tiene real capacidad para fiscalizar las miles de agencias de viaje que hay en todo el país, en un sector hiper-regulado pero en la práctica altamente informal.

Por caso, ejemplificó Benítez, según la ley 18.828 las agencias deben tener un libro foliado de denuncias, amén de oficinas y baños y presentar incluso un croquis del local. Cuando en realidad -acotó De la Colina- se pueden vender paquetes turísticos por Instagram.

Obstáculos

“Hay muchos obstáculos al desarrollo turístico; en los Parques Nacionales hay registro de fotógrafos y de transportistas, necesitamos simplificar las reglas, incluyendo la transferencia de funciones a las provincias, para que haya más inversiones”, dijo Diego Benítez.

Mucho de eso ya ocurre. En hotelería, por caso, la Ley 18.828 nunca tuvo peso real: las categorizaciones las hacen los gobiernos provinciales o municipales.

“No se trata de que no existan más las Agencias de Viaje, sino de simplificar y desburocratizar”, subrayó Hernán de la Colina.

Lo importante para constituir una Agencia, explicó Benítez, es que tenga designación comercial, seguro de protección al pasajero (lo que, dijo, no está garantizado actualmente) y un representante técnico que avale las prestaciones. Además, aclaró, la eliminación del registro nacional (situación actual, por vigencia del DNU 70) exime a las Agencias de responsabilidad administrativa, pero no de las civiles, comerciales, fiscales o penales.

Pescadores versus idóneos

“La desregulación será beneficiosa para el interior”, dijo De la Colina, quien apuntó al “enorme desconocimiento” que hay sobre las posibilidades de los prestadores locales y las limitaciones que se les imponen. “Un pescador artesanal de Puerto Madryn –ejemplificó- no puede hacer excursiones turísticas, pero sí un Guía o Idóneo que sabe mucho menos que él”.

Otro aspecto esencial, remarcó, es desregular el transporte turístico. “Hoy tenemos reglas que no nos permiten ir a buscar pasajeros a Chile, pero Chile sí puede buscar pasajeros en la Argentina”.

¿Hay leyes sobre agencias de viajes en otros países?, preguntó Infobae “Sí, existen, pero la mayoría las terminó desregulando. España y Brasil los tienen y van a seguir existiendo; 30% de los pasajeros del mundo lo hacen a través de ellos. Pero es necesario aggiornarse a las nuevas modalidades. Además, la Ley de Defensa del Consumidor es la que verdaderamente protege al turista”, respondió De la Colina.

Un problema del sector, prosiguió, es que muchos creen que trabajando en negro “se van a salvar: pero hoy no hay posibilidad de eso, porque en negro no se puede vender. Por no tener la actividad formalizada, no vendemos. El mayor porcentaje de venta de turismo hoy es online. Para vender una excursión en efectivo, el turista tiene que llegar. Y para peor, el que llega muchas veces no sabe lo que puede hacer para quedarse unos días más”.

Según De la Colina, la desregulación tiene que venir acompañada de un enfoque en la demanda.

“La Argentina se enfocó solo en desarrollar la oferta, pero hay oferta ociosa disponible. Hay que generar demanda y para eso hay que trabajar en blanco, en forma orgánica e integradora. Los agentes de viajes son fundamentales, pero en una nueva forma de trabajo, no cobrando el 15% por no hacer nada. Ya les pasó con las aéreas, que montaron sus propias agencias. Se puede ser agente de viaje por Instagram y de hecho hay agentes de viaje locales que desarrollan productos. El susto de las entidades intermedias es porque van a tener que trabajar más. Un Guía no puede ser solo una butaca en el bondi. La gente quiere historias y para eso hay que especializarse, agregar valor a los turistas. La butaca en el bondi no va más”, precisó De la Colina.

Una excursión en el "Parque Nacional Tortuguero" en Costa Rica, uno de los ejemplos de desegulación y eficacia que contó De la Colina (EFE)

El programa Previaje, dijo De la Colina, “fue lo peor que le pasó al turismo: benefició a 1.500 prestadores, pero el sector es mucho más que eso. España tuvo 88 millones de pasajeros, y nosotros nos conformamos con 4,7 millones. Sacando chilenos, uruguayos y brasileños, quedan 2,5 millones; estamos lejos del nivel de prepandemia: tenemos menos vuelos, menos pasajeros y estadías más cortas. Argentina está lejos de los grandes mercados emisores, para atraerlos se necesita tiempo. Empezás ahora, tal vez vengan en 2025. Y las ferias no son el mejor modo para generar demanda: Costa Rica redujo sus metros cuadrados en ferias internacionales y duplicó el turismo receptivo; Australia, que está en una situación parecida a la nuestra, a 12 horas de vuelo de los principales emisores, también lo hizo. Nosotros hicimos al revés: más metros cuadrados en ferias y menos turistas. Y eso que contamos a chilenos y uruguayos que vienen a la farmacia. El turista que viene por el precio, se va por el precio”, concluyó.

La actual temporada

En cuanto a la actual temporada, como en todo año electoral, estuvo inicialmente signada por la postergación de decisiones y el impacto de las devaluaciones y alta inflación de los últimos meses de 2023.

Marcos Cohen Arazi, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, que sigue sistemáticamente datos del sector, destacó que las cifras hasta octubre daban cuenta de un turismo receptivo 14% por sobre el nivel pre pandemia, mientras el emisivo estaba 14% por debajo. “Hay un impulso fuerte del turismo receptivo de países limítrofes y si se considera solo el turismo receptivo por vía aérea el nivel está en paridad con la situación pre-pandemia”, precisó.

Además, en base a los registros de reservas de unos 200 hoteles de la AHT, Cohen precisó que el nivel de reservas, hacia fines de la primavera, era muy variado por regiones, con picos de 83% a 88% en CABA, Santa Cruz y Tierra del Fuego y guarismos muy bajos en Córdoba, Tucumán y un destino costero de alta cotización, como Cariló.

“La temporada viene irregular. Los destinos con composición de turismo internacional están mejor que aquellos que dependen exclusivamente del turismo local. En años electorales las decisiones se postergan mucho. En destinos de la costa está apareciendo demanda a último momento. Y en el norte, donde habían empezado a tener más demanda de argentinos, están notando falta de demanda”, dijo a Infobae Gabriela Ferrucci.

CABA –dijo la presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo y cabeza del porteño Regente Palace Hotel- está teniendo bastante demanda de extranjeros. Enero y febrero son meses de baja histórica, pero la pandemia cambió los hábitos y a partir de entonces hubo más recepción de “escapadas” de fin de semana.

“Este enero hay más demanda limítrofe: el turismo brasileño se reactivó muchísimo. Y ayudó la conectividad aérea: Gol sumó muchas frecuencias aéreas con Brasil y los turistas brasileños lo están aprovechando”, agregó Ferrucci.

Ayer viernes, el Gobierno anunció nuevas rutas “low cost” a destinos nacionales e internacionales. Flybondi amplía su oferta a Brasil, Paranair ofrece vuelos desde Asunción, Jetsmart tendrá una conexión entre Buenos Aires y la ciudad chilena de Concepción y desde abril Gol piensa unir Bogotá (Colombia) con Buenos Aires.

Serán nuevos puentes con el mundo, vitales para el turismo, mientras la Argentina resuelve cómo funcionará en adelante un sector siempre promisorio en divisas y empleo del lado de la oferta y de disfrute del lado de la demanda. El éxito es lograr que se encuentren.