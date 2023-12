Los millones que debe pagar Argentina por YPF: cambio de estrategia de Milei, embargos inminentes y la polémica “tasa Kicillof”

La jueza Loretta Preska

“Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”, aseguró ayer el presidente Javier Milei en una entrevista con Luis Majul en LN+.

Es la primera vez, en los últimos tres gobiernos, que el Estado argentino habla de “voluntad de pagar” un juicio por el que el país ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández nunca se manifestaron en esos términos.

Se trata del juicio en el que se encontró al país culpable de haber expropiado mal YPF. La jueza de Nueva York Loretta Preska, que entiende en las causas de empresas vinculadas a Wall Street –donde la petrolera argentina cotiza hace más de 30 años–, determinó este año que los argumentos del querellante era válidos y que debía cobrar la cifra máxima que había pedido según los distintos cálculos que se utilizaron para determinar el daño causado. Así, el estudio inglés Burford Capital, que en su momento compró el derecho a litigar de ex accionistas minoritarios en la empresa, se quedó con la contienda en primera instancia.

Ahora, Argentina está esperando la respuesta de la Cámara de Apelaciones y Preska avisó que si el país no presenta avales el próximo 10 de enero por el monto total de la sentencia podrían caer pedidos de embargos contra el país.

Quienes siguen el caso ven en los recientes dichos del Presidente –en el anuncio de su voluntad de pagar– un notorio cambio de estrategia. Además, Milei dijo que pagará con un nuevo impuesto, al que bautizó “tasa Kicillof”. No dio detalles, pero usó la idea para fustigar al actual gobernador bonaerense, uno de los artífices y caras visibles de la expropiación de 2012.

Como sea, el caso parece estar lejos de su fin. Cualquiera de las partes que pierda en la apelación –Argentina tiene altas chances de obtener otro revés– podría acudir luego a la Corte Suprema de EEUU, algo que dilataría la causa por entre dos y tres años más.

“Es la primera vez desde el comienzo del juicio YPF que un Gobierno muestra intención de cambiar la estrategia legal. Lo aplaudo”, dijo hoy en X, Sebastián Maril, abogado, CEO de Latin Advisors y experto en el juicio por YPF.

“Tal vez sea mejor alternativa pagar que seguir litigando porque siempre perdemos. Y si el juicio sigue se suman intereses y costos legales”, completó Maril en diálogo con Infobae.

– ¿Cómo cambia el contexto luego de lo que dijo ayer Milei?

– Apareció la intención de pagar, aunque aún no hay nada de eso en el expediente. Es la primera vez en 20 años de litigios internacionales que el Gobierno argentino dice algo así. Quizás sea hora de cambiar una estrategia legal que siempre nos dio malos resultados. Lo más difícil de este tipo de negociaciones no es el acuerdo entre las partes, ni estructurar un producto financiero para pagar; lo difícil es lograr la aprobación del Congreso. Aplaudo lo que hizo Milei ayer: mostrar la intención de que se quiere pagar.

– ¿Hay riesgo de embargos?

–Sí. Pero si se presentan avales también sería ideal que los apruebe el Congreso. No es un tema partidario, ni es es que se esté pagando ya mismo: son avales para evitar embargos. Después habrá que negociar. La apelación va a durar 9 meses y con los avales evitaríamos que nos “vuelvan locos” durante ese tiempo. Si bien el país ya dijo que no podía poner garantías por ese monto, se ganarían meses vitales para negociar, mejorar el país, poder emitir bonos para pagar y armar mejor la estrategia judicial. O sentarse con los querellantes.

Luego de asumir, Milei reiteró uno de sus “caballitos de batalla” de la campaña: “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”. Sin embargo, sobre YPF dijo que “primero hay que recomponerla” para luego privatizarla. Tras ese anuncio y el resultado electoral, la acción de YPF tuvo una histórica suba de precio de casi 40 por ciento.

“El deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados, para que valga muchísimo menos del momento en el que se la expropió requiere que primero haya que recomponerla”, aseguró. Luego nombró como presidente y CEO de la petrolera a Horacio Marín, un alto ejecutivo de Tecpetrol, la petrolera de Techint.

La nueva tasa

Horas después de que el gobernador bonaerense anunciara un impuestazo, con una suba del impuesto inmobiliario rural hasta un 300%, el Presidente prometió crear la “tasa Kicillof” para pagar el juicio por la expropiación de YPF.

Axel Kicillof fue nombrado varias veces por Preska en sus sentencias, y no en buenos términos.

“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo ayer Milei, y habló del “error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”.

“Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó el primer mandatario.

“Me parece una buena idea empezar a hacer correlación entre decisiones tomadas por un Gobierno y ciertas personas, con los pasivos que generan esas decisiones. Se expropió mal YPF y estamos pagando costos altísimos. Si ahora tenemos que hacer frente a esta sentencia y parece que lo haremos con una suerte de impuesto a perpetuidad para pagarle a los acreedores del juicio”, dijo Daniel Montamat, consultor energético y ex presidente de YPF.

“Yo le agregaría otro responsable: la tasa tendría que ser Kirchner-Kicillof. Hubo una complicidad de quien era presidente con su ministro de Economía en hacer lo que se hizo, con las consecuencias que tuvo. Va a ser un nuevo impuesto que va a pesar sobre los argentinos, pero me parece bien”, agregó.

“Es una jugada política. Milei le está hablando a sus simpatizantes, diciendo que la mejor manera de solucionar esto es culpando a los culpables. Es imposible un bono perpetuo, no hay forma que el mercado ni los beneficiarios del caso lo acepten. En cuatro años viene otro gobierno y cambia todo”, agregó una fuente del mundo financiero que sigue el juicio.

“Me parece una buena idea empezar a correlacionar decisiones tomadas por un Gobierno y ciertas personas con los pasivos que generan esas decisiones” (Montamat)

“No sé si jurídicamente es viable, pero políticamente me parece espectacular. Kicillof actuó de forma completamente irresponsable, no sé si por ignorancia, en 2012 cuando en el Congreso se vanagloriaba de no cumplir con los estatutos de la empresa. Esos USD 16.000 millones es una cifra muy grande. Si no hay forma de financiarlo por otros medios y es viable esto, todos los años los contribuyentes se van a acordar de la macana que se mandó Kicillof”, dijo el consultor Emilio Apud.

El tributarista Sebastián Domínguez , en tanto, aseguró que no podría ser una tasa, porque no hay contraprestación individualizada. Tendría que ser un nuevo impuesto para ponerle una asignación específica a su recaudación, en este caso pagar esta sentencia.

“Para crear un impuesto hay que crear un hecho imponible: consumo, patrimonial, etc. La idea parece ser que cuando los argentinos lo paguen se acuerden de lo que pasó. Como sea, parece un hecho político para explicitar que hay que pagar por una mala decisión y hacer cargo de ese costo a los responsables. Es imposible que lo paguen todos los argentinos, es un anuncio muy general”, finalizó el experto tributario.

“¿Va a haber alguna respuesta por la propuesta de la ‘tasa Kicillof’?”, le preguntó Infobae a los voceros del gobernador. “No”, respondieron, lacónicos.