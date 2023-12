Santiago Bausili asume la presidencia del Banco Central y el nuevo directorio prepara las primeras medidas

Santiago Bausili, nuevo presidente del Banco Central (Nicolás Stulberg)

La nueva cúpula del Banco Central comenzó a conformarse y sus designaciones ya se publicaron en el Boletín Oficial. No obstante, antes de eso ya mantuvieron ayer una nueva reunión con el presidente saliente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, al tiempo que empiezan a aparecer otros nombres que formarán parte de la gestión.

El futuro presidente del BCRA, Santiago Bausili, tuvo un encuentro con Pesce acompañado por otros 3 nuevos integrantes del Directorio. Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Mediante la designación, la nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. Según la Carta Orgánica del BCRA, se requieren 5 integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente 2 directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia. Por tal motivo, en el Central se planea poner en papel algunas definiciones que ya podrían comenzar a funcionar en el mercado a partir del miércoles. En los mercados de hoy volvería a repetirse el feriado cambiario virtual que se vio el lunes, a la espera del paquete de anuncios del ministro de Economía Luis Caputo.

Bausili mantuvo además contactos con otras autoridades de la entidad. Tras ello, trascendieron algunos datos de relevancia de la nueva gestión. Uno de ellos es que el economista Federico Furiase, quien ya había sido confirmado la semana pasada como integrante del equipo económico por el propio Caputo, tendría un rol relevante en la entidad como asesor de Bausili. Algunos arriesgan que incluso podría ocupar un cargo estratégico, la Subgerencia General de Operaciones, la mesa que maneja el día a día de la participación del BCRA en los mercados financieros. Ese lugar hoy está a cargo de Fabián Sgarbi, cercano al presidente saliente Pesce.

Fuentes del nuevo equipo económico señalaron que no habrá “caza de brujas” sobre quienes hoy están en funciones en el BCRA. Un dato clave en este sentido que impactará favorablemente puertas adentro del BCRA es que se confirmó que Agustín Torcassi, un técnico de extensa trayectoria en la entidad, seguirá estando al frente de la Gerencia General. Las fuentes mencionaron que incluso el actual economista jefe Germán Feldman, cercano al gobernador Axel Kicillof, podría mantenerse “por un tiempo” en su cargo.

Quiénes son los nuevos directores

El economista Vladimir Werning tuvo una larga trayectoria en JP Morgan, donde a lo largo de 20 años ocupó lugares de mucha relevancia tanto en Buenos Aires como en Nueva York, donde llegó a ser director para América Latina. Fue consultor del Tesoro de los Estados Unidos y del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Tanto recorrido en Wall Street no impidió que haya pasado por la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo en dos posiciones diferentes: fue viceministro de Hacienda en el comienzo de esa etapa, secundando a Alfonso Prat Gay, y luego tuvo otro paso por ese gobierno en la jefatura de Gabinete, cerca de Marcos Peña, como subsecretario de Coordinación y Análisis Económico.

Vladimir Werning

Hasta hace pocos días, Alejandro Lew fue gerente financiero (CFO) de la petrolera estatal YPF. Su carrera en el sector privado había combinado diferentes pasos por entidades financieras y del sector energético. Se desempeñó en las empresas energéticas 360° Energy y Genneia, además de contar con experiencia en HSBC Bank Argentina y en el JP Morgan. El 30 de noviembre pasado, el directorio de YPF resolvió separarlo de su cargo. Desde el ministerio de Economía que manejaba Sergio Massa lo responsabilizaron por el faltante de combustible que hubo en el país en plena campaña electoral para el balotaje.

Alejandro Lew

Además, fueron confirmados como directores del Central el doctor Marcelo Eugenio Griffi; el doctor Agustín Pesce, que no tiene vinculación con el ahora ex presidente, que fue vicepresidente segundo del Banco Nación entre el 2017 y 2019; y también fue oficializado Juan Ernesto Curutchet, quien se desempeñó como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires.