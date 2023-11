Carlos Rodríguez se fue de La Libertad Avanza tras las versiones sobre quiénes asumirán en Economía

Carlos Rodríguez, fundador y rector del CEMA.

El economista Carlos Rodríguez, quien a principios de la campaña presidencial fuera mencionado por el hoy presidente electo Javier Milei como uno de sus asesores en materia económica, dijo a través de las redes sociales que decidió “terminar toda relación” de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza. El académico y ex funcionario no esconde su incomodidad con la danza de nombres que suenan para el gabinete del libertario, en particular con la versión de una posible designación de Luis Caputo como ministro de Economía.

“Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”, dijo el economista y ex funcionario a través de su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

“Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”, agregó.

Desde hace meses, asociado por medios de comunicación y militantes como uno de los hombres orgánicos de la organización que construyó en pocos años Milei, Rodríguez aclaró que su rol de asesoramiento había quedado muy diluido en los últimos tiempos.

“Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del Banco Central. Ya está la casa en orden”, aclaró el rector del CEMA en un segundo tuit ante las consultas de muchos usuarios de la red social.

Esta semana, en una entrevista televisiva emitida por la señal LN+, Rodríguez había dado muestras de no estar del todo de acuerdo con el rumbo que parece tomar el Gabinete económico del presidente electo.

“[Luis Caputo] es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro” (Rodríguez)

Consultado respecto de Luis Caputo, exsecretario y ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y el principal candidato a ocupar la cartera económica a partir del 10 de diciembre, optó directamente por descalificarlo: “Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro”, dijo.

Incómodo

En mayo último el propio Milei había mencionado a Rodríguez como “Jefe” de su Consejo de Asesores Económicos. El economista se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires en 1969 y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Chicago unos años después, en 1973. En 1979 regresó a la Argentina y se unión al CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina).

Entre 1996 y 1998 se desempeñó como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y como Secretario de Política Económica durante el Gobierno de Menem. Ideológicamente se define como “liberal” y desde su cuenta de la red social X suele repudiar todas las medidas de regulación de la economía y, en particular, las intervenciones del Banco Central. Rodríguez considera que la entidad monetaria no cumple con su rol de garantizar el valor de la moneda y fomentar el uso racional del crédito.

Carlos Rodríguez, Karina Milei y Javier Milei, en mayo pasado

Pero ha admitido en el pasado reciente que su rol había quedado desdibujado.

“Desde que soy asesor económico de Javier Milei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativas pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de Rothbard”, estalló Rodríguez en octubre pasado en redes sociales.